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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

KEMER SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • KEMER Toplam Seçmen 33.621
  • Açılan Sandık 106
  • Kullanılan Oy 27.311
  • Geçerli Oy 26.388
  • Geçersiz Oy 923
  • Katılım Oranı %81.23
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

NECATİ TOPALOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
NECATİ
TOPALOĞLU
%47.31 12.485 Oy
RAHMAN ŞEKER adalet-ve-kalkinma-partisi
RAHMAN
ŞEKER
%39.50 10.422 Oy
MUSTAFA GÜL iyi-parti
MUSTAFA
GÜL
%7.97 2.103 Oy
HALİT ÖZDEMİR demokrat-parti
HALİT
ÖZDEMİR
%1.58 417 Oy
DURSUN SATICI halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
DURSUN
SATICI
%1.23 324 Oy
PARTİLER
Demokratik Sol Parti
%0.81 213 Oy
Zafer Partisi
%0.64 170 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.25 65 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.19 51 Oy
Saadet Partisi
%0.17 46 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 33.621
  • Kullanılan Oy 27.314
Cumhuriyet Halk Partisi
%42.49 11.141 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.35 9.269 Oy
İyi Parti
%8.30 2.177 Oy
BAĞIMSIZ
%4.07 1.066 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.86 488 Oy
Demokrat Parti
%1.67 439 Oy
Zafer Partisi
%1.55 406 Oy
Demokratik Sol Parti
%1.31 343 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.16 303 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.13 3.740
%46.35|3.758
İLKAY AKCA 		%0 0 %1.71 139 %0 0 %0 0 %5.81 471
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.09 15.348
%54.75|24.646
İSA YILDIRIM 		%0 0 %2.62 1.179 %3.69 1.662 %0 0 %4.85 2.182
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.50|79.893
OSMAN TARIK ÖZÇELİK 		%26.66 46.821 %21.68 38.067 %1.70 2.977 %0.06 111 %4.40 7.734
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.57|5.675
FAHRİ DURAN 		%22.59 4.193 %19.48 3.616 %0 0 %0 0 %27.36 5.078
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.57 20.508
%43.77|20.605
MENDERES DAL 		%0 0 %6.46 3.039 %1.61 760 %0 0 %4.59 2.161
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 9.543
%54.71|14.686
HALİL ÖZTÜRK 		%0 0 %6.82 1.832 %0.24 64 %0 0 %2.67 718
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.83|14.431
MUSTAFA GEYİKÇİ 		%24.06 7.416 %5.47 1.685 %0.75 232 %0 0 %22.89 7.053
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|17.710
MEHMETALİ YILMAZ 		%36.98 13.005 %8.65 3.042 %0.26 90 %0.46 162 %3.30 1.160
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.02|2.394
ALİ GÜLEN 		%28.74 1.677 %0 0 %27.00 1.576 %0 0 %0 0 %3.24 189
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.76|1.524
HATİCE SEKMEN 		%35.61 991 %0 0 %5.68 158 %0 0 %2.48 69 %1.47 41
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.31 17.028
%53.59|21.569
EROL DEMİRHAN 		%0 0 %0.94 377 %0.71 285 %0.11 46 %2.35 945
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 10.422
%47.31|12.485
NECATİ TOPALOĞLU 		%0 0 %7.97 2.103 %1.23 324 %0 0 %3.99 1.054
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.79 121.209
%44.18|138.026
MESUT KOCAGÖZ 		%0 0 %2.30 7.195 %7.61 23.779 %0 0 %7.11 22.229
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.39 23.607
%53.77|49.995
CEM KOTAN 		%0 0 %8.34 7.757 %1.62 1.503 %0 0 %10.88 10.118
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.15|18.261
SANİYE CARAN 		%44.79 17.346 %2.73 1.057 %0.39 152 %0 0 %4.94 1.915
KUMLUCA Demokrat Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23 18.710 %9.46 4.401 %0 0 %2.71 1.261 %1.52 705 %0 0 %46.08 21.431
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.01 58.590
%44.95|64.219
NİYAZİ NEFİ KARA 		%0 0 %1.12 1.602 %0 0 %8.36 11.943 %4.57 6.529
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.26 73.293
%62.31|167.512
ÜMİT UYSAL 		%0 0 %1.57 4.213 %2.38 6.406 %0 0 %6.47 17.394
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.05 22.012
%42.35|34.468
KADİR KUMBUL 		%0 0 %12.36 10.061 %1.48 1.201 %0.59 477 %16.18 13.171
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKSEKİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.27 3.650
%45.33|3.655
 %0 0 %1.97 159 %0 0 %0 0 %7.43 599
AKSU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.55 15.952
%50.38|22.604
 %0 0 %3.46 1.551 %4.00 1.796 %0 0 %6.61 2.965
ALANYA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%43.44|75.632
 %26.29 45.774 %18.18 31.655 %2.00 3.483 %2.84 4.943 %7.26 12.637
DEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%31.68|5.826
 %20.93 3.849 %16.05 2.951 %0 0 %8.07 1.485 %23.27 4.280
DÖŞEMEALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.82 19.648
%43.41|20.396
 %0 0 %6.71 3.152 %1.83 860 %0 0 %6.23 2.929
ELMALI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.59 10.083
%48.28|12.951
 %0 0 %8.47 2.272 %0 0 %0 0 %5.67 1.520
FİNİKE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.29|13.831
 %25.82 7.885 %5.53 1.690 %0 0 %0.95 290 %22.41 6.843
GAZİPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.90|17.458
 %35.58 12.447 %9.70 3.395 %0 0 %0 0 %4.82 1.687
GÜNDOĞMUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.03|2.246
 %30.36 1.747 %0 0 %24.81 1.428 %0 0 %0.85 49 %4.95 285
İBRADI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.02|1.356
 %36.44 1.008 %0 0 %11.46 317 %0 0 %0 0 %3.07 85
KAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.16 16.075
%52.55|21.037
 %0 0 %2.29 917 %0 0 %0.74 297 %4.25 1.703
KEMER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.35 9.269
%42.49|11.141
 %0 0 %8.30 2.177 %1.86 488 %4.07 1.066 %7.93 2.079
KEPEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.12 118.924
%41.91|130.750
 %0 0 %2.85 8.879 %7.85 24.496 %0 0 %9.27 28.936
KONYAALTI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.16 23.417
%54.22|50.457
 %0 0 %6.18 5.747 %1.98 1.838 %0.06 53 %12.41 11.549
KORKUTELİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.14|17.808
 %40.77 15.733 %4.07 1.570 %0 0 %0.54 210 %8.48 3.272
KUMLUCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.22|17.058
 %12.57 5.762 %0 0 %3.18 1.457 %0 0 %11.17 5.117 %35.86 16.433
MANAVGAT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.04 59.245
%45.71|64.418
 %0 0 %2.39 3.372 %0 0 %0.94 1.330 %8.92 12.570
MURATPAŞA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.60 74.004
%58.67|157.325
 %0 0 %2.43 6.518 %2.71 7.276 %0 0 %8.59 23.023
SERİK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.62 23.144
%41.62|33.654
 %0 0 %12.24 9.898 %1.42 1.151 %0.58 465 %15.52 12.550
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokratik Sol Parti
DSP 		NECATİ TOPALOĞLU 9.901 %39.67
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA GÜL 8.508 %34.09
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		YUSUF ÜRAS 6.017 %24.11
Demokrat Parti
DP 		ARİFE ÜNVER 345 %1.38
Saadet Partisi
SAADET 		MUSTAFA MERMERKAYA 114 %0.46
Vatan Partisi
VATAN 		ORHAN ÇİMEN 41 %0.16
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		DÖNDÜ KOYMAT 30 %0.12
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA GÜL 10.203 %42.56
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		YUSUF ÜRAS 7.978 %33.28
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		UMUT GÜNEŞ 3.531 %14.73
Büyük Birlik Partisi
BBP 		EMRAH AYHAN 1.204 %5.02
Doğru Yol Partisi
DYP 		BEDRİ YALÇIN 496 %2.07
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		AYHAN GÜZEL 384 %1.60
Saadet Partisi
SAADET 		DEMİR ALİ COŞKUN 107 %0.45
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ABDULLAH KARA 35 %0.15
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		ALP ALTUNDAL 28 %0.12
Demokratik Sol Parti
DSP 		NEVZAT OKTAY 8 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA GÜL 6.477 %57.81
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HASAN ŞEKER 4.004 %35.74
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ NAİL KILIÇ 598 %5.34
Demokratik Sol Parti
DSP 		MUSTAFA ANAÇ 59 %0.53
Saadet Partisi
SAADET 		TURAN YILDIZ 38 %0.34
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SANİYE YILDIZ 27 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		8.697 %35.16
Demokratik Sol Parti
DSP 		7.718 %31.20
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.591 %26.64
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		784 %3.17
Demokrat Parti
DP 		209 %0.84
Saadet Partisi
SAADET 		184 %0.74
Vatan Partisi
VATAN 		51 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		40 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.272 %38.93
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.155 %30.04
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.042 %16.97
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.090 %4.58
Bağımsız
BĞMSZ 		627 %2.63
Saadet Partisi
SAADET 		614 %2.58
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		485 %2.04
Doğru Yol Partisi
DYP 		398 %1.67
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		51 %0.21
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		29 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		26 %0.11
Demokratik Sol Parti
DSP 		20 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		9 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		5.968 %53.61
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.900 %35.03
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		973 %8.74
Demokratik Sol Parti
DSP 		186 %1.67
Saadet Partisi
SAADET 		105 %0.94
Kaynak: Anadolu Ajansı