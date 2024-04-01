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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%12.42 5
İL GENEL MECLİSİ
%17.36
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İLÇE ADAY OY ORAN
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAİT KARABULUT 1711 %29.33 Detay
GERCÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜNDÜZ GÜNAYDIN 1360 %35.79 Detay
HASANKEYF
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN CAN 949 %37.13 Detay
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET VEYSİ IŞIK 6074 %44.74 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADİL SEBATİ CEYLAN 23511 %12.42 Detay
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İRFAN DEMİR 2322 %32.74 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %46.15
HÜSEYİN GEYLANİ 277 %18.72 Detay
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %44.44
FIRAT KARABULUT 486 %57.11 Detay
İKİKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA KIYANÇ 738 %36.39 Detay
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
ABDULMUTTALİP BADEMCİ 0 %0 Detay
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %30.00
ABDULLAH BİL 312 %51.91 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı