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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%46.58 5
İL GENEL MECLİSİ
%28.32
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İLÇE ADAY OY ORAN
ÇUKURCA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NAZMİ DEMİR 1506 %31.54 Detay
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA 2724 %40.49 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET ÖLMEZ 13833 %46.58 Detay
ŞEMDİNLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ ŞAKAR 4065 %48.23 Detay
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ARSLAN 3915 %10.88 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
BÜYÜKÇİFTLİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %33.33
ÇAYAN ÇİÇEK 377 %39.27 Detay
DURANKAYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %80.00
İSMAİL DEMİRCİ 833 %45.00 Detay
ESENDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %72.73
DIRBAZ BÜYÜKSU 1022 %53.65 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı