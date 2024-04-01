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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BEŞİRİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BEŞİRİ Toplam Seçmen 7.018
  • Açılan Sandık 24
  • Kullanılan Oy 6.186
  • Geçerli Oy 5.833
  • Geçersiz Oy 353
  • Katılım Oranı %88.14
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALPASLAN KARABULUT yeniden-refah-partisi
ALPASLAN
KARABULUT
%48.38 2.822 Oy
SAİT KARABULUT adalet-ve-kalkinma-partisi
SAİT
KARABULUT
%29.33 1.711 Oy
MEHMET AKİF AKIN halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
MEHMET AKİF
AKIN
%17.93 1.046 Oy
OSMAN ORTAÇ hur-dava-partisi
OSMAN
ORTAÇ
%2.28 133 Oy
AHMET ÇİFTÇİ saadet-partisi
AHMET
ÇİFTÇİ
%0.53 31 Oy
PARTİLER
Hak ve Özgürlükler Partisi
%0.50 29 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%0.31 18 Oy
İyi Parti
%0.22 13 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.19 11 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 10 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 7.018
  • Kullanılan Oy 6.178
Yeniden Refah Partisi
%39.46 2.243 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.20 1.489 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%26.13 1.485 Oy
Hür Dava Partisi
%5.23 297 Oy
Saadet Partisi
%1.57 89 Oy
İyi Parti
%0.58 33 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.35 20 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 13 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.18 10 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEŞİRİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.33 1.711 %0.31 18 %0 0 %0.22 13 %17.93 1.046 %0 0 %52.20 3.045
GERCÜŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.79|1.360
GÜNDÜZ GÜNAYDIN 		%0.71 27 %0 0 %1.03 39 %34.37 1.306 %0 0 %28.11 1.068
HASANKEYF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.13 949
%49.30|1.260
HAMİT TUTUŞ 		%0 0 %0.86 22 %8.76 224 %0 0 %3.95 101
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.74|6.074
MEHMET VEYSİ IŞIK 		%13.97 1.896 %0 0 %0.33 45 %32.02 4.347 %0.35 47 %8.59 1.166
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.42 23.511 %1.80 3.411 %0 0 %0.37 696
%64.52|122.143
GÜLÜSTAN SÖNÜK 		%0.56 1.067 %20.32 38.469
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.74|2.322
İRFAN DEMİR 		%16.72 1.186 %0 0 %0.44 31 %2.74 194 %0.04 3 %47.32 3.356
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALPINAR Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.20 641 %0.36 12 %0 0 %0.51 17 %25.61 855 %8.63 288 %45.70 1.526
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%59.54|1.136
FIRAT KARABULUT 		%0.73 14 %0 0 %0 0 %37.26 711 %0 0 %2.46 47
İKİKÖPRÜ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.88 799 %0.34 7 %0 0 %0 0
%58.98|1.212
HALİL İBRAHİM KARABULUT 		%0 0 %1.80 37
KAYAPINAR Hür Dava Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.77 544 %0.37 5 %0 0 %0.37 5 %0 0 %0 0 %59.50 814
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.69|943
ABDULLAH BİL 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %54.31 1.121
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEŞİRİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.20 1.489 %0 0 %0 0 %0.58 33 %26.13 1.485 %0 0 %47.10 2.677
GERCÜŞ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.22 1.231 %0 0 %0 0 %1.48 55
%36.13|1.339
 %0 0 %29.17 1.081
HASANKEYF Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.57 835
%43.51|1.082
 %0 0 %1.09 27 %14.84 369 %0 0 %7.00 174
KOZLUK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.05|5.483
 %14.09 1.882 %0 0 %0 0 %33.35 4.454 %0 0 %11.51 1.537
MERKEZ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%12.76 23.920 %2.11 3.956 %0 0 %0.45 848
%64.77|121.376
 %0 0 %19.91 37.307
SASON Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.13|2.105
 %16.06 1.122 %0 0 %0.57 40 %11.46 801 %0 0 %41.78 2.919
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.32 603 %1.09 36 %0 0 %0.94 31 %30.33 998 %0 0 %49.32 1.623
BEKİRHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.28|911
 %4.66 88 %0 0 %0 0 %42.50 802 %0 0 %4.56 86
İKİKÖPRÜ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.43 730 %0 0 %0 0 %0 0
%61.23|1.227
 %0 0 %2.35 47
KAYAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.44 504 %0 0 %0 0 %0.61 8 %0 0 %0 0 %60.95 799
YÜCEBAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.93|909
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %55.07 1.114
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Saadet Partisi
SAADET 		SAİT KARABULUT 2.065 %41.48
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		HÜSAMETTİN AKIN 2.032 %40.82
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		FELEK ÖZEL 809 %16.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		NEVZAT YENİDOĞAN 26 %0.52
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		GENCO ÖZEL 18 %0.36
Demokrat Parti
DP 		İSMET ŞAHİN 8 %0.16
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAMİT YILDIZ 7 %0.14
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		VAKIF SERKAN YATALAKOĞLU 6 %0.12
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.870 %38.78
Saadet Partisi
SAADET 		1.818 %37.70
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		1.079 %22.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		29 %0.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		12 %0.25
Demokrat Parti
DP 		10 %0.21
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.08
PARTİLER OY ORAN
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		2.093 %49.63
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.777 %42.14
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		312 %7.40
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		25 %0.59
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		10 %0.24
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.917 %55.68
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		1.513 %43.94
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		13 %0.38
Kaynak: Anadolu Ajansı