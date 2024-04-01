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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
Zafer Partisi

  • KISALTMA

    ZAFER PARTİSİ

  • GENEL BAŞKAN

    Ümit Özdağ

  • KURULUŞ TARİHİ

    26/08/2021
ZAFER PARTİSİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%1.73
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%1.49 0
İL GENEL MECLİSİ
%2.01
Samsun Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
19 MAYIS
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ALAÇAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALPEREN ÇIRA 83 %0.50 Detay
ASARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZAFER GÖĞNE 42 %0.39 Detay
ATAKUM
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUGAY BAŞSAN 3408 %2.71 Detay
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ESER KILIÇ 94 %0.71 Detay
BAFRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELMA ERSİN SİPER 1094 %1.28 Detay
CANİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MİTAT OYTUN 965 %1.86 Detay
ÇARŞAMBA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇOLAK 485 %0.59 Detay
HAVZA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FURKAN DANIŞMAZ 169 %0.69 Detay
İLKADIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKNUR GÖĞNE 3416 %2.01 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
EFECAN ÖZTÜRK 137 %0.81 Detay
LADİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET DEVLETHAN 80 %0.72 Detay
SALIPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TEKKEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
UMİT KILIÇ 316 %0.85 Detay
TERME
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGİN GÜLLÜKAYA 258 %0.56 Detay
VEZİRKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YAKAKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ DİLSİZ 22 %0.37 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı