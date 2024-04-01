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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%2.12 0
İL GENEL MECLİSİ
%1.55
Rize Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ARDEŞEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI KULABER 52 %0.33 Detay
ÇAMLIHEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAHİDE BOSTAN 198 %1.62 Detay
DEREPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
MAHMUT SEVİNÇ 15 %0.53 Detay
FINDIKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
OĞUZ PALA 22 %0.30 Detay
GÜNEYSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHARREM AYDİN 81 %1.69 Detay
HEMŞİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İKİZDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
İYİDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALKANDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN AKYILDIZ 1159 %2.12 Detay
PAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRETTİN CAN GÜREL 41 %0.42 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KENDİRLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MADENLİ
Açılan Sandık Oranı %64.29
BAYBARS DORUK YAZICI 4 %0.28 Detay
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN SANDIKÇI 8 %0.40 Detay
SALARHA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TUNCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı