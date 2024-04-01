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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%32.73 2
İL GENEL MECLİSİ
%25.49
Muğla Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
BODRUM
Açılan Sandık Oranı %86.83
MEHMET TOSUN 30207 %31.94 Detay
DALAMAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET KARAKUŞ 8020 %27.39 Detay
DATÇA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
FETHİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET DEMİR 4292 %57.23 Detay
KÖYCEĞİZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
KAMİL CEYLAN 8727 %33.53 Detay
MARMARİS
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN YAZICI 22430 %41.12 Detay
MENTEŞE
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞADİ BALLI 23355 %32.89 Detay
MİLAS
Açılan Sandık Oranı %100.00
RÜŞTÜ YİĞİTKAYA 32653 %35.33 Detay
ORTACA
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 25783 %61.23 Detay
ULA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖZAY TÜRKLER 6440 %34.92 Detay
YATAĞAN
Açılan Sandık Oranı %64.39
MUSTAFA TOKSÖZ 7686 %38.25 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı