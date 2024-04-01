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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%3.40 0
İL GENEL MECLİSİ
%3.41
Konya Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHIRLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERDAL KIRLI 5 %0.16 Detay
AKÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKIN 75 %1.97 Detay
AKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURCAN TAŞCI 259 %0.49 Detay
ALTINEKİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN OĞUZ 64 %0.66 Detay
BEYŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA KARAKAYA 493 %1.10 Detay
BOZKIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH AY 173 %1.14 Detay
ÇELTİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜVEYS CAN CAN 17 %0.25 Detay
CİHANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEVFİK ERDOĞAN 335 %1.25 Detay
ÇUMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
AYSEN BEKDİK 332 %0.83 Detay
DERBENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ERDEMİR 18 %0.61 Detay
DEREBUCAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN HATEMOĞLU 23 %0.67 Detay
DOĞANHİSAR
Açılan Sandık Oranı %93.75
MEHMET EYMEN ERDOĞAN 44 %0.46 Detay
EMİRGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPTİGİN TÜRKEŞ ALTUNIŞIK 14 %0.27 Detay
EREĞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖZDEMİR 1301 %1.56 Detay
GÜNEYSINIR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜMİT CAN DEMİRCİ 25 %0.42 Detay
HADİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ONUR TEKİN 32 %0.41 Detay
HALKAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN BAŞLAMİŞLİ 13 %0.45 Detay
HÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA YILDIZ 418 %4.11 Detay
ILGIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAVAŞ TURAN 165 %0.50 Detay
KADINHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİREL 213 %1.10 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÖZGE ÖZBEK 218 %0.71 Detay
KARATAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHSİN CİVCİK 5696 %3.33 Detay
KULU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞAHİN GÜNKAYA 120 %0.54 Detay
MERAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİNE BİNNUR BULGAN 7168 %4.27 Detay
SARAYÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜLLALE KÖZ 133 %0.74 Detay
SELÇUKLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DİKİCİ 18468 %5.74 Detay
SEYDİŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
GONCA AKGÜNGÖR 153 %0.38 Detay
TAŞKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜRKAN BAYRAM 17 %0.40 Detay
TUZLUKÇU
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN DURAN 9 %0.21 Detay
YALIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN TEMİZ 5 %0.38 Detay
YUNAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ OSMAN BULGUR 52 %0.43 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı