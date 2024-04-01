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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%39.59 13
İL GENEL MECLİSİ
%38.26
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İLÇE ADAY OY ORAN
ADALAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
UĞUR SİNA ŞEN 2408 %22.85 Detay
ARNAVUTKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA CANDAROĞLU 71840 %41.78 Detay
ATAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA NAİM YAĞCI 86372 %35.01 Detay
AVCILAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH KÜÇÜKOĞLU 86896 %38.29 Detay
BAĞCILAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULLAH ÖZDEMİR 213437 %55.42 Detay
BAHÇELİEVLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAKAN BAHADIR 152048 %47.25 Detay
BAKIRKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TALİP ÖZDEMİR 28858 %22.07 Detay
BAŞAKŞEHİR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YASİN KARTOĞLU 115655 %46.77 Detay
BAYRAMPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLKNUR KOVAÇ BAYRAKTAR 65864 %41.63 Detay
BEŞİKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
BEYKOZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT AYDIN 67149 %44.91 Detay
BEYLİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA GÜNAYDIN 70843 %33.37 Detay
BEYOĞLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
HAYDAR ALİ YILDIZ 49965 %40.74 Detay
BÜYÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %100.00
RECEP EROL 65615 %42.16 Detay
ÇATALCA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MESUT ÜNER 23749 %44.94 Detay
ÇEKMEKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET POYRAZ 66589 %39.50 Detay
ESENLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET TEVFİK GÖKSU 117704 %50.49 Detay
ESENYURT
Açılan Sandık Oranı %99.95
HAMİT ÖNCÜ 181673 %39.18 Detay
EYÜPSULTAN
Açılan Sandık Oranı %99.89
DENİZ KÖKEN 100328 %41.47 Detay
FATİH Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ERGÜN TURAN 91913 %47.56 Detay
GAZİOSMANPAŞA
Açılan Sandık Oranı %100.00
HASAN TAHSİN USTA 106749 %40.13 Detay
GÜNGÖREN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜNYAMİN DEMİR 74603 %50.91 Detay
KADIKÖY
Açılan Sandık Oranı %99.38
VELİ ARSLAN 40333 %13.11 Detay
KAĞITHANE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %99.90
MEVLÜT ÖZTEKİN 122146 %48.86 Detay
KARTAL
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN KARAKAYA 103082 %35.62 Detay
KÜÇÜKÇEKMECE
Açılan Sandık Oranı %99.88
AZİZ YENİAY 159023 %36.46 Detay
MALTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KADEM EKŞİ 100447 %32.41 Detay
PENDİK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET CİN 187646 %44.72 Detay
SANCAKTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞEYMA DÖĞÜCÜ 110652 %41.46 Detay
SARIYER
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN COŞKUN 69451 %34.26 Detay
ŞİLE
Açılan Sandık Oranı %100.00
İLHAN OCAKLI 13583 %43.23 Detay
SİLİVRİ
Açılan Sandık Oranı %99.58
0 %0 Detay
ŞİŞLİ
Açılan Sandık Oranı %99.50
GÖKHAN YÜKSEL 35215 %23.60 Detay
SULTANBEYLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ TOMBAŞ 77787 %42.25 Detay
SULTANGAZİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDURRAHMAN DURSUN 133980 %46.81 Detay
TUZLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞADİ YAZICI 64524 %39.07 Detay
ÜMRANİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET YILDIRIM 174719 %42.51 Detay
ÜSKÜDAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
HİLMİ TÜRKMEN 133815 %42.38 Detay
ZEYTİNBURNU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ARISOY 65084 %46.48 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı