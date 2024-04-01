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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%21.92
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İLÇE ADAY OY ORAN
AKYAKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGÜDER TOPTAŞ 775 %67.27 Detay
ARPAÇAY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ZEKİ ELMA 489 %35.62 Detay
DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEBİ KERENCİLER 331 %24.72 Detay
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURİ TURAN 2130 %20.97 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEDENİ ÇETİNKAYA 1397 %18.91 Detay
SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
COŞKUN ALTUN 1016 %32.75 Detay
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MURAT URAY 583 %46.42 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
DAĞPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER VARGÜN 818 %44.85 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı