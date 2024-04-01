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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AP

  • KISALTMA

    AP

  • GENEL BAŞKAN

    Vecdet Öz

  • KURULUŞ TARİHİ

    11/02/1961
AP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%0.01
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 0
İL GENEL MECLİSİ
%0
Hakkari Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
0 %0 Detay
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
0 %0 Detay
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı