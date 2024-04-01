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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PURSAKLAR Toplam Seçmen 115.135
  • Açılan Sandık 340
  • Kullanılan Oy 91.464
  • Geçerli Oy 87.894
  • Geçersiz Oy 3.570
  • Katılım Oranı %79.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ERTUĞRUL ÇETİN adalet-ve-kalkinma-partisi
ERTUĞRUL
ÇETİN
%53.96 47.429 Oy
HALİL TUNÇAY cumhuriyet-halk-partisi
HALİL
TUNÇAY
%22.08 19.409 Oy
BAYRAM BAŞ yeniden-refah-partisi
BAYRAM
BAŞ
%18.03 15.851 Oy
ŞERAFETTİN COŞAR zafer-partisi
ŞERAFETTİN
COŞAR
%1.97 1.734 Oy
ZEKERİYA ERSARI iyi-parti
ZEKERİYA
ERSARI
%1.17 1.026 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%1.01 890 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.34 299 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.32 284 Oy
Memleket Partisi
%0.26 232 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.20 178 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 115.135
  • Kullanılan Oy 91.447
Adalet ve Kalkınma Partisi
%51.33 44.753 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%24.13 21.038 Oy
Yeniden Refah Partisi
%15.81 13.785 Oy
Zafer Partisi
%2.86 2.492 Oy
İyi Parti
%1.69 1.470 Oy
Saadet Partisi
%1.25 1.086 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.06 927 Oy
Memleket Partisi
%0.37 324 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.37 323 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.20|12.111
HİLAL AYIK 		%21.31 5.140 %0 0 %1.30 314 %0.48 116 %0.03 7 %26.68 6.436
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.26|99.576
VEYSEL TİRYAKİ 		%37.38 78.774 %0 0 %1.50 3.170 %1.09 2.289 %0.11 224 %12.66 26.680
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.29|4.735
İZZET DEMİRCİOĞLU 		%33.03 3.612 %2.81 307 %0.50 55 %0.04 4 %20.33 2.224
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.17|7.621
AHMET BURAN 		%34.95 6.631 %0 0 %4.60 872 %0 0 %0.39 74 %19.89 3.773
BEYPAZARI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.39 8.940
%48.53|15.283
ÖZER KASAP 		%0 0 %19.30 6.079 %0.18 56 %0 0 %3.60 1.133
ÇAMLIDERE BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.19 2.561 %16.90 1.652 %0 0 %0.60 59 %0.06 6
%49.56|4.846
 %6.69 654
ÇANKAYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%15.49 87.100
%65.26|366.862
HÜSEYİN CAN GÜNER 		%0 0 %1.74 9.788 %1.01 5.654 %0.08 429 %16.43 92.340
ÇUBUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.27|23.714
BAKİ DEMİRBAŞ 		%23.70 12.985 %0 0 %0.86 474 %0.41 222 %0.41 222 %31.35 17.182
ELMADAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43 10.525
%53.79|15.539
ADEM BARIŞ AŞKIN 		%0 0 %0 0 %2.08 601 %0 0 %7.70 2.224
ETİMESGUT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.62|203.000
ERDAL BEŞİKCİOĞLU 		%32.64 117.044 %1.84 6.590 %0.68 2.456 %0 0 %8.22 29.455
EVREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.65|963
HÜSAMETTİN ÜNSAL 		%39.08 862 %0 0 %0 0 %0.23 5 %0 0 %17.04 376
GÖLBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.33|39.457
YAKUP ODABAŞI 		%21.71 19.324 %1.62 1.438 %0.52 459 %0.07 60 %31.75 28.261
GÜDÜL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55 2.655
%55.70|3.647
MEHMET DOĞANAY 		%0 0 %0 0 %0.05 3 %0 0 %3.70 242
HAYMANA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.68 8.079
%49.52|9.599
LEVENT KOÇ 		%0 0 %0.63 123 %3.28 636 %0 0 %4.89 947
KAHRAMANKAZAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.79 15.583
%49.55|17.633
SELİM ÇIRPANOĞLU 		%0 0 %1.19 425 %0.26 92 %0 0 %5.20 1.851
KALECİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.09|4.598
SATILMIŞ KARAKOÇ 		%38.54 3.538 %6.38 586 %0.08 7 %0 0 %4.90 450
KEÇİÖREN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.56 197.377
%47.96|245.460
MESUT ÖZARSLAN 		%0 0 %2.25 11.512 %0.83 4.243 %0.05 281 %10.35 52.963
KIZILCAHAMAM Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.59|9.808
SÜLEYMAN ACAR 		%42.21 9.285 %0 0 %1.83 403 %0.03 6 %4.57 1.006 %6.76 1.487
MAMAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.17 136.561
%52.91|199.753
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN 		%0 0 %2.02 7.633 %1.13 4.251 %0 0 %7.78 29.361
NALLIHAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.59 7.546
%53.58|9.722
ERTUNÇ GÜNGÖR 		%0 0 %0 0 %0.03 5 %0.27 49 %4.54 823
POLATLI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.91|33.715
MÜRSEL YILDIZKAYA 		%37.97 26.722 %1.92 1.353 %0 0 %0.24 168 %11.96 8.416
PURSAKLAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|47.429
ERTUĞRUL ÇETİN 		%22.08 19.409 %0 0 %1.17 1.026 %0.34 299 %0 0 %22.45 19.731
ŞEREFLİKOÇHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.32 5.498
%60.27|11.700
MUSTAFA KOÇAK 		%0 0 %1.03 200 %0.86 167 %0.32 62 %9.20 1.785
SİNCAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.87|132.867
MURAT ERCAN 		%30.58 92.620 %0 0 %12.02 36.398 %1.18 3.568 %0.04 132 %12.30 37.260
YENİMAHALLE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.01 126.681
%59.14|241.590
FETHİ YAŞAR 		%0 0 %1.71 6.995 %0 0 %0.08 329 %8.06 32.929
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.23|11.542
 %23.66 5.661 %0 0 %1.83 439 %0 0 %0 0 %26.27 6.287
ALTINDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.00|94.532
 %37.75 79.298 %0 0 %1.70 3.574 %1.18 2.487 %0 0 %14.37 30.195
AYAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.00|4.551
 %32.56 3.528 %4.40 477 %0 0 %0 0 %21.03 2.279
BALA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.61|7.507
 %35.20 6.671 %0 0 %5.65 1.070