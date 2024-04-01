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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

PAYAS SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • PAYAS Toplam Seçmen 30.790
  • Açılan Sandık 97
  • Kullanılan Oy 25.383
  • Geçerli Oy 24.011
  • Geçersiz Oy 1.372
  • Katılım Oranı %82.44
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

BEKİR ALTAN adalet-ve-kalkinma-partisi
BEKİR
ALTAN
%46.62 11.193 Oy
RECEP BAYSAL saadet-partisi
RECEP
BAYSAL
%30.93 7.426 Oy
MEHMET YILMAZ cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
YILMAZ
%13.89 3.334 Oy
ORHAN KILIÇ yeniden-refah-partisi
ORHAN
KILIÇ
%2.08 500 Oy
ÜMMET KAYA buyuk-birlik-partisi
ÜMMET
KAYA
%1.53 367 Oy
PARTİLER
İyi Parti
%1.51 362 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.07 258 Oy
Zafer Partisi
%0.93 224 Oy
BAĞIMSIZ
%0.80 192 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.30 71 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 30.790
  • Kullanılan Oy 25.341
Adalet ve Kalkınma Partisi
%48.28 11.534 Oy
Saadet Partisi
%22.78 5.443 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%18.56 4.434 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.76 659 Oy
İyi Parti
%2.17 519 Oy
Zafer Partisi
%1.57 375 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%1.53 366 Oy
Büyük Birlik Partisi
%1.36 326 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.49 116 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.34|19.042
RİFAT SARI 		%25.09 7.918 %0 0 %1.64 517 %0 0 %0 0 %12.93 4.081
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.96|70.646
İBRAHİM NACİ YAPAR 		%38.25 51.019 %0 0 %2.25 3.005 %0 0 %0 0 %6.53 8.713
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.06 11.894
%64.49|38.228
SAMİ ÜSTÜN 		%0 0 %3.02 1.789 %0 0 %0 0 %12.43 7.371
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.16 4.553
%53.16|10.019
İBRAHİM GÜL 		%9.09 1.713 %0 0 %0 0 %13.60 2.563
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.09 5.061
%45.83|32.693
HALİL İBRAHİM ÖZGÜN 		%0 0 %0.23 165 %0 0 %0 0 %46.85 33.420
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.93|32.443
BAHADIR AMAÇ 		%31.37 21.684 %1.62 1.123 %3.23 2.232 %0.07 50 %16.78 11.599
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%44.09|10.662
ÖKKEŞ ELMASOĞLU 		%34.37 8.311 %3.53 853 %9.43 2.281 %0.11 27 %8.48 2.050
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.53|13.327
SELAHATTİN ÇOLAK 		%3.67 1.123 %0 0 %21.50 6.583 %0 0 %0.29 88 %31.01 9.495
İSKENDERUN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.08|51.077
MEHMET DÖNMEZ 		%42.17 50.000 %0 0 %6.81 8.071 %1.54 1.821 %0.30 356 %6.11 7.240
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.14|27.460
ÖMER ERDAL ÇELİK 		%7.04 3.710 %0 0 %1.93 1.017 %0.27 142 %0.26 136 %38.35 20.198
KUMLU Büyük Birlik Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %13.05 1.040 %32.86 2.619 %7.09 565 %0 0 %0 0 %47.00 3.746
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.62|11.193
BEKİR ALTAN 		%13.89 3.334 %0 0 %1.51 362 %1.07 258 %0.80 192 %36.12 8.672
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.16|24.911
AHMET YUMUŞAK 		%30.79 14.706 %0 0 %2.29 1.095 %0 0 %0.46 218 %14.30 6.829
SAMANDAĞ Türkiye İşçi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%6.96 4.490 %42.07 27.154 %0 0 %0.42 272 %0 0 %1.19 767 %49.36 31.863
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.87|14.015
MEHMET YALÇIN 		%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %39.13 9.011
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINÖZÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%60.74|19.014
 %23.21 7.266 %0 0 %2.42 759 %0 0 %0 0 %13.62 4.263
ANTAKYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%52.67|70.351
 %36.39 48.604 %0 0 %2.23 2.982 %0 0 %0 0 %8.71 11.634
ARSUZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.95 12.392
%63.17|37.364
 %0 0 %3.15 1.863 %0 0 %0 0 %12.73 7.529
BELEN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %24.11 4.540
%52.12|9.815
 %9.61 1.809 %0 0 %0 0 %14.17 2.668
DEFNE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.42 5.287
%50.89|36.248
 %0 0 %0.32 230 %0 0 %0 0 %41.36 29.459
DÖRTYOL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%42.50|29.136
 %32.94 22.583 %2.46 1.686 %4.05 2.774 %0 0 %18.06 12.384
ERZİN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%41.34|9.965
 %35.04 8.447 %4.23 1.020 %9.59 2.312 %0 0 %9.80 2.363
HASSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.89|14.479
 %6.06 1.832 %0 0 %18.66 5.640 %0 0 %0.41 123 %26.98 8.157
İSKENDERUN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.71 49.183
%41.92|49.434
 %0 0 %5.97 7.036 %1.81 2.140 %0.12 147 %8.47 9.983
KIRIKHAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.61|29.129
 %9.19 4.816 %0 0 %2.71 1.420 %0.31 160 %0 0 %32.17 16.852
KUMLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %19.29 1.525 %28.65 2.265 %9.95 787 %0 0 %0 0 %42.11 3.330
PAYAS Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.28|11.534
 %18.56 4.434 %0 0 %2.17 519 %1.53 366 %0 0 %29.46 7.038
REYHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.41|25.447
 %29.04 13.837 %0 0 %2.51 1.198 %0 0 %0 0 %15.03 7.161
SAMANDAĞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%7.63 4.920
%48.68|31.375
 %0 0 %0.67 435 %0.10 64 %1.46 940 %41.46 26.720
YAYLADAĞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%63.88|14.639
 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %36.12 8.278
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BEKİR ALTAN 10.552 %42.92
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ALİ OĞUZ 9.854 %40.08
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP BAYSAL 4.085 %16.61
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ATNAN YETİŞ 76 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		KANAN KARA 20 %0.08
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BEKİR ALTAN 10.744 %46.64
Saadet Partisi
SAADET 		RECEP BAYSAL 7.340 %31.87
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MAHİR YALÇIN 3.174 %13.78
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		TUNCER SÜMER 1.314 %5.70
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		MEHMET NURİ TUĞALAN 337 %1.46
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET SAVCUN 69 %0.30
Büyük Birlik Partisi
BBP 		HALİL YETİŞ 48 %0.21
Doğru Yol Partisi
DYP 		DURDANE USLU 8 %0.03
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		BEKİR ALTAN 10.315 %54.25
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		BİLAL YİĞİT 5.926 %31.16
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		KEMAL AKDAĞ 1.876 %9.87
Saadet Partisi
SAADET 		SIDDIK BOZDOĞAN 428 %2.25
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		MEHMET ARHANALP 302 %1.59
Demokrat Parti
DP 		ADNAN YILDIRIM 141 %0.74
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YÜSÜF BOLAT 27 %0.14
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		11.316 %46.20
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		9.506 %38.81
Saadet Partisi
SAADET 		3.290 %13.43
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		205 %0.84
Büyük Birlik Partisi
BBP 		115 %0.47
Vatan Partisi
VATAN 		24 %0.10
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		23 %0.09
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		14 %0.06
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		10.531 %45.89
Saadet Partisi
SAADET 		5.382 %23.45
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		4.076 %17.76
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.246 %9.79
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		515 %2.24
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		100 %0.44
Büyük Birlik Partisi
BBP 		71 %0.31
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		18 %0.08
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		11 %0.05
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		9.537 %50.80
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.854 %31.18
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.044 %10.89
Saadet Partisi
SAADET 		642 %3.42
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		452 %2.41
Demokrat Parti
DP 		220 %1.17
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		26 %0.14
Kaynak: Anadolu Ajansı