TUZLA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.85 2.408
|
%55.49|5.846ALİ ERCAN AKPOLAT
|%0 0
|%1.40 148
|%3.96 417
|%0.18 19
|%16.12 1.698
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.94|71.849MUSTAFA CANDAROĞLU
|%38.45 65.863
|%0 0
|%3.53 6.044
|%5.01 8.579
|%0.02 36
|%11.06 18.942
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.00 86.287
|
%56.39|139.009ONURSAL ADIGÜZEL
|%0 0
|%1.46 3.603
|%0 0
|%0.05 135
|%7.10 17.497
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.29 86.896
|
%53.43|121.250UTKU CANER ÇAYKARA
|%0 0
|%0.95 2.156
|%0 0
|%0 0
|%7.33 16.640
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.42|213.447ABDULLAH ÖZDEMİR
|%32.88 126.629
|%0 0
|%1.01 3.876
|%0 0
|%0.05 200
|%10.64 40.991
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.20|152.111HAKAN BAHADIR
|%44.11 142.159
|%0 0
|%0.85 2.743
|%0 0
|%0.06 178
|%7.78 25.062
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.07 28.858
|
%67.72|88.572AYŞEGÜL ÖZDEMİR OVALIOĞLU
|%0 0
|%1.41 1.845
|%1.35 1.767
|%0.21 271
|%7.24 9.473
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.77|115.666YASİN KARTOĞLU
|%36.62 90.556
|%0 0
|%0.85 2.097
|%5.28 13.055
|%0 0
|%10.48 25.918
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.63 65.864
|
%46.67|73.850HASAN MUTLU
|%0 0
|%1.04 1.644
|%0 0
|%0.31 489
|%10.35 16.381
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%64.12|66.017RIZA AKPOLAT
|%11.44 11.777
|%1.33 1.366
|%0.91 938
|%15.98 16.455
|%6.22 6.403
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.91 67.020
|
%45.87|68.453ALAATTİN KÖSELER
|%0 0
|%1.14 1.696
|%0.61 907
|%0.19 277
|%7.29 10.883
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.37 70.843
|
%52.83|112.163MEHMET MURAT ÇALIK
|%0 0
|%1.03 2.183
|%2.46 5.214
|%0 0
|%10.31 21.892
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.74 49.965
|
%49.22|60.361İNAN GÜNEY
|%0 0
|%1.40 1.717
|%0 0
|%0.87 1.065
|%7.77 9.533
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.16 65.615
|
%48.04|74.772HASAN AKGÜN
|%0 0
|%1.08 1.683
|%2.30 3.581
|%0.20 311
|%6.21 9.670
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.94 23.749
|
%50.53|26.704ERHAN GÜZEL
|%0 0
|%1.00 531
|%0 0
|%0.04 21
|%3.49 1.846
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.50 66.594
|
%49.22|82.974ORHAN ÇERKEZ
|%0 0
|%1.12 1.880
|%0 0
|%0 0
|%10.16 17.129
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.46|117.704MEHMET TEVFİK GÖKSU
|%33.78 78.792
|%0 0
|%1.11 2.590
|%0 0
|%0.06 138
|%14.59 34.042
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.18 181.806
|
%49.05|227.608AHMET ÖZER
|%0 0
|%1.38 6.398
|%0 0
|%0.08 356
|%10.32 47.878
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.45 100.347
|
%48.17|116.620MİTHAT BÜLENT ÖZMEN
|%0 0
|%2.60 6.295
|%0 0
|%0.05 115
|%7.74 18.730
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.56|91.917MEHMET ERGÜN TURAN
|%43.77 84.588
|%0 0
|%0.90 1.745
|%0 0
|%0.04 68
|%7.74 14.956
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.12 106.757
|
%40.45|107.636HAKAN BAHÇETEPE
|%0 0
|%1.31 3.493
|%3.48 9.271
|%0 0
|%14.64 38.944
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.91|74.603BÜNYAMİN DEMİR
|%34.94 51.206
|%0 0
|%1.62 2.373
|%4.34 6.365
|%0 0
|%8.18 11.993
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.07 40.461
|
%68.78|212.961MESUT KÖSEDAĞI
|%0 0
|%0.92 2.834
|%0.91 2.832
|%0.09 287
|%16.23 50.242
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.85|122.295MEVLÜT ÖZTEKİN
|%36.00 90.122
|%0 0
|%1.10 2.743
|%3.61 9.036
|%0.05 134
|%10.39 25.998
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.61 103.082
|
%54.77|158.555GÖKHAN YÜKSEL
|%0 0
|%2.23 6.446
|%0 0
|%0.39 1.137
|%7.01 20.290
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.44 159.252
|
%50.20|219.377KEMAL ÇEBİ
|%0 0
|%0.90 3.917
|%4.63 20.217
|%0.26 1.130
|%7.58 33.137
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.41 100.447
|
%59.06|183.062ESİN KÖYMEN
|%0 0
|%1.56 4.831
|%0 0
|%0.76 2.365
|%6.21 19.238
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.69|187.623AHMET CİN
|%42.78 179.608
|%0 0
|%1.02 4.274
|%0 0
|%0.40 1.666
|%11.11 46.621
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.46 110.652
|
%50.59|135.018ALPER YEĞİN
|%0 0
|%0.77 2.064
|%0 0
|%0.09 233
|%7.08 18.899
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.26 69.451
|
%51.50|104.401MUSTAFA OKTAY AKSU
|%0 0
|%0.71 1.439
|%0 0
|%8.24 16.702
|%5.30 10.735
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.23 13.583
|
%51.88|16.302ÖZGÜR KABADAYI
|%0 0
|%0.99 310
|%0 0
|%0 0
|%3.90 1.227
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.20|63.065BORA BALCIOĞLU
|%39.53 46.860
|%1.51 1.791
|%0 0
|%0.68 802
|%5.08 6.017
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.62 35.442
|
%66.59|99.921RESUL EMRAH ŞAHAN
|%0 0
|%1.53 2.290
|%0 0
|%0.04 64
|%8.22 12.330
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.25|77.787ALİ TOMBAŞ
|%21.04 38.730
|%0 0
|%0.79 1.460
|%9.86 18.160
|%0.13 245
|%25.92 47.726
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.81|133.980ABDURRAHMAN DURSUN
|%33.00 94.463
|%0 0
|%0.82 2.333
|%6.27 17.947
|%0.09 267
|%13.01 37.239
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.07 64.524
|
%50.92|84.094EREN ALİ BİNGÖL
|%0 0
|%0.94 1.553
|%0 0
|%0.44 732
|%8.62 14.231
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.45|174.555İSMET YILDIRIM
|%40.14 165.054
|%0 0
|%1.02 4.213
|%2.23 9.168
|%0.06 241
|%14.10 57.995
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.37 133.814
|
%49.90|157.605SİNEM DEDETAŞ
|%0 0
|%0.75 2.366
|%0 0
|%0.05 171
|%6.92 21.858
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.48|65.083ÖMER ARISOY
|%42.85 59.996
|%0 0
|%0.75 1.051
|%0 0
|%0 0
|%9.92 13.886
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%22.33 2.350
|
%48.88|5.144
|%0 0
|%2.22 234
|%4.23 445
|%1.43 150
|%20.91 2.200
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.41|74.177
|%32.69 55.863
|%0 0
|%3.06 5.236
|%7.22 12.337
|%0 0
|%13.62 23.279
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.49 85.124
|
%53.92|133.094
|%0 0
|%1.74 4.300
|%0 0
|%0 0
|%9.85 24.310
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.97 83.770
|
%51.88|117.560
|%0 0
|%1.37 3.098
|%0 0
|%0.05 109
|%9.73 22.050
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.43|197.662
|%33.94 130.448
|%0 0
|%1.23 4.721
|%0 0
|%0 0
|%13.39 51.466
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.02 141.850
|
%44.07|142.035
|%0 0
|%1.17 3.778
|%0 0
|%0 0
|%10.74 34.602
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%21.06 27.547
|
%66.83|87.400
|%0 0
|%1.65 2.159
|%1.77 2.317
|%0 0
|%8.68 11.355
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.94|110.972
|%35.11 86.710
|%0 0
|%1.11 2.739
|%6.23 15.384
|%0 0
|%12.62 31.154
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.53 64.115
|
%45.06|71.271
|%0 0
|%1.68 2.662
|%0 0
|%0.05 81
|%12.67 20.048
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%73.09|75.143
|%11.18 11.494
|%2.19 2.251
|%1.26 1.291
|%0.20 210
|%12.08 12.418
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.26 63.010
|
%44.66|66.587
|%0 0
|%1.85 2.760
|%0.84 1.246
|%0 0
|%10.39 15.493
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.33 72.833
|
%49.71|105.462
|%0 0
|%1.46 3.106
|%3.17 6.731
|%0 0
|%11.33 24.037
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.08 49.348
|
%46.95|57.804
|%0 0
|%1.46 1.803
|%0 0
|%0.24 290
|%11.27 13.876
|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.59 61.563
|
%46.76|72.707
|%0 0
|%1.80 2.806
|%2.82 4.388
|%0.58 896
|%8.45 13.143
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.10 21.123
|
%51.06|26.896
|%0 0
|%2.43 1.281
|%0 0
|%0 0
|%6.33 3.334
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.88 65.531
|
%45.59|76.834
|%0 0
|%1.36 2.299
|%0 0
|%0 0
|%14.17 23.881
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.83|116.320
|%32.86 76.698
|%0 0
|%1.28 2.991
|%0 0
|%0 0
|%16.03 37.430
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.02 176.192
|
%47.80|221.519
|%0 0
|%1.38 6.385
|%0 0
|%0.30 1.389
|%12.51 57.990
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.07 94.531
|
%47.40|114.679
|%0 0
|%2.44 5.894
|%0 0
|%0 0
|%11.09 26.824
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.56|87.967
|%42.46 81.979
|%0 0
|%1.06 2.044
|%0 0
|%0 0
|%10.93 21.097
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.87|108.979
|%38.87 103.639
|%0 0
|%1.42 3.774
|%3.95 10.522
|%0 0
|%14.90 39.734
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.79|68.374
|%35.91 52.470
|%0 0
|%1.71 2.500
|%4.84 7.071
|%0.16 241
|%10.58 15.465
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%13.62 42.186
|
%70.49|218.259
|%0 0
|%1.16 3.578
|%1.35 4.195
|%0 0
|%13.38 41.427
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.60|111.490
|%36.68 91.689
|%0 0
|%1.49 3.714
|%4.00 9.995
|%0.65 1.629
|%12.59 31.461
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.09 101.544
|
%52.26|151.233
|%0 0
|%2.21 6.384
|%0 0
|%0.07 195
|%10.38 30.024
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.19 153.903
|
%47.39|207.248
|%0 0
|%1.28 5.615
|%5.68 24.836
|%0 0
|%10.46 45.768
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.53 97.751
|
%56.64|175.577
|%0 0
|%1.85 5.747
|%0 0
|%0.10 321
|%9.87 30.585
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.26|181.451
|%41.25 172.990
|%0 0
|%1.38 5.783
|%0 0
|%0 0
|%14.11 59.181
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.54 108.131
|
%47.98|127.996
|%0 0
|%1.01 2.705
|%0 0
|%0 0
|%10.47 27.924
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.30 69.357
|
%54.23|109.651
|%0 0
|%1.31 2.640
|%0 0
|%0.59 1.184
|%9.58 19.373
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.09 12.892
|
%50.25|15.767
|%0 0
|%2.26 709
|%0 0
|%0 0
|%6.40 2.007
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.31|62.784
|%33.92 39.947
|%2.51 2.957
|%0 0
|%1.31 1.540
|%8.96 10.551
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.06 34.575
|
%63.55|95.276
|%0 0
|%1.92 2.878
|%0 0
|%0 0
|%11.47 17.195
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.47|83.465
|%20.48 37.594
|%0 0
|%1.07 1.963
|%10.48 19.227
|%0 0
|%22.50 41.302
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.69|130.706
|%32.21 92.145
|%0 0
|%0.91 2.592
|%7.00 20.013
|%0.13 372
|%14.06 40.213
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.78 62.358
|
%48.00|79.220
|%0 0
|%1.59 2.621
|%0 0
|%0.35 578
|%12.28 20.259
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.96|172.375
|%39.39 161.813
|%0 0
|%1.31 5.382
|%2.74 11.248
|%0.06 255
|%14.55 59.769
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.30 127.186
|
%47.43|149.693
|%0 0
|%1.28 4.047
|%0 0
|%0 0
|%10.99 34.683
|
ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.24|60.425
|%42.79 59.802
|%0 0
|%1.02 1.428
|%0 0
|%0 0
|%12.94 18.089
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞADİ YAZICI
|74.227
|%50.52
|
|SALİM GÜRSOY
|67.912
|%46.22
|
|RESUL KILIÇ
|2.364
|%1.61
|
|SEDEF ARZU UR
|1.521
|%1.04
|
|AKIN TEKDAL
|426
|%0.29
|
|BİNNUR ZUHAT YOKUŞ
|240
|%0.16
|
|YÜCEL ATALAR
|235
|%0.16
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞADİ YAZICI
|58.918
|%48.06
|
|CEMİL EKŞİ
|48.461
|%39.53
|
|ADİL ERKOÇ
|6.256
|%5.10
|
|HASAN ÖZDEMİR
|4.160
|%3.39
|
|AHMET DİKİCİ
|2.272
|%1.85
|
|MEHMET DEMİRCİ
|1.618
|%1.32
|
|AHMET ALİ SOĞUKSULU
|279
|%0.23
|
|MERYEM TEKİN
|233
|%0.19
|
|HÜSEYİN KILIÇ
|186
|%0.15
|
|HASAN GÜRDAL
|138
|%0.11
|
|ALİ IŞIK
|30
|%0.02
|
|-
|29
|%0.02
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ŞADİ YAZICI
|37.079
|%40.25
|
|CEMİL EKŞİ
|35.744
|%38.80
|
|İSAK DAĞCI
|6.900
|%7.49
|
|ALİ İSMAİL KIZILGÖZ
|4.505
|%4.89
|
|MUHAMMET DEMİRBAŞ
|3.864
|%4.19
|
|HALİL ÖZEN
|2.186
|%2.37
|
|-
|940
|%1.02
|
|SALİH AKÇA
|286
|%0.31
|
|SEÇKİN KARATAŞ
|244
|%0.26
|
|PERİHAN USTA
|196
|%0.21
|
|HAYDAR AKIN
|140
|%0.15
|
|MURAT AKKAN
|31
|%0.03