|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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ALTINÖZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RİFAT SARI
|19020
|%60.27
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ANTAKYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM NACİ YAPAR
|70689
|%52.99
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ARSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|DEĞER TULTAK
|11894
|%20.06
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BELEN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEFNE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÖKHAN KÖSE
|5061
|%7.09
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DÖRTYOL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ERZİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HASSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELAHATTİN ÇOLAK
|13327
|%43.53
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İSKENDERUN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DÖNMEZ
|51077
|%43.08
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KIRIKHAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ERDAL ÇELİK
|27460
|%52.14
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KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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PAYAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BEKİR ALTAN
|11193
|%46.62
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REYHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET YUMUŞAK
|24911
|%52.16
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SAMANDAĞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYİT ALİ ASLAN
|4490
|%6.96
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YAYLADAĞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET YALÇIN
|14015
|%60.87
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