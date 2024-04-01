SARIKAMIŞ SEÇİM SONUÇLARI

|
AKYAKA
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%67.27|775
ERGÜDER TOPTAŞ
|
%25.00
288
|
%6.34
73
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.39
16
|
ARPAÇAY
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%35.62|489
ZEKİ ELMA
|
%11.22
154
|
%8.01
110
|
%18.35
252
|
%0
0
|
%8.23
113
|
%18.57
255
|
DİGOR
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%24.72
331
|
%18.89
253
|
%0
0
|
%0
0
|
%27.63|370
ADEM OYMAN
|
%0
0
|
%28.75
385
|
KAĞIZMAN
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%20.97
2.130
|
%5.14
522
|
%25.16
2.556
|
%6.73
684
|
%32.68|3.320
MEHMET ALKAN
|
%0.75
76
|
%8.57
871
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%0
0
|
%17.24
7.805
|
%36.20|16.384
ÖTÜKEN SENGER
|
%9.19
4.162
|
%28.98
13.120
|
%1.63
740
|
%6.75
3.054
|
SARIKAMIŞ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%18.91
1.397
|
%3.59
265
|
%40.65|3.003
SERDAR KILIÇ
|
%17.81
1.316
|
%7.30
539
|
%1.04
77
|
%10.71
791
|
SELİM
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%32.75
1.016
|
%63.12|1.958
İLYAS BARIŞ KOÇ
|
%0
0
|
%0
0
|
%1.55
48
|
%0
0
|
%2.58
80
|
SUSUZ
Açılan Sandık Oranı
%100.00
|
%46.42
583
|
%51.67|649
OĞUZ YANTEMUR
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0
0
|
%0.48
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