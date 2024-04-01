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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.15 9
İL GENEL MECLİSİ
%37.38
Kastamonu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ABANA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SEDA OYAR 898 %38.05 Detay
AĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT ERGİN 973 %55.50 Detay
ARAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SÜLEYMAN YAZKAN 1880 %49.99 Detay
AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN NURİ CİVELEK 551 %27.98 Detay
BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM ACAR 681 %19.99 Detay
ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA İHSAN UĞUZ 628 %33.82 Detay
CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
SADULLAH SERDAR KETENCİ 1262 %18.35 Detay
DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET APAYDIN 683 %39.71 Detay
DEVREKANİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ENGİN ALTIKULAÇ 1623 %48.90 Detay
DOĞANYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET KAYA 277 %37.43 Detay
HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN UÇAR 284 %20.01 Detay
İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
UFUK AYVACI 384 %21.02 Detay
İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSTAFA HUNER ÖZAY 2490 %41.71 Detay
KÜRE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİH TURAN 517 %33.12 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
TAHSİN BABAŞ 23390 %36.15 Detay
PINARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN ARI 509 %34.32 Detay
ŞENPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CEM ÇINAR 429 %37.01 Detay
SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
VURAL ARSLAN 682 %31.60 Detay
TAŞKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ARSLAN 4611 %47.64 Detay
TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAZIM ŞAHİN 6281 %34.94 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı