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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

GÖLMARMARA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • GÖLMARMARA Toplam Seçmen 11.749
  • Açılan Sandık 45
  • Kullanılan Oy 10.699
  • Geçerli Oy 10.206
  • Geçersiz Oy 493
  • Katılım Oranı %91.06
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

CEM AYKAN cumhuriyet-halk-partisi
CEM
AYKAN
%57.51 5.869 Oy
KAMİL ÖZ adalet-ve-kalkinma-partisi
KAMİL
ÖZ
%36.41 3.716 Oy
ABDURRAHMAN TARI halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ABDURRAHMAN
TARI
%4.37 446 Oy
HACİ ÖZMEN saadet-partisi
HACİ
ÖZMEN
%0.76 78 Oy
EMEL SERTEL iyi-parti
EMEL
SERTEL
%0.38 39 Oy
PARTİLER
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.24 24 Oy
BAĞIMSIZ
%0.23 23 Oy
Hür Dava Partisi
%0.11 11 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 11.749
  • Kullanılan Oy 10.706
Cumhuriyet Halk Partisi
%56.13 5.710 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.18 3.681 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%5.80 590 Oy
Saadet Partisi
%0.86 87 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.35 36 Oy
Zafer Partisi
%0.29 29 Oy
Sol Parti
%0.16 16 Oy
Hür Dava Partisi
%0.12 12 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.09 9 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.18 2.924
%43.62|5.066
FUAT MİNTAŞ 		%0 0 %29.34 3.408 %0 0 %0 0 %1.86 216
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.19 39.408
%59.27|66.380
BESİM DUTLULU 		%0 0 %1.53 1.712 %1.17 1.306 %0 0 %2.84 3.183
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%53.45|35.184
AHMET ÖKÜZCÜOĞLU 		%40.68 26.782 %1.21 794 %0 0 %0.18 118 %4.48 2.950
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%55.47|13.326
ERKAN KARA 		%15.08 3.622 %0 0 %1.16 279 %0 0 %0.88 212 %27.41 6.586
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.41 3.716
%57.51|5.869
CEM AYKAN 		%0 0 %0.38 39 %4.37 446 %0.23 23 %1.11 113
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.29 6.495
%46.63|8.582
İBRAHİM BÜKE 		%0 0 %1.18 218 %0 0 %0.11 20 %16.78 3.089
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.26 8.149
%41.38|9.841
ÜSTÜN DÖNMEZ 		%0 0 %1.36 324 %0.19 46 %0 0 %22.81 5.424
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.42 3.117
%60.77|5.348
FATİH TAŞLI 		%0 0 %1.11 98 %0 0 %0 0 %2.69 237
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.68|14.834
HİKMET DÖNMEZ 		%42.31 12.145 %1.70 489 %0 0 %0.37 107 %3.94 1.130
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%58.22|60.055
MAZLUM NURLU 		%32.22 33.234 %1.85 1.912 %2.28 2.348 %0.12 128 %5.30 5.472
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.85|13.715
TAHSİN AKDENİZ 		%41.06 10.082 %0 0 %0 0 %0 0 %3.09 760
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%42.76|15.814
EKREM CILLI 		%0 0 %0 0 %5.51 2.038 %6.13 2.268 %0 0 %45.60 16.867
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 27.494
%38.34|36.958
GÜLŞAH DURBAY 		%0 0 %27.14 26.163 %0 0 %0.09 87 %5.92 5.704
SELENDİ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %16.93 2.289 %37.72 5.100 %1.41 191 %0 0 %0 0 %43.94 5.942
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%24.39 16.612
%57.98|39.482
SERCAN OKUR 		%0 0 %3.68 2.506 %0 0 %0.37 252 %13.58 9.245
TURGUTLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%36.96|37.798
ÇETİN AKIN 		%33.26 34.017 %1.41 1.440 %4.43 4.529 %0.25 257 %23.69 24.222
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.03 47.761
%46.10|68.746
MUSA SEMİH BALABAN 		%0 0 %18.06 26.938 %0 0 %0 0 %3.81 5.679
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AHMETLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.00 3.123
%43.84|5.070
 %0 0 %26.17 3.026 %0 0 %0 0 %2.99 346
AKHİSAR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.71 39.723
%56.00|62.297
 %0 0 %2.18 2.420 %1.28 1.429 %0 0 %4.84 5.384
ALAŞEHİR Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%51.76|33.808
 %40.46 26.426 %1.51 988 %0 0 %0 0 %6.27 4.097
DEMİRCİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.99|13.031
 %20.82 4.934 %0 0 %1.67 396 %0 0 %0 0 %22.51 5.334
GÖLMARMARA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.18 3.681
%56.13|5.710
 %0 0 %0 0 %5.80 590 %0 0 %1.89 192
GÖRDES Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.43 6.469
%44.73|8.166
 %0 0 %1.90 347 %0 0 %0 0 %17.93 3.274
KIRKAĞAÇ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.06 8.487
%40.62|9.562
 %0 0 %1.98 465 %0 0 %0 0 %21.34 5.024
KÖPRÜBAŞI Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.16 3.160
%59.42|5.193
 %0 0 %1.36 119 %0 0 %0 0 %3.07 268
KULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.57|14.402
 %41.89 11.932 %2.40 684 %0 0 %0 0 %5.14 1.464
SALİHLİ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%56.10|57.708
 %31.69 32.597 %2.56 2.637 %2.73 2.810 %0 0 %6.92 7.114
SARIGÖL Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%55.17|13.525
 %40.98 10.047 %0 0 %0 0 %0 0 %3.85 943
SARUHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.72|15.224
 %0 0 %0 0 %6.36 2.319 %6.34 2.314 %0.84 306 %44.74 16.327
ŞEHZADELER Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.52 28.156
%42.99|40.994
 %0 0 %18.78 17.907 %0 0 %0 0 %8.71 8.310
SELENDİ Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %20.99 2.802
%38.42|5.128
 %1.78 238 %0 0 %0 0 %38.81 5.180
SOMA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.28 17.113
%54.82|37.118
 %0 0 %4.41 2.989 %0 0 %0.21 145 %15.27 10.341
TURGUTLU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%37.24|37.667
 %33.07 33.442 %1.89 1.911 %5.64 5.705 %0.47 471 %21.70 21.943
YUNUSEMRE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.98 44.470
%46.79|69.408
 %0 0 %12.45 18.471 %1.44 2.134 %1.77 2.623 %7.58 11.239
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAMİL ÖZ 5.224 %51.77
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BİROL BAK 4.733 %46.91
Saadet Partisi
SAADET 		HASAN ÇAĞLAK 19 %0.19
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FİLİZ DAĞDELEN 18 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		AYTEN ERYILMAZ 18 %0.18
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		KAMİL ÖZ 3.584 %36.30
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ERDAL ZİYAN 2.960 %29.98
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MÜCAHİT TUNAY 2.318 %23.48
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		HAYRİ ERDOĞAN 901 %9.13
Saadet Partisi
SAADET 		HÜSEYİN ÇELİK 58 %0.59
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		EROL YAVAŞ 31 %0.31
Büyük Birlik Partisi
BBP 		VEDAT BAŞTEKE 20 %0.20
PARTİLER ADAY OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BİROL BAK 2.449 %40.62
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NİHAT AĞAÇDİKEN 1.909 %31.66
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		MUSTAFA ELBİR 785 %13.02
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		HÜSEYİN AKDEMİR 782 %12.97
Demokrat Parti
DP 		İBRAHİM TEKİN 89 %1.48
Saadet Partisi
SAADET 		OSMAN AĞRALI 15 %0.25
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.063 %50.83
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		4.782 %48.01
Vatan Partisi
VATAN 		38 %0.38
Saadet Partisi
SAADET 		31 %0.31
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		27 %0.27
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		20 %0.20
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		3.476 %35.32
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.850 %28.96
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.399 %24.38
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		911 %9.26
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		100 %1.02
Saadet Partisi
SAADET 		46 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		24 %0.24
Büyük Birlik Partisi
BBP 		20 %0.20
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		12 %0.12
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		4 %0.04
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		2.303 %38.67
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.760 %29.55
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		904 %15.18
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		822 %13.80
Demokrat Parti
DP 		148 %2.49
Saadet Partisi
SAADET 		18 %0.30
Kaynak: Anadolu Ajansı