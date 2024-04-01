|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ÇERKEZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN DURUŞ
|1796
|%1.72
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ÇORLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|5257
|%3.35
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ERGENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT GÖKTEKİN
|490
|%1.20
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HAYRABOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA KURTULAN
|84
|%0.40
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KAPAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|1375
|%1.85
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MALKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TİMUÇİN GÜVEN
|238
|%0.67
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MARMARAEREĞLİSİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZAL YAKA
|204
|%1.11
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MURATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BERKANT ÇELİK
|129
|%0.67
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|375
|%1.18
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ŞARKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|66
|%0.30
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SÜLEYMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %99.23
|CEREN BİLİR
|2759
|%2.19
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