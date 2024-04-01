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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.03 2
İL GENEL MECLİSİ
%27.39
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ÖZKAN 3740 %46.13 Detay
AKSU
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURMUŞ KAAN ŞAHİN 15348 %34.09 Detay
ALANYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DÖŞEMEALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR KIVRIM 20508 %43.57 Detay
ELMALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÖKCE 9543 %35.55 Detay
FİNİKE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GAZİPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ GÜLEN 2394 %41.02 Detay
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HATİCE SEKMEN 1524 %54.76 Detay
KAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUTLU ULUTAŞ 17028 %42.31 Detay
KEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
RAHMAN ŞEKER 10422 %39.50 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA SÜMER 121209 %38.79 Detay
KONYAALTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURALİ KOLPAK 23607 %25.39 Detay
KORKUTELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KUMLUCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ORHANTEKİN 18710 %40.23 Detay
MANAVGAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN OKUDAN 58590 %41.01 Detay
MURATPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZDEMİR MANAVOĞLU 73293 %27.26 Detay
SERİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
VELİ VURAL 22012 %27.05 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı