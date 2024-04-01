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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%44.47 8
İL GENEL MECLİSİ
%33.08
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İLÇE ADAY OY ORAN
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
RİFAT SARI 19020 %60.27 Detay
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM NACİ YAPAR 70689 %52.99 Detay
ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
DEĞER TULTAK 11894 %20.06 Detay
BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
GÖKHAN KÖSE 5061 %7.09 Detay
DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELAHATTİN ÇOLAK 13327 %43.53 Detay
İSKENDERUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DÖNMEZ 51077 %43.08 Detay
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ERDAL ÇELİK 27460 %52.14 Detay
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BEKİR ALTAN 11193 %46.62 Detay
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET YUMUŞAK 24911 %52.16 Detay
SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEYİT ALİ ASLAN 4490 %6.96 Detay
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET YALÇIN 14015 %60.87 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı