|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERDAL KIRLI
|5
|%0.16
|Detay
|
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKIN
|75
|%1.97
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|
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURCAN TAŞCI
|259
|%0.49
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|
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN OĞUZ
|64
|%0.66
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|
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KARAKAYA
|493
|%1.10
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|
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AY
|173
|%1.14
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|
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜVEYS CAN CAN
|17
|%0.25
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CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEVFİK ERDOĞAN
|335
|%1.25
|Detay
|
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AYSEN BEKDİK
|332
|%0.83
|Detay
|
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ERDEMİR
|18
|%0.61
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|
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPEREN HATEMOĞLU
|23
|%0.67
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|
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
|MEHMET EYMEN ERDOĞAN
|44
|%0.46
|Detay
|
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK
|14
|%0.27
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|
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ÖZDEMİR
|1301
|%1.56
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|
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜMİT CAN DEMİRCİ
|25
|%0.42
|Detay
|
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ONUR TEKİN
|32
|%0.41
|Detay
|
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN BAŞLAMİŞLİ
|13
|%0.45
|Detay
|
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YILDIZ
|418
|%4.11
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|
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAVAŞ TURAN
|165
|%0.50
|Detay
|
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİREL
|213
|%1.10
|Detay
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÖZGE ÖZBEK
|218
|%0.71
|Detay
|
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHSİN CİVCİK
|5696
|%3.33
|Detay
|
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞAHİN GÜNKAYA
|120
|%0.54
|Detay
|
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİNE BİNNUR BULGAN
|7168
|%4.27
|Detay
|
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜLLALE KÖZ
|133
|%0.74
|Detay
|
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET DİKİCİ
|18468
|%5.74
|Detay
|
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GONCA AKGÜNGÖR
|153
|%0.38
|Detay
|
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜRKAN BAYRAM
|17
|%0.40
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TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN DURAN
|9
|%0.21
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YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN TEMİZ
|5
|%0.38
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|
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ OSMAN BULGUR
|52
|%0.43
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