60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

İNEBOLU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • İNEBOLU Toplam Seçmen 7.494
  • Açılan Sandık 28
  • Kullanılan Oy 6.268
  • Geçerli Oy 5.970
  • Geçersiz Oy 298
  • Katılım Oranı %83.64
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ENGİN UZUNER milliyetci-hareket-partisi
ENGİN
UZUNER
%43.58 2.602 Oy
MUSTAFA HUNER ÖZAY adalet-ve-kalkinma-partisi
MUSTAFA HUNER
ÖZAY
%41.71 2.490 Oy
CEMAL İLYASOĞLU cumhuriyet-halk-partisi
CEMAL
İLYASOĞLU
%10.95 654 Oy
MEHMET ZEYBEK demokrasi-ve-atilim-partisi
MEHMET
ZEYBEK
%2.51 150 Oy
SERVET ESE zafer-partisi
SERVET
ESE
%0.39 23 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.32 19 Oy
Saadet Partisi
%0.28 17 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 11 Oy
Demokratik Sol Parti
%0.07 4 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 7.494
  • Kullanılan Oy 6.267
Milliyetçi Hareket Partisi
%40.75 2.433 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%35.84 2.140 Oy
Cumhuriyet Halk Partisi
%14.60 872 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%6.33 378 Oy
Yeniden Refah Partisi
%0.99 59 Oy
Zafer Partisi
%0.72 43 Oy
Saadet Partisi
%0.42 25 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.18 11 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.17 10 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ABANA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.05|898
SEDA OYAR 		%30.47 719 %30.76 726 %0 0 %0 0 %0 0 %0.72 17
AĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.50|973
BÜLENT ERGİN 		%2.40 42 %40.79 715 %0 0 %0 0 %0 0 %1.31 23
ARAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.99|1.880
SÜLEYMAN YAZKAN 		%43.92 1.652 %1.94 73 %0 0 %0 0 %0.05 2 %4.09 154
AZDAVAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.98 551 %15.03 296
%55.56|1.094
CEVAT TAŞKAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.42 28
BOZKURT BAĞIMSIZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.99 681 %0 0 %31.59 1.076 %2.50 85 %0 0
%45.07|1.535
 %0.85 29
ÇATALZEYTİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.82 628 %24.82 461
%40.44|751
AHMET DEMİR 		%0 0 %0 0 %0 0 %0.92 17
CİDE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%18.35 1.262 %30.57 2.103
%46.74|3.215
NEJDET DEMİR 		%2.69 185 %0 0 %0 0 %1.66 114
DADAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.71 683
%43.43|747
SELAHATTİN YANIK 		%15.06 259 %0 0 %0 0 %0 0 %1.80 31
DEVREKANİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.90|1.623
ENGİN ALTIKULAÇ 		%2.56 85 %44.35 1.472 %0 0 %0 0 %0 0 %4.19 139
DOĞANYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.43|277
AHMET KAYA 		%13.78 102 %5.68 42 %0 0 %0 0 %0 0 %43.11 319
HANÖNÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%20.01 284 %5.57 79
%37.56|533
METİN YAMALI 		%0.35 5 %0 0 %0 0 %36.50 518
İHSANGAZİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.02 384 %6.08 111
%39.68|725
HAYATİ SAĞLIK 		%0 0 %0 0 %30.65 560 %2.57 47
İNEBOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.71 2.490 %10.95 654
%43.58|2.602
ENGİN UZUNER 		%0 0 %0 0 %0 0 %3.75 224
KÜRE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.12|517
SALİH TURAN 		%27.61 431 %31.58 493 %0 0 %0 0 %0 0 %7.69 120
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.15 23.390
%49.17|31.810
HASAN BALTACI 		%6.90 4.464 %0.81 526 %0.10 65 %1.33 859 %5.53 3.580
PINARBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.32|509
SERKAN ARI 		%2.29 34 %29.53 438 %0 0 %0 0 %29.94 444 %3.91 58
ŞENPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.01|429
CEM ÇINAR 		%6.13 71 %16.82 195 %2.07 24 %0 0 %32.70 379 %5.26 61
SEYDİLER Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.60 682 %3.52 76
%63.76|1.376
MEHMET ERDOĞAN 		%0 0 %0 0 %0 0 %1.11 24
TAŞKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.64|4.611
HÜSEYİN ARSLAN 		%9.46 916 %37.26 3.606 %2.39 231 %0 0 %0 0 %3.25 315
TOSYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.94 6.281 %7.54 1.355
%43.55|7.830
VOLKAN KAVAKLIGİL 		%0 0 %0 0 %0 0 %13.97 2.512
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
ABANA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.91|820
 %29.59 695 %33.63 790 %0 0 %0 0 %0 0 %1.87 44
AĞLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.56|955
 %4.89 84 %38.69 665 %0 0 %0 0 %0 0 %0.87 15
ARAÇ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.39|1.651
 %44.04 1.638 %5.59 208 %0 0 %0 0 %0 0 %5.97 222
AZDAVAY Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%23.75 466 %22.63 444
%50.97|1.000
 %0 0 %0 0 %0 0 %2.65 52
BOZKURT Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.41 806 %0 0
%34.40|1.136
 %8.21 271 %0 0 %31.19 1.030 %1.79 59
ÇATALZEYTİN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.88 639 %25.98 476
%37.99|696
 %0 0 %0 0 %0 0 %1.15 21
CİDE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%19.44 1.319 %31.34 2.127
%40.13|2.723
 %4.36 296 %0 0 %0.49 33 %4.24 288
DADAY Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.75 627
%42.09|718
 %18.46 315 %0 0 %0 0 %0 0 %2.70 46
DEVREKANİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.26|1.468
 %5.28 175 %42.57 1.412 %0 0 %0 0 %0 0 %7.90 262
DOĞANYURT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.13|232
 %12.88 93 %12.47 90 %0 0 %0 0 %0 0 %42.52 307
HANÖNÜ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%21.28 302 %9.87 140
%36.50|518
 %0.78 11 %0 0 %0 0 %31.57 448
İHSANGAZİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.99 512 %9.51 168
%43.09|761
 %0 0 %0 0 %12.68 224 %5.72 101
İNEBOLU Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.84 2.140 %14.60 872
%40.75|2.433
 %0 0 %0 0 %0 0 %8.81 526
KÜRE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.11|526
 %25.36 391 %29.44 454 %0 0 %0 0 %0 0 %11.09 171
MERKEZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.16 22.746
%44.72|28.934
 %10.92 7.063 %1.50 969 %0 0 %0 0 %7.71 4.985
PINARBAŞI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.18 500 %12.08 167
%36.54|505
 %9.04 125 %0 0 %0 0 %6.15 85
ŞENPAZAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.57|398
 %19.57 219 %33.15 371 %2.68 30 %0 0 %0 0 %9.03 101
SEYDİLER Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.42 669 %14.04 299
%53.64|1.142
 %0 0 %0 0 %0 0 %0.89 19
TAŞKÖPRÜ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.28|4.279
 %14.29 1.381 %34.38 3.322 %2.43 235 %0 0 %0 0 %4.63 447
TOSYA Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.19 6.311 %9.13 1.638
%40.25|7.218
 %0 0 %0 0 %0 0 %15.43 2.767
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA HUNER ÖZAY 3.096 %51.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ENGİN UZUNER 2.119 %35.57
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FARUK ÖZ 551 %9.25
İyi Parti
İYİ PARTİ 		OĞUZHAN CANOĞLU 147 %2.47
Saadet Partisi
SAADET 		NİZAM KUVVET 20 %0.34
Vatan Partisi
VATAN 		FATMA KÖPRÜLÜOĞLU 17 %0.29
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		HASAN YAR 8 %0.13
PARTİLER ADAY OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ENGİN UZUNER 2.759 %48.94
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		MUSTAFA HUNER ÖZAY 2.626 %46.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MEHMETALİ AYDIN 137 %2.43
Saadet Partisi
SAADET 		BİLAL ÇODUR 92 %1.63
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET ÖZALPGİL 24 %0.43
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.888 %49.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.968 %33.40
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		735 %12.47
İyi Parti
İYİ PARTİ 		248 %4.21
Vatan Partisi
VATAN 		27 %0.46
Saadet Partisi
SAADET 		24 %0.41
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		2 %0.03
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.561 %46.03
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		2.535 %45.56
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		338 %6.07
Saadet Partisi
SAADET 		94 %1.69
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		36 %0.65
PARTİLER OY ORAN
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		1.999 %37.32
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.705 %31.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		860 %16.06
Demokrat Parti
DP 		792 %14.79
Kaynak: Anadolu Ajansı