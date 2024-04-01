|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRET GÜMÜŞ
|12839
|%36.05
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BABADAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT KUMRAL
|2153
|%49.40
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BAKLAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF GÜLSEVER
|1581
|%41.18
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BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA ÇOBAN
|1706
|%37.32
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BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA AKÇAY
|1718
|%37.21
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AKİF BAYAR
|2295
|%31.73
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BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAMELİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ ARSLAN
|7512
|%63.18
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ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSNÜ YILMAZ
|1413
|%24.52
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ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRCAN GÜVEN
|10763
|%29.27
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GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL AYHAN
|2878
|%41.54
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HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET SALİH SAĞINÇ
|5001
|%38.50
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MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM BAŞER
|64269
|%32.21
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PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HALİL PEKDEMİR
|56826
|%29.81
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SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET NECATİ ÖZBAŞ
|8506
|%41.57
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SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN İNAMLIK
|10707
|%39.30
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