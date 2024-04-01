60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%0 2
İL GENEL MECLİSİ
%20.53
Manisa Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ALHAN 2924 %25.18 Detay
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
ÖMER İŞCİ 39076 %35.19 Detay
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERKAN KARA 13326 %55.47 Detay
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL ÖZ 3716 %36.41 Detay
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET AKYOL 6495 %35.29 Detay
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
FEVZİ OK 8149 %34.26 Detay
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
REGAİP TOPUZ 3117 %35.42 Detay
KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
0 %0 Detay
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EKREM CILLI 15814 %42.76 Detay
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAVUZ KURT 27494 %28.52 Detay
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN 16612 %24.39 Detay
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET ÇERÇİ 47761 %32.03 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı