|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKYAKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGÜDER TOPTAŞ
|775
|%67.27
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ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ZEKİ ELMA
|489
|%35.62
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DİGOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEBİ KERENCİLER
|331
|%24.72
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KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURİ TURAN
|2130
|%20.97
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEDENİ ÇETİNKAYA
|1397
|%18.91
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SELİM
Açılan Sandık Oranı %100.00
|COŞKUN ALTUN
|1016
|%32.75
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SUSUZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MURAT URAY
|583
|%46.42
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