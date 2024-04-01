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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.85 7
İL GENEL MECLİSİ
%36.66
Aksaray Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AĞAÇÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL SALMAN 768 %41.76 Detay
ESKİL Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ZAVLAK 5687 %50.38 Detay
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET US 833 %32.24 Detay
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL DEMİRCİOĞLU 548 %32.46 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EVREN DİNÇER 42769 %36.85 Detay
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET DEMİRYÜREK 3957 %35.52 Detay
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÜNSAL 912 %46.53 Detay
SULTANHANI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ SOLAK 3891 %55.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI HÜSEYİN CANSU 800 %43.72 Detay
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %0
İSMAİL KAV 0 %0 Detay
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %57.14
0 %0 Detay
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %50.00
MUSTAFA BAYMIŞLIOĞLU 76 %9.00 Detay
HELVADERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %71.43
HASAN HÜSEYİN AKYOL 365 %33.33 Detay
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %0
ALİ KÖKSAL 0 %0 Detay
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YİĞİT 762 %49.00 Detay
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %0
AZİZ ASLAN 0 %0 Detay
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
LEVENT ÇEVİK 493 %41.36 Detay
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
METİN DAĞ 903 %46.19 Detay
TOPAKKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADEM BAYLAN 1048 %63.13 Detay
YENİKENT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ ALTINSOY 1954 %60.25 Detay
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %0
ŞEREF KÜRLEK 0 %0 Detay
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER OK 206 %12.59 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı