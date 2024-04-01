ESKİL SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.76|768KEMAL SALMAN
|%0 0
|%31.54 580
|%22.84 420
|%0 0
|%0 0
|%3.86 71
|
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.38|5.687MUSTAFA ZAVLAK
|%2.63 297
|%30.21 3.410
|%5.33 602
|%0 0
|%0 0
|%11.45 1.292
|
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.24 833
|%0.77 20
|
%43.73|1.130DOĞAN BAŞBUĞ
|%0.39 10
|%0 0
|%0 0
|%22.87 591
|
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.46 548
|%1.42 24
|%31.81 537
|
%32.52|549HAZİM TURAN
|%0 0
|%0 0
|%1.78 30
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.85|42.769EVREN DİNÇER
|%7.79 9.046
|%28.72 33.331
|%20.29 23.541
|%0.28 324
|%0.23 265
|%5.84 6.775
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.52 3.957
|%3.26 363
|
%59.19|6.593AHMET KOYUNCU
|%0.58 65
|%0 0
|%0 0
|%1.45 161
|
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.53 912
|%2.14 42
|
%50.00|980DOĞAN MUTLU
|%0.92 18
|%0 0
|%0 0
|%0.41 8
|
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.17|3.891FAHRİ SOLAK
|%3.23 228
|%39.95 2.818
|%0.91 64
|%0 0
|%0 0
|%0.74 52
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.56 798
|%0.44 8
|
%54.91|1.006DURSUN ESER
|%0.76 14
|%0 0
|%0 0
|%0.33 6
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.58 677
|%0.89 21
|%9.79 232
|%0.80 19
|%0 0
|%0 0
|%59.94 1.420
|
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%27.08 450
|
%66.61|1.107İSMAİL HAKKI GÜNEŞ
|%2.35 39
|%0 0
|%0 0
|%3.97 66
|
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.68 131
|%1.46 22
|
%29.95|452ERSOY KARA
|%0.33 5
|%0 0
|%0 0
|%59.58 899
|
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.05 475
|%0.54 8
|
%32.52|482ARİF BELLİKLİ
|%11.67 173
|%0 0
|%0 0
|%23.21 344
|
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.61 460
|%0 0
|
%68.26|1.026YUNUS AKAR
|%0.60 9
|%0 0
|%0 0
|%0.53 8
|
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%49.00 762
|%0 0
|
%49.07|763APTULLAH TOSUN
|%0.64 10
|%0 0
|%0 0
|%1.29 20
|
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0.07 1
|%49.08 696
|%0.07 1
|%0.14 2
|%0 0
|%0 0
|%50.63 718
|
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.36 493
|%0 0
|
%49.58|591TURGUT YAYATAN
|%0.42 5
|%0 0
|%0 0
|%8.64 103
|
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.55 895
|
%52.82|1.038İSMAİL YILMAZ
|%0.76 15
|%0.56 11
|%0 0
|%0 0
|%0.31 6
|
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%61.14|1.048ADEM BAYLAN
|%0 0
|%36.06 618
|%0.93 16
|%0 0
|%0 0
|%1.87 32
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%59.94|1.953ALİ ALTINSOY
|%0 0
|%0 0
|%39.81 1.297
|%0 0
|%0 0
|%0.25 8
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.63 1.277
|%0 0
|%2.69 72
|
%48.79|1.308ADNAN BAYRAKTAR
|%0 0
|%0 0
|%0.90 24
|
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%5.50 90
|%44.25 724
|%0 0
|
%49.63|812İSMAİL AKPINAR
|%0 0
|%0 0
|%0.61 10
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AĞAÇÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.82|669
|%0 0
|%29.66 539
|%29.44 535
|%0 0
|%0 0
|%4.07 74
|
ESKİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%46.56|5.138
|%4.39 484
|%29.46 3.251
|%7.37 813
|%0 0
|%0 0
|%12.22 1.349
|
GÜLAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.27 799
|%1.74 43
|
%45.76|1.133
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%20.23 501
|
GÜZELYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.76 557
|%0 0
|
%33.82|558
|%29.82 492
|%0 0
|%0 0
|%2.61 43
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%35.76|41.164
|%9.82 11.303
|%27.69 31.874
|%18.22 20.969
|%0 0
|%0.69 792
|%7.81 8.994
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.69 3.838
|%5.45 603
|
%57.34|6.344
|%1.04 115
|%0 0
|%0 0
|%1.48 164
|
SARIYAHŞİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.05 814
|%5.63 109
|
%44.63|864
|%3.87 75
|%0 0
|%0 0
|%3.82 74
|
SULTANHANI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.54|3.767
|%6.07 427
|%37.31 2.625
|%1.31 92
|%0 0
|%0 0
|%1.78 125
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
BAĞLIKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.70 777
|%1.01 18
|
%55.29|983
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.07 629
|%1.72 40
|%10.33 240
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%60.89 1.415
|
EŞMEKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%40.05 640
|
%59.95|958
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÜLPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%11.48 164
|%2.87 41
|%27.99 400
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%57.66 824
|
HELVADERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.37 458
|%0 0
|
%34.63|490
|%12.16 172
|%0 0
|%0 0
|%20.85 295
|
IHLARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.06 398
|%0 0
|
%72.94|1.073
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SAĞLIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.39|771
|%0 0
|%49.61 759
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
SARATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%49.96|686
|%0.15 2
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%49.89 685
|
SELİME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.03 480
|%0 0
|
%44.44|520
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%14.53 170
|
TAŞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.49 906
|
%53.51|1.043
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
TOPAKKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.91|1.033
|%0 0
|%37.15 630
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.95 33
|
YENİKENT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.25|1.951
|%0 0
|%0 0
|%38.91 1.260
|%0 0
|%0 0
|%0.83 27
|
YEŞİLOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.46|1.327
|%0 0
|%0 0
|%49.54 1.303
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
YEŞİLTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%7.16 116
|%44.66 724
|%0 0
|
%48.18|781
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NECATİ BELGEMEN
|5.557
|%52.85
|
|MUSTAFA ZAVLAK
|4.532
|%43.10
|
|YAKUP GÖK
|268
|%2.55
|
|SÜLEYMAN ALTAN
|85
|%0.81
|
|SERDAR DOĞAN MUTLU
|48
|%0.46
|
|ÜMİT BAYRAM
|14
|%0.13
|
|İBRAHİM SAĞDIÇ
|10
|%0.10
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NİYAZİ ALÇAY
|5.159
|%54.03
|
|ŞERAFETTİN MERAL
|3.887
|%40.71
|
|SALİH TALAŞLI
|200
|%2.09
|
|MEHMET KESKİN
|136
|%1.42
|
|SERDAR DOĞAN MUTLU
|120
|%1.26
|
|ALİ DURU
|33
|%0.35
|
|AYŞE BOZKURT
|13
|%0.14
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|NİYAZİ ALÇAY
|4.154
|%47.34
|
|ŞERAFETTİN MERAL
|3.773
|%43.00
|
|MUSTAFA SANLAV
|756
|%8.62
|
|ÖMER AYGÜN
|37
|%0.42
|
|DİLBER OKUR
|30
|%0.34
|
|RAMAZAN DOĞAN
|24
|%0.27