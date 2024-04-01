GEYİKLİ SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.46 2.506
|
%51.36|3.262MESUT BAYRAM
|%6.09 387
|%0.80 51
|%0 0
|%0 0
|%2.28 145
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.57 3.494
|
%43.53|4.669HASAN CEM ATILGAN
|%21.32 2.287
|%0.85 91
|%0 0
|%0 0
|%1.73 186
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.99 13.576
|
%51.92|19.058ALPER ŞEN
|%4.35 1.595
|%1.77 650
|%1.33 488
|%0 0
|%3.64 1.336
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.29 636
|
%53.96|1.213YAHYA GÖZTEPE
|%1.20 27
|%6.41 144
|%0 0
|%0 0
|%10.14 228
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.94 7.833
|
%52.90|10.639HARUN ARSLAN
|%4.78 962
|%1.67 336
|%0 0
|%0.08 17
|%1.62 326
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%3.81 153
|
%51.85|2.084SAİM ZİLELİ
|%25.95 1.043
|%16.97 682
|%0 0
|%0 0
|%1.42 57
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.73|5.074GÜRAY YÜKSEL
|%43.45 4.262
|%3.14 308
|%0.61 60
|%0 0
|%0.25 25
|%0.82 80
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%39.60|7.908ALİ KAMİL SOYUAK
|%37.70 7.528
|%1.13 225
|%17.99 3.593
|%2.12 424
|%0 0
|%1.46 292
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%16.62 685
|
%61.21|2.523BÜLENT ECEVİT ATALAY
|%13.39 552
|%0 0
|%3.64 150
|%0 0
|%5.14 212
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.78 3.512
|%5.73 579
|%1.78 180
|
%56.66|5.721ATİLLA ÖZTÜRK
|%0 0
|%0 0
|%1.04 105
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%18.27 14.291
|
%39.70|31.058MUHARREM ERKEK
|%0 0
|%36.89 28.861
|%1.68 1.311
|%0.04 33
|%3.42 2.676
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%43.17|2.228VEYSEL ACAR
|%36.76 1.897
|%17.88 923
|%1.10 57
|%0 0
|%0 0
|%1.09 56
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.29 1.162
|
%43.39|1.221METİN SEMERCİ
|%1.17 33
|%13.97 393
|%0 0
|%0 0
|%0.18 5
|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%32.79|443HAKKI UYSAL
|%17.32 234
|%0.44 6
|%0.30 4
|%0 0
|%0 0
|%49.15 664
|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%51.69|1.334MEVLÜT ORUÇOĞLU
|%46.18 1.192
|%0.39 10
|%0.89 23
|%0 0
|%0 0
|%0.85 22
|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.97 683
|
%47.25|687HASAN KIRIM
|%4.95 72
|%0.48 7
|%0 0
|%0 0
|%0.34 5
|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.83 747
|%0 0
|%3.58 64
|%4.09 73
|%0 0
|
%49.78|889
|%0.73 13
|
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%48.65|1.168AHMET ELBİ
|%46.19 1.109
|%0.71 17
|%2.00 48
|%0 0
|%1.67 40
|%0.79 19
|
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%4.89 25
|
%62.82|321NECATİ KOPÇA
|%0.78 4
|%0.39 2
|%0 0
|%24.46 125
|%6.65 34
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.71 7.632
|
%43.06|8.952BİROL ARSLAN
|%0.91 190
|%10.51 2.186
|%1.73 359
|%0 0
|%7.08 1.472
|
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.06 2.022
|
%52.27|3.637ABDÜLMUTTALİP GÜREL
|%1.12 78
|%0.59 41
|%0 0
|%15.06 1.048
|%1.90 132
|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.19|760TUNCAY GÖYMEN
|%39.05 510
|%1.15 15
|%0.84 11
|%0 0
|%0 0
|%0.77 10
|
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.80 731
|
%51.83|865ERDAL DOĞAN
|%2.16 36
|%1.50 25
|%0 0
|%0.48 8
|%0.24 4
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AYVACIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.57 2.424
|
%48.50|3.048
|%9.15 575
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.77 237
|
BAYRAMİÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.27 3.112
|
%42.30|4.498
|%24.57 2.613
|%1.74 185
|%0 0
|%0 0
|%2.12 225
|
BİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.46 12.551
|
%46.97|17.104
|%8.93 3.251
|%3.36 1.222
|%0 0
|%0.07 27
|%6.21 2.262
|
BOZCAADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%23.63 528
|
%46.87|1.047
|%2.28 51
|%7.79 174
|%0 0
|%0 0
|%19.43 434
|
ÇAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.09 7.231
|
%48.17|9.651
|%8.97 1.797
|%4.73 948
|%0 0
|%0 0
|%2.03 407
|
ECEABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%5.52 221
|
%50.99|2.040
|%24.22 969
|%17.45 698
|%0 0
|%0 0
|%1.82 73
|
EZİNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.00|4.270
|%41.16 3.994
|%12.27 1.191
|%1.48 144
|%0 0
|%0 0
|%1.08 105
|
GELİBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.37 6.788
|
%39.59|7.819
|%3.58 708
|%16.42 3.242
|%2.18 430
|%0.39 78
|%3.46 684
|
GÖKÇEADA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%17.02 695
|
%47.17|1.926
|%12.98 530
|%0.51 21
|%9.55 390
|%5.98 244
|%6.78 277
|
LAPSEKİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.35 3.343
|%9.95 997
|%7.44 746
|
%45.07|4.517
|%0 0
|%1.84 184
|%2.35 236
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.61 16.032
|
%43.15|33.567
|%0 0
|%27.18 21.144
|%1.93 1.498
|%0 0
|%7.14 5.557
|
YENİCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.55 1.806
|
%37.26|1.893
|%20.81 1.057
|%3.39 172
|%0 0
|%0 0
|%2.99 152
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%37.83 1.057
|
%43.34|1.211
|%2.29 64
|%15.25 426
|%1.04 29
|%0 0
|%0.25 7
|
EVREŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%31.56|410
|%24.25 315
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%44.19 574
|
GEYİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%46.52 1.182
|
%50.26|1.277
|%0.91 23
|%0.98 25
|%0 0
|%0 0
|%1.34 34
|
GÜMÜŞÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.92 610
|
%48.45|705
|%7.35 107
|%1.72 25
|%0 0
|%0 0
|%0.55 8
|
KALKIM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.95|732
|%0 0
|%9.74 170
|%8.37 146
|%0 0
|%0 0
|%39.94 697
|
KARABİGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%45.75|1.086
|%45.41 1.078
|%1.77 42
|%5.27 125
|%0 0
|%0 0
|%1.81 43
|
KAVAKKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%8.28 40
|
%62.94|304
|%1.45 7
|%0 0
|%0 0
|%26.71 129
|%0.62 3
|
KEPEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.31 6.710
|
%43.84|9.105
|%2.09 435
|%10.84 2.252
|%1.94 403
|%0 0
|%8.97 1.863
|
KÜÇÜKKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%30.36 2.104
|
%51.02|3.536
|%1.70 118
|%0 0
|%1.08 75
|%0 0
|%15.83 1.097
|
TERZİALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%56.24|726
|%39.89 515
|%3.49 45
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.39 5
|
UMURBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.87 706
|
%53.49|881
|%3.22 53
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.43 7
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MEVLÜT ORUÇOĞLU
|1.300
|%52.91
|
|ERCAN YILMAZ
|1.128
|%45.91
|
|DOĞAN LABAR
|20
|%0.81
|
|ENGİN TÜTÜNCÜ
|9
|%0.37
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ERCAN YILMAZ
|1.202
|%56.35
|
|MEHMET METİN SALMAN
|802
|%37.60
|
|CAHİT ÇAKIR
|90
|%4.22
|
|MAHMUT CEYLANDAĞ
|28
|%1.31
|
|HALİL ŞENTÜRK
|8
|%0.38
|
|SEDAT SEVİNÇ
|3
|%0.14
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA ÇİÇEK
|806
|%42.80
|
|MEHMET TUNÇ
|542
|%28.78
|
|MUSTAFA AYDOĞAN HELVACI
|335
|%17.79
|
|ÜMİT ÜNAL
|189
|%10.04
|
|HÜSEYİN ÜSTÜN
|11
|%0.58