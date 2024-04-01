|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BOLER ARSLAN
|30
|%0.55
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAMET BAŞ
|14
|%0.26
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERSİN DOĞAN
|458
|%2.02
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ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ESRA KÖSEDAĞ
|97
|%0.88
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEVLÜT YILDIRIM
|1139
|%1.95
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TERMAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEMAL YİĞİT GÖKÇEK
|20
|%1.11
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ESENKÖY
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %95.00
|0
|%0
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KAYTAZDERE
Açılan Sandık Oranı %7.69
|0
|%0
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KORU
Açılan Sandık Oranı %30.00
|0
|%0
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SUBAŞI
Açılan Sandık Oranı %83.33
|0
|%0
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %80.00
|0
|%0
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TAVŞANLI
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|%0
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TEŞVİKİYE
Açılan Sandık Oranı %8.33
|0
|%0
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