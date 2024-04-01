|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ÇUKURCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NAZMİ DEMİR
|1506
|%31.54
|Detay
|
DERECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ÇETİNKAYA
|2724
|%40.49
|Detay
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET ÖLMEZ
|13833
|%46.58
|Detay
|
ŞEMDİNLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAHRİ ŞAKAR
|4065
|%48.23
|Detay
|
YÜKSEKOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FATİH ARSLAN
|3915
|%10.88
|Detay
|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
BÜYÜKÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %33.33
|ÇAYAN ÇİÇEK
|377
|%39.27
|Detay
|
DURANKAYA
Açılan Sandık Oranı %80.00
|İSMAİL DEMİRCİ
|833
|%45.00
|Detay
|
ESENDERE
Açılan Sandık Oranı %72.73
|DIRBAZ BÜYÜKSU
|1022
|%53.65
|Detay