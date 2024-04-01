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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

OĞUZLAR SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • OĞUZLAR Toplam Seçmen 2.463
  • Açılan Sandık 11
  • Kullanılan Oy 2.241
  • Geçerli Oy 2.106
  • Geçersiz Oy 135
  • Katılım Oranı %90.99
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MUSTAFA CEBECİ cumhuriyet-halk-partisi
MUSTAFA
CEBECİ
%36.47 768 Oy
MUZAFFER YILDIRIM adalet-ve-kalkinma-partisi
MUZAFFER
YILDIRIM
%28.40 598 Oy
ALİ UYANIK bagimsiz
ALİ
UYANIK
%28.11 592 Oy
HARUN KÖKLEN bagimsiz-turkiye-partisi
HARUN
KÖKLEN
%2.61 55 Oy
ALİ YARBAŞI milliyetci-hareket-partisi
ALİ
YARBAŞI
%1.99 42 Oy
PARTİLER
Vatan Partisi
%0.81 17 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.76 16 Oy
İyi Parti
%0.47 10 Oy
Saadet Partisi
%0.38 8 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 2.463
  • Kullanılan Oy 2.242
Cumhuriyet Halk Partisi
%38.27 785 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%26.77 549 Oy
BAĞIMSIZ
%22.82 468 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.46 153 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%1.71 35 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.22 25 Oy
İyi Parti
%1.02 21 Oy
Millet Partisi
%0.44 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.20 4 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.13 3.714 %4.79 506
%51.83|5.479
ŞERİF ARSLAN 		%1.39 147 %0 0 %1.76 186 %5.11 540
BAYAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.85|1.268
AHMET BAHADIR ÜNLÜ 		%0 0 %34.55 1.222 %14.08 498 %0 0 %0 0 %15.52 549
BOĞAZKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.76|897
ADEM ÖZEL 		%1.48 23 %30.71 477 %0.84 13 %0 0 %0 0 %9.21 143
DODURGA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.09 665 %0 0
%45.18|810
İSMAİL ÇETİNKAYA 		%11.88 213 %0 0 %0 0 %5.86 105
İSKİLİP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.89|4.354
İSMAİL ÇİZİKCİ 		%6.69 695 %30.68 3.189 %3.20 333 %0 0 %0.51 53 %17.03 1.770
KARGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.50 1.190
%54.48|1.935
HAMİT DERELİ 		%9.40 334 %2.00 71 %0 0 %0 0 %0.62 22
LAÇİN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.67|527
MUSTAFA TOYDEMİR 		%0 0 %46.15 480 %0.58 6 %0 0 %0 0 %2.60 27
MECİTÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.53 961
%43.15|1.201
VELİ AYLAR 		%18.94 527 %2.26 63 %0 0 %0 0 %1.11 31
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.55|54.805
HALİL İBRAHİM AŞGIN 		%36.98 49.974 %0 0 %1.72 2.325 %0.20 269 %0.36 486 %20.19 27.293
OĞUZLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.40 598
%36.47|768
MUSTAFA CEBECİ 		%1.99 42 %0.47 10 %0 0 %28.11 592 %4.56 96
ORTAKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.98|932
TANER İSBİR 		%16.22 360 %40.95 909 %0.50 11 %0 0 %0 0 %0.36 8
OSMANCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.37 5.550 %10.79 1.908
%48.54|8.586
AHMET GELGÖR 		%2.34 414 %0 0 %0.30 53 %6.66 1.179
SUNGURLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%17.97 3.280 %4.31 786
%53.05|9.684
MUHSİN DERE 		%21.83 3.984 %0 0 %0 0 %2.84 519
UĞURLUDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.16|1.546
REMZİ TORUN 		%0.70 22 %48.74 1.533 %0.64 20 %0 0 %0 0 %0.76 24
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞTAVUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.33 825
%51.46|897
ŞENOL ÖNCÜL 		%0 0 %0.29 5 %0 0 %0 0 %0.92 16
DÜVENCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.61|407
NECMETTİN YALÇIN 		%1.92 22 %31.23 357 %4.29 49 %0 0 %0 0 %26.95 308
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALACA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.58 3.620 %6.82 714
%48.89|5.118
 %1.79 187 %0 0 %0 0 %7.93 830
BAYAT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.09 1.153 %0 0
%36.65|1.277
 %14.44 503 %0 0 %0 0 %15.82 551
BOĞAZKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%58.84|902
 %0 0 %31.05 476 %0 0 %0 0 %0 0 %10.11 155
DODURGA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.36 659 %0 0
%42.23|745
 %14.68 259 %0 0 %0 0 %5.73 101
İSKİLİP Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.72|3.901
 %10.24 1.059 %30.12 3.115 %4.18 432 %0 0 %0 0 %17.74 1.835
KARGI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.44 1.172
%49.93|1.750
 %13.41 470 %2.40 84 %0 0 %0 0 %0.83 29
LAÇİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.34 446 %0 0
%48.59|500
 %0 0 %0 0 %0 0 %8.07 83
MECİTÖZÜ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.84 792
%45.52|1.250
 %22.94 630 %2.00 55 %0 0 %0 0 %0.69 19
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.96|52.411
 %35.97 48.390 %0 0 %2.44 3.288 %0.20 274 %0 0 %22.42 30.164
OĞUZLAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.77 549
%38.27|785
 %7.46 153 %1.02 21 %0 0 %22.82 468 %3.66 75
ORTAKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.57 764 %23.80 526
%39.59|875
 %1.58 35 %0 0 %0 0 %0.45 10
OSMANCIK Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.05 5.414 %13.82 2.409
%43.38|7.565
 %2.95 514 %0 0 %0 0 %8.80 1.535
SUNGURLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.73 3.944 %6.47 1.174
%46.92|8.514
 %19.77 3.588 %0 0 %0 0 %5.10 926
UĞURLUDAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.55|1.528
 %0 0 %44.65 1.405 %0 0 %0 0 %0 0 %6.80 214
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AŞTAVUL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.31 814
%51.69|871
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
DÜVENCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.10|420
 %0 0 %31.10 352 %0 0 %0 0 %0 0 %31.80 360
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUZAFFER YILDIRIM 1.152 %52.17
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ORHAN ATEŞ 922 %41.76
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		OĞUZ HANTAL 124 %5.62
Saadet Partisi
SAADET 		MAHMUT BULUT 5 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ENVER BİRİNCİ 5 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ORHAN ATEŞ 1.287 %51.92
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ UYANIK 1.109 %44.74
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA KOLBAŞI 59 %2.38
Saadet Partisi
SAADET 		MİKAİL DAĞDELEN 20 %0.81
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MURAT DURMUŞ 4 %0.16
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ALİ UYANIK 1.328 %51.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ORHAN ATEŞ 1.268 %48.84
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.077 %48.71
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		949 %42.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		170 %7.69
Saadet Partisi
SAADET 		11 %0.50
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.184 %48.11
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.095 %44.49
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		159 %6.46
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.45
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		8 %0.33
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		4 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.325 %51.54
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		1.246 %48.46
Kaynak: Anadolu Ajansı