|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ALHAN
|2924
|%25.18
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AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %98.92
|ÖMER İŞCİ
|39076
|%35.19
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ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERKAN KARA
|13326
|%55.47
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GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL ÖZ
|3716
|%36.41
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GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET AKYOL
|6495
|%35.29
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KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FEVZİ OK
|8149
|%34.26
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|REGAİP TOPUZ
|3117
|%35.42
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KULA
Açılan Sandık Oranı %92.36
|0
|%0
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SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM CILLI
|15814
|%42.76
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ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAVUZ KURT
|27494
|%28.52
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SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EGEMEN BÜLENT TÜRKMEN
|16612
|%24.39
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TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET ÇERÇİ
|47761
|%32.03
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