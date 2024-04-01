PURSAKLAR SEÇİM SONUÇLARI

|
AKYURT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%50.20|12.111
HİLAL AYIK
|
%21.31
5.140
|
%0
0
|
%1.30
314
|
%0.48
116
|
%0.03
7
|
%26.68
6.436
|
ALTINDAĞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%47.26|99.576
VEYSEL TİRYAKİ
|
%37.38
78.774
|
%0
0
|
%1.50
3.170
|
%1.09
2.289
|
%0.11
224
|
%12.66
26.680
|
AYAŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%43.29|4.735
İZZET DEMİRCİOĞLU
|
%33.03
3.612
|
%2.81
307
|
%0.50
55
|
%0.04
4
|
%20.33
2.224
|
BALA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.17|7.621
AHMET BURAN
|
%34.95
6.631
|
%0
0
|
%4.60
872
|
%0
0
|
%0.39
74
|
%19.89
3.773
|
BEYPAZARI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.39
8.940
|
%48.53|15.283
ÖZER KASAP
|
%0
0
|
%19.30
6.079
|
%0.18
56
|
%0
0
|
%3.60
1.133
|
ÇAMLIDERE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%26.19
2.561
|
%16.90
1.652
|
%0
0
|
%0.60
59
|
%0.06
6
|
%49.56|4.846
|
%6.69
654
|
ÇANKAYA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%15.49
87.100
|
%65.26|366.862
HÜSEYİN CAN GÜNER
|
%0
0
|
%1.74
9.788
|
%1.01
5.654
|
%0.08
429
|
%16.43
92.340
|
ÇUBUK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.27|23.714
BAKİ DEMİRBAŞ
|
%23.70
12.985
|
%0
0
|
%0.86
474
|
%0.41
222
|
%0.41
222
|
%31.35
17.182
|
ELMADAĞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.43
10.525
|
%53.79|15.539
ADEM BARIŞ AŞKIN
|
%0
0
|
%0
0
|
%2.08
601
|
%0
0
|
%7.70
2.224
|
ETİMESGUT
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%56.62|203.000
ERDAL BEŞİKCİOĞLU
|
%32.64
117.044
|
%1.84
6.590
|
%0.68
2.456
|
%0
0
|
%8.22
29.455
|
EVREN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.65|963
HÜSAMETTİN ÜNSAL
|
%39.08
862
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.23
5
|
%0
0
|
%17.04
376
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%44.33|39.457
YAKUP ODABAŞI
|
%21.71
19.324
|
%1.62
1.438
|
%0.52
459
|
%0.07
60
|
%31.75
28.261
|
GÜDÜL
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%40.55
2.655
|
%55.70|3.647
MEHMET DOĞANAY
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.05
3
|
%0
0
|
%3.70
242
|
HAYMANA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.68
8.079
|
%49.52|9.599
LEVENT KOÇ
|
%0
0
|
%0.63
123
|
%3.28
636
|
%0
0
|
%4.89
947
|
KAHRAMANKAZAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.79
15.583
|
%49.55|17.633
SELİM ÇIRPANOĞLU
|
%0
0
|
%1.19
425
|
%0.26
92
|
%0
0
|
%5.20
1.851
|
KALECİK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%50.09|4.598
SATILMIŞ KARAKOÇ
|
%38.54
3.538
|
%6.38
586
|
%0.08
7
|
%0
0
|
%4.90
450
|
KEÇİÖREN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%38.56
197.377
|
%47.96|245.460
MESUT ÖZARSLAN
|
%0
0
|
%2.25
11.512
|
%0.83
4.243
|
%0.05
281
|
%10.35
52.963
|
KIZILCAHAMAM
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%44.59|9.808
SÜLEYMAN ACAR
|
%42.21
9.285
|
%0
0
|
%1.83
403
|
%0.03
6
|
%4.57
1.006
|
%6.76
1.487
|
MAMAK
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%36.17
136.561
|
%52.91|199.753
VELİ GÜNDÜZ ŞAHİN
|
%0
0
|
%2.02
7.633
|
%1.13
4.251
|
%0
0
|
%7.78
29.361
|
NALLIHAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%41.59
7.546
|
%53.58|9.722
ERTUNÇ GÜNGÖR
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.03
5
|
%0.27
49
|
%4.54
823
|
POLATLI
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%47.91|33.715
MÜRSEL YILDIZKAYA
|
%37.97
26.722
|
%1.92
1.353
|
%0
0
|
%0.24
168
|
%11.96
8.416
|
PURSAKLAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%53.96|47.429
ERTUĞRUL ÇETİN
|
%22.08
19.409
|
%0
0
|
%1.17
1.026
|
%0.34
299
|
%0
0
|
%22.45
19.731
|
ŞEREFLİKOÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%28.32
5.498
|
%60.27|11.700
MUSTAFA KOÇAK
|
%0
0
|
%1.03
200
|
%0.86
167
|
%0.32
62
|
%9.20
1.785
|
SİNCAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%43.87|132.867
MURAT ERCAN
|
%30.58
92.620
|
%0
0
|
%12.02
36.398
|
%1.18
3.568
|
%0.04
132
|
%12.30
37.260
|
YENİMAHALLE
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%31.01
126.681
|
%59.14|241.590
FETHİ YAŞAR
|
%0
0
|
%1.71
6.995
|
%0
0
|
%0.08
329
|
%8.06
32.929