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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 168
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%18.27 7
İL GENEL MECLİSİ
%30.54
Çanakkale Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSAN SEZER 2506 %39.46 Detay
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADETTİN ARSLAN 3494 %32.57 Detay
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ERDOĞAN 13576 %36.99 Detay
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA MUTAY 636 %28.29 Detay
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERSİN ÇETİN 7833 %38.94 Detay
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN GÜNDÜZ 153 %3.81 Detay
EZİNE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRAY YÜKSEL 5074 %51.73 Detay
GELİBOLU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ KAMİL SOYUAK 7908 %39.60 Detay
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILDIRAY ÖLÇEK 685 %16.62 Detay
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EYÜP YILMAZ 3512 %34.78 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
JÜLİDE İSKENDEROĞLU 14291 %18.27 Detay
YENİCE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
VEYSEL ACAR 2228 %43.17 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP SEZGİN 1162 %41.29 Detay
EVREŞE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKKI UYSAL 443 %32.79 Detay
GEYİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEVLÜT ORUÇOĞLU 1334 %51.69 Detay
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ADNAN PASTIRMACI 683 %46.97 Detay
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM TAŞKIN 747 %41.83 Detay
KARABİGA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ELBİ 1168 %48.65 Detay
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MERT NİZAMOĞLU 25 %4.89 Detay
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
CÜNEYT AKSU 7632 %36.71 Detay
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL ZAHİT MERT 2022 %29.06 Detay
TERZİALAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY GÖYMEN 760 %58.19 Detay
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKER UZUNÇAKIR 731 %43.80 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı