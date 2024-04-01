|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH AKBABA
|2756
|%37.89
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AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ GÜLMEZ
|5735
|%42.01
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GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EŞREF MUTLU
|4290
|%32.45
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HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAHYA ŞAM
|2178
|%33.69
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NESRULLAH TANĞLAY
|8900
|%38.23
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MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VAHDETTİN BARLAK
|840
|%56.38
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TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FETTAH AKSOY
|11892
|%33.02
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ARİF TUSUN
|723
|%48.17
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GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİKMET KARDAŞ
|1307
|%52.74
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GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN ÇETİNSOY
|1230
|%53.25
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KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VEYSİ OĞUZ
|770
|%67.37
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OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHİM ALTINDAL
|387
|%19.95
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YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KEREM ÇABUK
|519
|%39.17
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