|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLAL AYIK
|12111
|%50.20
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ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSEL TİRYAKİ
|99576
|%47.26
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AYAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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BALA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BURAN
|7621
|%40.17
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BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCER KAPLAN
|8940
|%28.39
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ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAZIM CANER CAN
|2561
|%26.19
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ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DUHAN KALKAN
|87100
|%15.49
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ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAKİ DEMİRBAŞ
|23714
|%43.27
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ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EYYÜP TEKİNER
|10525
|%36.43
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ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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EVREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSAMETTİN ÜNSAL
|963
|%43.65
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER YALÇIN
|2655
|%40.55
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HAYMANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZDEMİR TURGUT
|8079
|%41.68
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KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERHAT OĞUZ
|15583
|%43.79
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KALECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZAFER ÇOKTAN
|197377
|%38.56
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KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN ACAR
|9808
|%44.59
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MAMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASIM BALCI
|136561
|%36.17
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NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÖNTAŞ
|7546
|%41.59
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POLATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERTUĞRUL ÇETİN
|47429
|%53.96
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ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEMİŞ ÇELİK
|5498
|%28.32
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SİNCAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT ERCAN
|132867
|%43.87
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YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR AYDOĞAN
|126681
|%31.01
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