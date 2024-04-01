|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM ŞALTU
|3714
|%35.13
|Detay
|
BAYAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET BAHADIR ÜNLÜ
|1268
|%35.85
|Detay
|
BOĞAZKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ADEM ÖZEL
|897
|%57.76
|Detay
|
DODURGA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AYDIN
|665
|%37.09
|Detay
|
İSKİLİP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL ÇİZİKCİ
|4354
|%41.89
|Detay
|
KARGI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CAHİT ARPA
|1190
|%33.50
|Detay
|
LAÇİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA TOYDEMİR
|527
|%50.67
|Detay
|
MECİTÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SEÇGEL
|961
|%34.53
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL İBRAHİM AŞGIN
|54805
|%40.55
|Detay
|
OĞUZLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUZAFFER YILDIRIM
|598
|%28.40
|Detay
|
ORTAKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TANER İSBİR
|932
|%41.98
|Detay
|
OSMANCIK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN SERDAR KURŞUN
|5550
|%31.37
|Detay
|
SUNGURLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER TÖK
|3280
|%17.97
|Detay
|
UĞURLUDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REMZİ TORUN
|1546
|%49.16
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AŞTAVUL
Açılan Sandık Oranı %0
|MEHMET ÇELİK
|0
|%0
|Detay
|
DÜVENCİ
Açılan Sandık Oranı %55.56
|NECMETTİN YALÇIN
|237
|%40.72
|Detay