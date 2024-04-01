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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.22 5
İL GENEL MECLİSİ
%39.37
Düzce Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN CUMUR 5862 %35.81 Detay
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YILMAZ YILDIZ 2392 %47.49 Detay
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP TUNA 2612 %39.68 Detay
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP DEMİRCAN 2411 %32.35 Detay
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KENAN SÜBEKCİ 2909 %49.11 Detay
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET TÜRKMEN 1776 %28.93 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FARUK ÖZLÜ 41233 %40.22 Detay
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAMİ SAVAŞ 732 %36.15 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
OSMAN KILIÇ 747 %24.62 Detay
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ERCAN 1225 %41.94 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı