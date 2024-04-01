|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ABANA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEDA OYAR
|898
|%38.05
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AĞLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BÜLENT ERGİN
|973
|%55.50
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ARAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SÜLEYMAN YAZKAN
|1880
|%49.99
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AZDAVAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN NURİ CİVELEK
|551
|%27.98
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BOZKURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM ACAR
|681
|%19.99
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ÇATALZEYTİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA İHSAN UĞUZ
|628
|%33.82
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CİDE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SADULLAH SERDAR KETENCİ
|1262
|%18.35
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DADAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET APAYDIN
|683
|%39.71
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DEVREKANİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ENGİN ALTIKULAÇ
|1623
|%48.90
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DOĞANYURT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET KAYA
|277
|%37.43
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HANÖNÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN UÇAR
|284
|%20.01
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İHSANGAZİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|UFUK AYVACI
|384
|%21.02
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İNEBOLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA HUNER ÖZAY
|2490
|%41.71
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KÜRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH TURAN
|517
|%33.12
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TAHSİN BABAŞ
|23390
|%36.15
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PINARBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN ARI
|509
|%34.32
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ŞENPAZAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEM ÇINAR
|429
|%37.01
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SEYDİLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|VURAL ARSLAN
|682
|%31.60
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TAŞKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN ARSLAN
|4611
|%47.64
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TOSYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAZIM ŞAHİN
|6281
|%34.94
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