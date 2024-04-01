|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKÇAKOCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN CUMUR
|5862
|%35.81
|Detay
|
ÇİLİMLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YILMAZ YILDIZ
|2392
|%47.49
|Detay
|
CUMAYERİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP TUNA
|2612
|%39.68
|Detay
|
GÖLYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP DEMİRCAN
|2411
|%32.35
|Detay
|
GÜMÜŞOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KENAN SÜBEKCİ
|2909
|%49.11
|Detay
|
KAYNAŞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET TÜRKMEN
|1776
|%28.93
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FARUK ÖZLÜ
|41233
|%40.22
|Detay
|
YIĞILCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAMİ SAVAŞ
|732
|%36.15
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BEYKÖY
Açılan Sandık Oranı %86.67
|OSMAN KILIÇ
|747
|%24.62
|Detay
|
BOĞAZİÇİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ERCAN
|1225
|%41.94
|Detay