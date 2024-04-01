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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

DURANKAYA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • DURANKAYA Toplam Seçmen 2.632
  • Açılan Sandık 10
  • Kullanılan Oy 2.390
  • Geçerli Oy 2.164
  • Geçersiz Oy 226
  • Katılım Oranı %90.81
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

İSMAİL DEMİRCİ adalet-ve-kalkinma-partisi
İSMAİL
DEMİRCİ
%57.95 1.254 Oy
KEMAL KAYA yeniden-refah-partisi
KEMAL
KAYA
%32.21 697 Oy
REMZİ ÇİFTÇİ halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
REMZİ
ÇİFTÇİ
%8.32 180 Oy
BERDAN ÖNAL iyi-parti
BERDAN
ÖNAL
%1.20 26 Oy
SENAR KAĞAN hur-dava-partisi
SENAR
KAĞAN
%0.32 7 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.632
  • Kullanılan Oy 2.387
Adalet ve Kalkınma Partisi
%54.87 1.172 Oy
Yeniden Refah Partisi
%30.99 662 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%11.89 254 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%1.59 34 Oy
Hür Dava Partisi
%0.66 14 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.54|1.506
NAZMİ DEMİR 		%7.94 379 %18.49 883 %0.90 43 %29.40 1.404 %0 0 %11.73 560
DERECİK Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.49 2.724 %0 0 %0 0 %1.66 112 %0 0 %0 0 %57.84 3.891
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.58 13.833 %1.43 424 %0 0 %0.42 124
%48.92|14.528
MEHMET SIDDIK AKIŞ 		%0.04 11 %2.63 780
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.23|4.065
FAHRİ ŞAKAR 		%2.00 169 %0 0 %0.69 58 %44.36 3.739 %0 0 %4.72 398
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.89 3.919 %3.23 1.162 %0 0 %0.44 159
%78.75|28.352
ŞADİYE KIRMIZIGÜL 		%0 0 %6.69 2.409
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.46|826
ÇAYAN ÇİÇEK 		%1.96 41 %0 0 %0.53 11 %14.05 294 %0 0 %44.00 921
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.95|1.254
İSMAİL DEMİRCİ 		%0 0 %0 0 %1.20 26 %8.32 180 %0 0 %32.53 704
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.46|1.512
DIRBAZ BÜYÜKSU 		%6.83 168 %0 0 %1.63 40 %25.85 636 %0 0 %4.23 104
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.54|1.438
 %7.94 374 %18.78 884 %0.87 41 %30.16 1.420 %0 0 %11.70 551
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.61 2.731 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %59.39 3.994
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05 12.060 %2.37 696 %0 0 %0.65 191
%50.82|14.931
 %0 0 %5.12 1.504
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.93|3.849
 %2.34 196 %0 0 %0 0 %45.19 3.787 %0 0 %6.54 548
YÜKSEKOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%10.88 3.859 %3.44 1.222 %0 0 %0 0
%79.08|28.062
 %0 0 %6.60 2.341
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.48|805
 %2.40 49 %0 0 %0.88 18 %15.50 316 %0 0 %41.74 851
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.87|1.172
 %0 0 %1.59 34 %0 0 %11.89 254 %0 0 %31.65 676
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.13|1.447
 %8.30 203 %0 0 %0 0 %27.14 664 %0 0 %5.44 133
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL DEMİRCİ 1.162 %59.41
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		NACİ ERİK 52 %2.66
Saadet Partisi
SAADET 		HALİLLULLAH ÖZBEK 20 %1.02
PARTİLER ADAY OY ORAN
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 784 %45.90
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RESUL KAYA 643 %37.65
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		KEMAL KAYA 243 %14.23
Saadet Partisi
SAADET 		MİKAİL ŞEKER 27 %1.58
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET AK 11 %0.64
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		RESUL KAYA 1.174 %52.04
Saadet Partisi
SAADET 		FATİH KESKİN 920 %40.78
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		BURHANETTİN YILMAZ 155 %6.87
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECMETTİN ACAR 7 %0.31
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.187 %64.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		379 %20.72
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		236 %12.90
Saadet Partisi
SAADET 		27 %1.48
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		713 %57.50
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		474 %38.23
Saadet Partisi
SAADET 		53 %4.27
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.162 %51.55
Saadet Partisi
SAADET 		886 %39.31
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		182 %8.07
Demokratik Sol Parti
DSP 		24 %1.06
Kaynak: Anadolu Ajansı