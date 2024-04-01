|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
|MEHMET TOSUN
|30207
|%31.94
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DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET KARAKUŞ
|8020
|%27.39
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DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KAVAKLIDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET DEMİR
|4292
|%57.23
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KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KAMİL CEYLAN
|8727
|%33.53
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MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN YAZICI
|22430
|%41.12
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MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞADİ BALLI
|23355
|%32.89
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MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|RÜŞTÜ YİĞİTKAYA
|32653
|%35.33
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ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SEYDİKEMER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ
|25783
|%61.23
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ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÖZAY TÜRKLER
|6440
|%34.92
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YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
|MUSTAFA TOKSÖZ
|7686
|%38.25
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