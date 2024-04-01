|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAİT KARABULUT
|1711
|%29.33
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GERCÜŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜNDÜZ GÜNAYDIN
|1360
|%35.79
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HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADNAN CAN
|949
|%37.13
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KOZLUK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET VEYSİ IŞIK
|6074
|%44.74
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADİL SEBATİ CEYLAN
|23511
|%12.42
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SASON
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İRFAN DEMİR
|2322
|%32.74
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
|HÜSEYİN GEYLANİ
|277
|%18.72
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BEKİRHAN
Açılan Sandık Oranı %44.44
|FIRAT KARABULUT
|486
|%57.11
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İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA KIYANÇ
|738
|%36.39
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KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|ABDULMUTTALİP BADEMCİ
|0
|%0
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YÜCEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %30.00
|ABDULLAH BİL
|312
|%51.91
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