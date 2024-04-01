OVAKIŞLA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.89|2.756ABDULLAH AKBABA
|%0.65 47
|%0 0
|%0.69 50
|%6.93 504
|%0 0
|%53.85 3.917
|
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.01|5.735YAVUZ GÜLMEZ
|%1.15 157
|%0 0
|%17.73 2.421
|%33.57 4.583
|%0.38 52
|%5.16 704
|
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.45 4.290
|%0.73 97
|%0 0
|%0.66 87
|%31.82 4.206
|%0.65 86
|%33.69 4.454
|
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.69|2.178YAHYA ŞAM
|%12.73 823
|%0 0
|%0.80 52
|%25.80 1.668
|%0 0
|%26.98 1.744
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%38.23|8.900NESRULLAH TANĞLAY
|%2.06 480
|%0 0
|%1.44 336
|%37.38 8.702
|%0.24 55
|%20.65 4.808
|
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.38|840VAHDETTİN BARLAK
|%6.11 91
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.09 46
|%34.43 513
|
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.02 11.892
|%1.78 642
|%0 0
|%1.04 373
|
%48.53|17.477MÜMİN EROL
|%0 0
|%15.64 5.631
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.17 723
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.83 778
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.74|1.307HİKMET KARDAŞ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.49 37
|%0 0
|%45.76 1.134
|
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%53.25|1.230İLHAN ÇETİNSOY
|%5.28 122
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%41.47 958
|
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%67.37|770VEYSİ OĞUZ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%32.63 373
|
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.95 387
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
%40.21|780BARAN TURAN
|%0 0
|%39.85 773
|
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.17|519KEREM ÇABUK
|%1.21 16
|%0 0
|%0 0
|%29.74 394
|%0 0
|%29.89 396
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ADİLCEVAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%36.85|2.643
|%0 0
|%0 0
|%1.55 111
|%12.21 876
|%0 0
|%49.39 3.542
|
AHLAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%40.98|5.556
|%1.63 221
|%0 0
|%17.00 2.305
|%33.56 4.550
|%0 0
|%6.83 926
|
GÜROYMAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.27 3.955
|%0 0
|%0 0
|%1.26 164
|
%34.46|4.502
|%0 0
|%34.02 4.445
|
HİZAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%33.69|2.149
|%10.76 686
|%0 0
|%0.82 52
|%26.56 1.694
|%0 0
|%28.17 1.797
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.26 7.858
|%3.23 742
|%0 0
|%2.61 599
|
%36.64|8.405
|%0 0
|%23.25 5.333
|
MUTKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.53|822
|%9.08 132
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%34.39 500
|
TATVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.51 10.975
|%2.13 765
|%0 0
|%1.32 474
|
%47.98|17.257
|%0 0
|%18.06 6.496
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYDINLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%48.46 691
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%51.54 735
|
GÖLBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%52.91|1.290
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%47.09 1.148
|
GÜNKIRI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.39|1.165
|%6.09 138
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%42.52 964
|
KAVAKBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%66.30|728
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%33.70 370
|
OVAKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.65 360
|%0.21 4
|%0 0
|%0 0
|
%45.13|871
|%0 0
|%36.01 695
|
YOLALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%37.29|471
|%1.19 15
|%0 0
|%0 0
|%34.44 435
|%0 0
|%27.08 342
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ABDURRAHİM ALTINDAL
|700
|%35.88
|
|SARİYE YİLMAZ
|525
|%26.91
|
|KENAN SUBAŞI
|3
|%0.15
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|AHMET DEMİR
|723
|%37.46
|
|-
|672
|%34.82
|
|AHMET BABAHAN
|527
|%27.31
|
|OSMAN GÜLSAR
|8
|%0.41
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEHMET DEMİR
|860
|%54.40
|
|ABDURRAHİM ALTINDAL
|721
|%45.60