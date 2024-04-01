ŞİRVAN SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.59|1.049EKREM ERDEM
|%0.66 22
|%25.44 845
|%0.42 14
|%21.53 715
|%0 0
|%20.36 676
|
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.56|2.857CEVHER ÇİFTÇİ
|%2.68 143
|%0 0
|%1.18 63
|%39.84 2.125
|%0 0
|%2.74 146
|
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.95 7.524
|%1.03 185
|%0.66 118
|%0.60 107
|
%53.09|9.522ALİ RIZA BİNGÖL
|%0.27 49
|%2.40 431
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.14 27.844
|%1.91 1.433
|%0 0
|%0.67 504
|
%49.64|37.216SOFYA ALAĞAŞ
|%1.35 1.015
|%9.28 6.961
|
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.09|1.970TEYYAR ÖZCAN
|%1.51 57
|%0.98 37
|%0 0
|%4.26 161
|%0 0
|%41.17 1.557
|
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%57.07|1.074NECAT CELLEK
|%1.33 25
|%3.56 67
|%1.28 24
|%0 0
|%0 0
|%36.77 692
|
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%76.81|861İDHAM AYDIN
|%1.34 15
|%0 0
|%0.89 10
|%17.66 198
|%0 0
|%3.30 37
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.31|722TAYYAR LALE
|%10.70 207
|%0 0
|%0.26 5
|%36.85 713
|%0 0
|%14.88 288
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%68.33|645GÜRGÜN ÖZDEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%27.65 261
|%0 0
|%4.03 38
|
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.40|632FERZENT ÇİÇEK
|%0 0
|%0.22 3
|%0 0
|%36.20 493
|%16.08 219
|%1.10 15
|
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.87|1.292HASAN NAS
|%0.28 9
|%0.47 15
|%0 0
|%11.48 363
|%33.47 1.058
|%13.41 424
|
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.94 1.746
|%0 0
|%0 0
|%0.39 15
|
%50.32|1.955ENES CENGİZ
|%0 0
|%4.35 169
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.44|1.061
|%0 0
|%23.48 768
|%0 0
|%26.35 862
|%0 0
|%17.73 580
|
ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.57 1.942
|%2.84 151
|%17.85 948
|%0.94 50
|
%39.00|2.071
|%0 0
|%2.79 148
|
KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.05 6.721
|%1.66 293
|%1.38 243
|%1.47 260
|
%54.94|9.705
|%0 0
|%2.51 443
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.57 26.516
|%2.30 1.717
|%0 0
|%0.80 594
|
%49.21|36.678
|%0 0
|%12.12 9.036
|
PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.95|1.793
|%0 0
|%1.50 56
|%0 0
|%11.47 429
|%0 0
|%39.07 1.461
|
ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.70|1.012
|%0 0
|%9.57 177
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%35.73 661
|
TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%75.29|832
|%1.27 14
|%0 0
|%0 0
|%19.28 213
|%0 0
|%4.16 46
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.16 622
|%10.45 196
|%0 0
|%0 0
|
%43.44|815
|%0 0
|%12.95 243
|
BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%68.51|594
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%29.18 253
|%0 0
|%2.31 20
|
GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.22 558
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%53.25|672
|%0 0
|%2.54 32
|
KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.39|1.072
|%1.02 31
|%1.78 54
|%0 0
|%19.84 601
|%27.27 826
|%14.69 445
|
VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.79 1.637
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%51.80|1.982
|%0 0
|%5.41 207
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECAT CELLEK
|1.028
|%52.32
|
|REFİK ÖZTÜRKAN
|847
|%43.10
|
|MEHMET OTAĞ
|34
|%1.73
|
|YUSUF İNCECİK
|33
|%1.68
|
|DENİZ CELLEK
|18
|%0.92
|
|MURAT KILIÇ
|5
|%0.25
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECAT CELLEK
|926
|%52.02
|
|ZEKİ ŞENDURYILDIZ
|810
|%45.51
|
|FİKRET ÖDÜMLÜ
|17
|%0.96
|
|MEMET ALİ ENGİN KOYUNCU
|14
|%0.79
|
|MÜMTAZ OLCAN ATAKUŞ
|13
|%0.73
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECAT CELLEK
|703
|%43.50
|
|MEHMET FADIL BİLGİR
|473
|%29.27
|
|MESUT RAMAZAN BOZKURT
|414
|%25.62
|
|MEHMET EMİN ETE
|13
|%0.80
|
|REMZİ UCUN
|9
|%0.56
|
|MEMET ALİ ENGİN KOYUNCU
|4
|%0.25