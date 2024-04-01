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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.02 0
İL GENEL MECLİSİ
%0.02
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
TEMEL TOPAL 77 %0.03 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
SACİT TÜRKKAN 85 %0.04 Detay
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERHAN YALÇIN 20 %0.02 Detay
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEMAL CESUR 118 %0.05 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
BİLAL YALÇIN 66 %0.03 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
NECATİ KAYNAR 103 %0.07 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL UZUN 36 %0.07 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
EYLEM MÜNÜKLÜ 258 %0.06 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
ALEYNA NUR KAYA 143 %0.06 Detay
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP YOLALAN 74 %0.04 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEDAT PEHLİVAN 71 %0.05 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
NEJLA GÜVELİ PİLİÇÇİ 47 %0.02 Detay
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
0 %0 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
SERHAT CAN 245 %0.06 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRE AKSOY 145 %0.05 Detay
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
BURHAN DAĞ 194 %0.05 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEREM TEFEKLİ 214 %0.08 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN GÜVEN 15 %0.05 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
EROL BOYACI 467 %0.40 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
0 %0 Detay
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AYDIN 144 %0.05 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÜNER 56 %0.03 Detay
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı