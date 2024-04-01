|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKKI KULABER
|52
|%0.33
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ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAHİDE BOSTAN
|198
|%1.62
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DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT SEVİNÇ
|15
|%0.53
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FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OĞUZ PALA
|22
|%0.30
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GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHARREM AYDİN
|81
|%1.69
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HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN AKYILDIZ
|1159
|%2.12
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PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|41
|%0.42
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
|BAYBARS DORUK YAZICI
|4
|%0.28
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FURKAN SANDIKÇI
|8
|%0.40
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SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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