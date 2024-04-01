|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UĞUR SİNA ŞEN
|2408
|%22.85
|Detay
|
ARNAVUTKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA CANDAROĞLU
|71840
|%41.78
|Detay
|
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA NAİM YAĞCI
|86372
|%35.01
|Detay
|
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU
|86896
|%38.29
|Detay
|
BAĞCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULLAH ÖZDEMİR
|213437
|%55.42
|Detay
|
BAHÇELİEVLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAKAN BAHADIR
|152048
|%47.25
|Detay
|
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TALİP ÖZDEMİR
|28858
|%22.07
|Detay
|
BAŞAKŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YASİN KARTOĞLU
|115655
|%46.77
|Detay
|
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR
|65864
|%41.63
|Detay
|
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
|Detay
|
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT AYDIN
|67149
|%44.91
|Detay
|
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA GÜNAYDIN
|70843
|%33.37
|Detay
|
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HAYDAR ALİ YILDIZ
|49965
|%40.74
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|
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RECEP EROL
|65615
|%42.16
|Detay
|
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MESUT ÜNER
|23749
|%44.94
|Detay
|
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET POYRAZ
|66589
|%39.50
|Detay
|
ESENLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET TEVFİK GÖKSU
|117704
|%50.49
|Detay
|
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
|HAMİT ÖNCÜ
|181673
|%39.18
|Detay
|
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
|DENİZ KÖKEN
|100328
|%41.47
|Detay
|
FATİH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ERGÜN TURAN
|91913
|%47.56
|Detay
|
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN TAHSİN USTA
|106749
|%40.13
|Detay
|
GÜNGÖREN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜNYAMİN DEMİR
|74603
|%50.91
|Detay
|
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
|VELİ ARSLAN
|40333
|%13.11
|Detay
|
KAĞITHANE
Açılan Sandık Oranı %99.90
|MEVLÜT ÖZTEKİN
|122146
|%48.86
|Detay
|
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN KARAKAYA
|103082
|%35.62
|Detay
|
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
|AZİZ YENİAY
|159023
|%36.46
|Detay
|
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KADEM EKŞİ
|100447
|%32.41
|Detay
|
PENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET CİN
|187646
|%44.72
|Detay
|
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEYMA DÖĞÜCÜ
|110652
|%41.46
|Detay
|
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN COŞKUN
|69451
|%34.26
|Detay
|
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İLHAN OCAKLI
|13583
|%43.23
|Detay
|
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
|0
|%0
|Detay
|
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
|GÖKHAN YÜKSEL
|35215
|%23.60
|Detay
|
SULTANBEYLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ TOMBAŞ
|77787
|%42.25
|Detay
|
SULTANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDURRAHMAN DURSUN
|133980
|%46.81
|Detay
|
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADİ YAZICI
|64524
|%39.07
|Detay
|
ÜMRANİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET YILDIRIM
|174719
|%42.51
|Detay
|
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HİLMİ TÜRKMEN
|133815
|%42.38
|Detay
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ZEYTİNBURNU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖMER ARISOY
|65084
|%46.48
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