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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%38.86 3
İL GENEL MECLİSİ
%30.51
Denizli Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIPAYAM
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRET GÜMÜŞ 12839 %36.05 Detay
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT KUMRAL 2153 %49.40 Detay
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF GÜLSEVER 1581 %41.18 Detay
BEKİLLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA ÇOBAN 1706 %37.32 Detay
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA AKÇAY 1718 %37.21 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
AKİF BAYAR 2295 %31.73 Detay
BULDAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ ARSLAN 7512 %63.18 Detay
ÇARDAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSNÜ YILMAZ 1413 %24.52 Detay
ÇİVRİL
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÜRCAN GÜVEN 10763 %29.27 Detay
GÜNEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL AYHAN 2878 %41.54 Detay
HONAZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SALİH SAĞINÇ 5001 %38.50 Detay
MERKEZEFENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM BAŞER 64269 %32.21 Detay
PAMUKKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
HALİL PEKDEMİR 56826 %29.81 Detay
SARAYKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET NECATİ ÖZBAŞ 8506 %41.57 Detay
SERİNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
TAVAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN İNAMLIK 10707 %39.30 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı