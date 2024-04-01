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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AB PARTİ

  • KISALTMA

    AB PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    İrfan Uzun

  • KURULUŞ TARİHİ

    06/06/2018
AB PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.03
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0.07 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Siirt Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
CAHİT AKSU 9 %0.17 Detay
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADİR ÖZDEMİR 25 %0.14 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL TAYLAN 52 %0.07 Detay
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı