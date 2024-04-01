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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ÇİLİMLİ SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ÇİLİMLİ Toplam Seçmen 5.941
  • Açılan Sandık 22
  • Kullanılan Oy 5.174
  • Geçerli Oy 5.037
  • Geçersiz Oy 137
  • Katılım Oranı %87.09
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

YILMAZ YILDIZ adalet-ve-kalkinma-partisi
YILMAZ
YILDIZ
%47.49 2.392 Oy
İSMAİL BAYRAK milliyetci-hareket-partisi
İSMAİL
BAYRAK
%41.02 2.066 Oy
CEMİL TINAZ cumhuriyet-halk-partisi
CEMİL
TINAZ
%5.72 288 Oy
ZAFER SEYYAR yeniden-refah-partisi
ZAFER
SEYYAR
%4.05 204 Oy
HACİRE AYDEMİR zafer-partisi
HACİRE
AYDEMİR
%0.62 31 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.48 24 Oy
İyi Parti
%0.38 19 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.12 6 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.08 4 Oy
Hür Dava Partisi
%0.06 3 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 5.941
  • Kullanılan Oy 5.166
Adalet ve Kalkınma Partisi
%42.56 2.116 Oy
Milliyetçi Hareket Partisi
%40.75 2.026 Oy
Yeniden Refah Partisi
%7.10 353 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%6.80 338 Oy
Zafer Partisi
%1.05 52 Oy
Saadet Partisi
%0.84 42 Oy
İyi Parti
%0.54 27 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 9 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.12 6 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKOCA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.86 5.877
%37.41|6.131
FİKRET ALBAYRAK 		%19.65 3.220 %2.78 456 %0 0 %0.19 31 %4.10 672
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.49|2.392
YILMAZ YILDIZ 		%5.72 288 %41.02 2.066 %0.38 19 %0 0 %0 0 %5.40 272
CUMAYERİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.68 2.612 %0 0
%42.45|2.794
MUSTAFA KOLOĞLU 		%1.32 87 %0 0 %0.21 14 %16.33 1.075
GÖLYAKA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.35 2.411 %3.97 296
%33.80|2.519
MUZAFFER COŞKUN 		%0.81 60 %0 0 %0 0 %29.07 2.166
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.11|2.909
KENAN SÜBEKCİ 		%3.75 222 %32.42 1.920 %2.75 163 %0 0 %0.07 4 %11.90 705
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.93 1.776 %6.19 380
%32.38|1.988
EFDAL ALTUNDAL 		%0.62 38 %0 0 %0 0 %31.88 1.957
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.22|41.233
FARUK ÖZLÜ 		%13.37 13.711 %4.09 4.198 %6.13 6.286 %0.59 607 %0.09 92 %35.50 36.398
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.15|732
SELAMİ SAVAŞ 		%3.85 78 %26.12 529 %4.05 82 %0 0 %0 0 %29.83 604
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%22.60 867 %3.15 121
%66.90|2.567
FATİH OCAK 		%3.39 130 %0 0 %0 0 %3.96 152
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.65|1.224
İBRAHİM ERCAN 		%3.20 94 %26.74 786 %0.51 15 %0 0 %0 0 %27.90 820
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKOCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.52|5.801
 %34.85 5.692 %16.19 2.645 %5.86 957 %0 0 %0 0 %7.58 1.238
ÇİLİMLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.56|2.116
 %6.80 338 %40.75 2.026 %0.54 27 %0 0 %0 0 %9.35 465
CUMAYERİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.71 2.532 %0 0
%40.68|2.661
 %2.17 142 %0 0 %0 0 %18.44 1.206
GÖLYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.66|2.431
 %5.67 422 %30.31 2.256 %1.28 95 %0 0 %0 0 %30.09 2.240
GÜMÜŞOVA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.43|2.851
 %5.10 300 %29.95 1.763 %5.25 309 %0 0 %0 0 %11.28 664
KAYNAŞLI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.95 1.826 %8.12 495
%30.69|1.871
 %0.92 56 %0 0 %0 0 %30.33 1.849
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.00|38.722
 %15.69 15.991 %6.67 6.794 %6.91 7.045 %0 0 %0 0 %32.73 33.347
YIĞILCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62|669
 %8.29 165 %29.55 588 %5.43 108 %0 0 %0 0 %23.12 460
BELDELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BEYKÖY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.84 951 %4.91 188
%59.68|2.285
 %4.49 172 %0 0 %0 0 %6.09 233
BOĞAZİÇİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.77|1.099
 %5.57 162 %27.04 787 %2.27 66 %0 0 %0 0 %27.35 796
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHSİN YAVUZ 2.288 %50.52
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ÖMER DEMİRTAŞ 1.841 %40.65
İyi Parti
İYİ PARTİ 		MUSTAFA ÖZTÜRK 351 %7.75
Saadet Partisi
SAADET 		BİLAL ÇELEBİ 42 %0.93
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		TULGAY BAYRAK 7 %0.15
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHSİN YAVUZ 2.916 %68.42
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HAKAN KALKAN 688 %16.14
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CEMİL TİNAZ 493 %11.57
Saadet Partisi
SAADET 		MAKSUT UYSAL 152 %3.57
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ERDOĞAN ÖZTÜRK 13 %0.31
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUHSİN YAVUZ 1.309 %32.98
Demokrat Parti
DP 		ÖMER DEMİRTAŞ 1.082 %27.26
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		CEMİL TİNAZ 1.039 %26.18
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HALİM İMADOĞLU 429 %10.81
Saadet Partisi
SAADET 		SÜLEYMAN AYDIN 79 %1.99
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		ŞEREF ÇİÇEK 18 %0.45
Demokratik Sol Parti
DSP 		AHMET KUMAŞOĞLU 13 %0.33
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.224 %49.25
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.818 %40.26
İyi Parti
İYİ PARTİ 		410 %9.08
Saadet Partisi
SAADET 		56 %1.24
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.09
Vatan Partisi
VATAN 		4 %0.09
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.767 %65.60
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		709 %16.81
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		527 %12.49
Saadet Partisi
SAADET 		186 %4.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		29 %0.69
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.350 %34.52
Demokrat Parti
DP 		933 %23.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		906 %23.17
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		553 %14.14
Saadet Partisi
SAADET 		155 %3.96
Demokratik Sol Parti
DSP 		14 %0.36
Kaynak: Anadolu Ajansı