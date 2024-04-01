GÖLMARMARA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.18 2.924
|
%43.62|5.066FUAT MİNTAŞ
|%0 0
|%29.34 3.408
|%0 0
|%0 0
|%1.86 216
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.19 39.408
|
%59.27|66.380BESİM DUTLULU
|%0 0
|%1.53 1.712
|%1.17 1.306
|%0 0
|%2.84 3.183
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%53.45|35.184AHMET ÖKÜZCÜOĞLU
|%40.68 26.782
|%1.21 794
|%0 0
|%0.18 118
|%4.48 2.950
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%55.47|13.326ERKAN KARA
|%15.08 3.622
|%0 0
|%1.16 279
|%0 0
|%0.88 212
|%27.41 6.586
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.41 3.716
|
%57.51|5.869CEM AYKAN
|%0 0
|%0.38 39
|%4.37 446
|%0.23 23
|%1.11 113
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.29 6.495
|
%46.63|8.582İBRAHİM BÜKE
|%0 0
|%1.18 218
|%0 0
|%0.11 20
|%16.78 3.089
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.26 8.149
|
%41.38|9.841ÜSTÜN DÖNMEZ
|%0 0
|%1.36 324
|%0.19 46
|%0 0
|%22.81 5.424
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.42 3.117
|
%60.77|5.348FATİH TAŞLI
|%0 0
|%1.11 98
|%0 0
|%0 0
|%2.69 237
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.68|14.834HİKMET DÖNMEZ
|%42.31 12.145
|%1.70 489
|%0 0
|%0.37 107
|%3.94 1.130
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%58.22|60.055MAZLUM NURLU
|%32.22 33.234
|%1.85 1.912
|%2.28 2.348
|%0.12 128
|%5.30 5.472
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%55.85|13.715TAHSİN AKDENİZ
|%41.06 10.082
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.09 760
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%42.76|15.814EKREM CILLI
|%0 0
|%0 0
|%5.51 2.038
|%6.13 2.268
|%0 0
|%45.60 16.867
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.52 27.494
|
%38.34|36.958GÜLŞAH DURBAY
|%0 0
|%27.14 26.163
|%0 0
|%0.09 87
|%5.92 5.704
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%16.93 2.289
|%37.72 5.100
|%1.41 191
|%0 0
|%0 0
|%43.94 5.942
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.39 16.612
|
%57.98|39.482SERCAN OKUR
|%0 0
|%3.68 2.506
|%0 0
|%0.37 252
|%13.58 9.245
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%36.96|37.798ÇETİN AKIN
|%33.26 34.017
|%1.41 1.440
|%4.43 4.529
|%0.25 257
|%23.69 24.222
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%32.03 47.761
|
%46.10|68.746MUSA SEMİH BALABAN
|%0 0
|%18.06 26.938
|%0 0
|%0 0
|%3.81 5.679
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
AHMETLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%27.00 3.123
|
%43.84|5.070
|%0 0
|%26.17 3.026
|%0 0
|%0 0
|%2.99 346
|
AKHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.71 39.723
|
%56.00|62.297
|%0 0
|%2.18 2.420
|%1.28 1.429
|%0 0
|%4.84 5.384
|
ALAŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%51.76|33.808
|%40.46 26.426
|%1.51 988
|%0 0
|%0 0
|%6.27 4.097
|
DEMİRCİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.99|13.031
|%20.82 4.934
|%0 0
|%1.67 396
|%0 0
|%0 0
|%22.51 5.334
|
GÖLMARMARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.18 3.681
|
%56.13|5.710
|%0 0
|%0 0
|%5.80 590
|%0 0
|%1.89 192
|
GÖRDES
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%35.43 6.469
|
%44.73|8.166
|%0 0
|%1.90 347
|%0 0
|%0 0
|%17.93 3.274
|
KIRKAĞAÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.06 8.487
|
%40.62|9.562
|%0 0
|%1.98 465
|%0 0
|%0 0
|%21.34 5.024
|
KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.16 3.160
|
%59.42|5.193
|%0 0
|%1.36 119
|%0 0
|%0 0
|%3.07 268
|
KULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%50.57|14.402
|%41.89 11.932
|%2.40 684
|%0 0
|%0 0
|%5.14 1.464
|
SALİHLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%56.10|57.708
|%31.69 32.597
|%2.56 2.637
|%2.73 2.810
|%0 0
|%6.92 7.114
|
SARIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%55.17|13.525
|%40.98 10.047
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.85 943
|
SARUHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%41.72|15.224
|%0 0
|%0 0
|%6.36 2.319
|%6.34 2.314
|%0.84 306
|%44.74 16.327
|
ŞEHZADELER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.52 28.156
|
%42.99|40.994
|%0 0
|%18.78 17.907
|%0 0
|%0 0
|%8.71 8.310
|
SELENDİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|%20.99 2.802
|
%38.42|5.128
|%1.78 238
|%0 0
|%0 0
|%38.81 5.180
|
SOMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%25.28 17.113
|
%54.82|37.118
|%0 0
|%4.41 2.989
|%0 0
|%0.21 145
|%15.27 10.341
|
TURGUTLU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%0 0
|
%37.24|37.667
|%33.07 33.442
|%1.89 1.911
|%5.64 5.705
|%0.47 471
|%21.70 21.943
|
YUNUSEMRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.98 44.470
|
%46.79|69.408
|%0 0
|%12.45 18.471
|%1.44 2.134
|%1.77 2.623
|%7.58 11.239
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KAMİL ÖZ
|5.224
|%51.77
|
|BİROL BAK
|4.733
|%46.91
|
|HASAN ÇAĞLAK
|19
|%0.19
|
|FİLİZ DAĞDELEN
|18
|%0.18
|
|AYTEN ERYILMAZ
|18
|%0.18
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|KAMİL ÖZ
|3.584
|%36.30
|
|ERDAL ZİYAN
|2.960
|%29.98
|
|MÜCAHİT TUNAY
|2.318
|%23.48
|
|HAYRİ ERDOĞAN
|901
|%9.13
|
|HÜSEYİN ÇELİK
|58
|%0.59
|
|EROL YAVAŞ
|31
|%0.31
|
|VEDAT BAŞTEKE
|20
|%0.20
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|BİROL BAK
|2.449
|%40.62
|
|NİHAT AĞAÇDİKEN
|1.909
|%31.66
|
|MUSTAFA ELBİR
|785
|%13.02
|
|HÜSEYİN AKDEMİR
|782
|%12.97
|
|İBRAHİM TEKİN
|89
|%1.48
|
|OSMAN AĞRALI
|15
|%0.25