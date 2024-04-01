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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

BULDAN SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • BULDAN Toplam Seçmen 21.327
  • Açılan Sandık 83
  • Kullanılan Oy 18.888
  • Geçerli Oy 17.330
  • Geçersiz Oy 1.558
  • Katılım Oranı %88.56
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET ALİ ORPAK cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET ALİ
ORPAK
%53.19 9.218 Oy
MESUT SARIBALOĞLU milliyetci-hareket-partisi
MESUT
SARIBALOĞLU
%30.44 5.275 Oy
MUSTAFA GÜLBAY iyi-parti
MUSTAFA
GÜLBAY
%11.63 2.015 Oy
HAYRETTİN CİLASUN demokrat-parti
HAYRETTİN
CİLASUN
%1.50 260 Oy
NURSEL FIRTINA buyuk-birlik-partisi
NURSEL
FIRTINA
%0.77 134 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.61 105 Oy
Zafer Partisi
%0.45 78 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.44 76 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 39 Oy
Millet Partisi
%0.21 36 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 21.327
  • Kullanılan Oy 18.878
Cumhuriyet Halk Partisi
%53.55 9.172 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%27.18 4.655 Oy
İyi Parti
%13.22 2.264 Oy
Demokrat Parti
%1.75 299 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.50 257 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.71 122 Oy
Zafer Partisi
%0.68 117 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.37 64 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.28 48 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.05 12.839
%47.74|17.001
LEVENT YILDIRIM 		%0 0 %3.97 1.415 %0 0 %0.90 320 %11.33 4.036
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.40|2.153
MURAT KUMRAL 		%20.56 896 %0 0 %28.16 1.227 %0 0 %0 0 %1.88 82
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.18|1.581
YUSUF GÜLSEVER 		%31.81 1.221 %0 0 %25.21 968 %0 0 %0 0 %1.80 69
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.32 1.706
%56.73|2.593
ÖNDER DEMİR 		%0 0 %1.27 58 %0 0 %0 0 %4.68 214
BEYAĞAÇ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.21 1.718 %5.89 272 %0 0 %1.34 62 %0 0 %0.80 37 %54.75 2.528
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.73 2.295
%34.11|2.467
BİRSEN ÇELİK 		%0 0 %23.64 1.710 %0 0 %0 0 %10.51 760
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.19|9.218
MEHMET ALİ ORPAK 		%30.44 5.275 %11.63 2.015 %0 0 %0 0 %4.74 822
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.28|7.392
AHMET HAKAN 		%38.36 4.951 %1.84 237 %0 0 %0 0 %2.53 326
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.18|7.512
CENGİZ ARSLAN 		%22.98 2.732 %0 0 %4.37 520 %0 0 %0 0 %9.47 1.126
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.52 1.414
%27.94|1.611
ALİ ALTINER 		%0 0 %23.08 1.331 %0 0 %0 0 %24.45 1.410
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.27 10.763
%37.36|13.738
SEMİH DERE 		%0 0 %2.50 921 %0 0 %6.74 2.480 %24.12 8.869
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.54 2.878
%55.92|3.875
MEHMET ALİ ERAYDIN 		%0 0 %1.07 74 %0 0 %0 0 %1.47 102
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.18|8.623
YÜKSEL KEPENEK 		%11.35 2.166 %1.87 356 %0.58 111 %0 0 %41.02 7.830
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.50 5.001
%50.27|6.530
ERKAN HAYLA 		%0 0 %3.88 504 %0 0 %0 0 %7.36 956
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.21 64.269
%57.78|115.311
ŞENİZ DOĞAN 		%0 0 %2.21 4.405 %2.03 4.050 %0 0 %5.77 11.520
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.79 56.802
%46.04|87.781
ALİ RIZA ERTEMÜR 		%0 0 %14.90 28.404 %0.79 1.501 %0.15 280 %8.33 15.878
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57 8.506
%52.60|10.762
MEHMET SALİH KONYA 		%0 0 %2.44 499 %1.75 359 %0 0 %1.63 334
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.36|4.947
OSMAN KILIÇ 		%45.23 4.443 %2.00 196 %0 0 %0 0 %2.41 237
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.30 10.707
%52.87|14.404
KADİR TATIK 		%0 0 %4.24 1.156 %0 0 %0 0 %3.58 975
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ACIPAYAM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.48 13.287
%44.81|15.884
 %0 0 %4.74 1.682 %0 0 %0 0 %12.97 4.598
BABADAĞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.61|2.159
 %22.01 958 %0 0 %25.76 1.121 %0 0 %0 0 %2.62 114
BAKLAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.45|1.429
 %32.81 1.252 %0 0 %20.78 793 %0 0 %0 0 %8.96 342
BEKİLLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.92 1.647
%56.38|2.585
 %0 0 %2.42 111 %0 0 %0 0 %5.28 242
BEYAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.43 1.757 %9.84 450 %0 0 %4.48 205 %0 0 %0 0 %47.24 2.160
BOZKURT Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 2.028
%34.26|2.436
 %0 0 %18.83 1.339 %0 0 %8.34 593 %10.05 715
BULDAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.55|9.172
 %27.18 4.655 %13.22 2.264 %0 0 %0 0 %6.06 1.038
ÇAL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%57.03|7.318
 %36.01 4.621 %2.71 348 %0 0 %0 0 %4.24 544
ÇAMELİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.26|7.276
 %24.66 2.929 %0 0 %5.46 649 %0 0 %0 0 %8.62 1.024
ÇARDAK Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.67 1.403
%31.81|1.809
 %0 0 %21.35 1.214 %0 0 %0 0 %22.17 1.261
ÇİVRİL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.69 11.163
%39.22|14.266
 %0 0 %4.18 1.521 %0 0 %4.25 1.544 %21.66 7.877
GÜNEY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.30 2.827
%54.26|3.714
 %0 0 %2.53 173 %0 0 %0 0 %1.91 131
HONAZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.33|8.738
 %12.78 2.410 %3.21 605 %0.68 128 %0 0 %37.01 6.981
KALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.50 5.122
%47.83|6.202
 %0 0 %4.37 567 %0 0 %0 0 %8.31 1.077
MERKEZEFENDİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.99 63.619
%52.91|105.225
 %0 0 %3.76 7.488 %2.39 4.757 %0 0 %8.95 17.803
PAMUKKALE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.21 59.340
%46.49|88.400
 %0 0 %11.14 21.177 %0.88 1.680 %0 0 %10.27 19.532
SARAYKÖY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.52 7.876
%52.21|10.673
 %0 0 %3.26 667 %3.36 687 %0 0 %2.65 541
SERİNHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%47.38|4.648
 %44.67 4.383 %4.16 408 %0 0 %0 0 %3.79 372
TAVAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.06 10.877
%48.82|13.255
 %0 0 %5.96 1.618 %0 0 %0 0 %5.17 1.403
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MUSTAFA ŞEVİK 6.676 %36.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		HİKMET ŞENÖZEN 4.175 %23.12
Demokrat Parti
DP 		MUSTAFA GÜLBAY 4.038 %22.36
İyi Parti
İYİ PARTİ 		TEMEL BAŞBUĞ 2.713 %15.03
Büyük Birlik Partisi
BBP 		METİN ERBÖLÜK 256 %1.42
Demokratik Sol Parti
DSP 		RIDVAN KESER 100 %0.55
Saadet Partisi
SAADET 		UĞUR KAZAKOĞLU 55 %0.30
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET BAŞKAYA 42 %0.23
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MUSTAFA GÜLBAY 5.522 %29.72
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AHMET KIRIK 5.146 %27.70
Demokrat Parti
DP 		MUSTAFA ŞEVİK 4.064 %21.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HABİP SADIK KIZILÖZ 3.678 %19.80
Büyük Birlik Partisi
BBP 		OSMAN ÇELİKKAYA 68 %0.37
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ÜNAL 59 %0.32
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		SİBEL KILIÇ 33 %0.18
Liberal Demokrat Parti
LDP 		İBRAHİM ARAÇ 9 %0.05
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA ŞEVİK 4.373 %45.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		TEMEL BAŞBUĞ 2.710 %28.00
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÖZCAN BAŞÜN 1.762 %18.20
Demokrat Parti
DP 		LÜTFİ GÜZİN 483 %4.99
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ÜNAL 56 %0.58
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ÖMER KILIÇ 40 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		- 30 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		- 10 %0.10
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		6.426 %35.84
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.408 %24.58
Demokrat Parti
DP 		3.655 %20.38
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.918 %16.27
Büyük Birlik Partisi
BBP 		361 %2.01
Saadet Partisi
SAADET 		69 %0.38
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		48 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		46 %0.26
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		5.776 %31.23
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.197 %28.10
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		3.769 %20.38
Demokrat Parti
DP 		3.483 %18.83
Büyük Birlik Partisi
BBP 		136 %0.74
Saadet Partisi
SAADET 		49 %0.26
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		23 %0.12
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		22 %0.12
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		21 %0.11
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		18 %0.10
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.976 %41.46
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.696 %28.12
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.097 %21.87
Demokrat Parti
DP 		720 %7.51
Saadet Partisi
SAADET 		100 %1.04
Kaynak: Anadolu Ajansı