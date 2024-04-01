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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ULA SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ULA Toplam Seçmen 22.534
  • Açılan Sandık 79
  • Kullanılan Oy 19.426
  • Geçerli Oy 18.440
  • Geçersiz Oy 986
  • Katılım Oranı %86.21
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

MEHMET CANER cumhuriyet-halk-partisi
MEHMET
CANER
%57.62 10.625 Oy
ÖZAY TÜRKLER adalet-ve-kalkinma-partisi
ÖZAY
TÜRKLER
%34.92 6.440 Oy
ŞÜKRAN ÇİÇEK iyi-parti
ŞÜKRAN
ÇİÇEK
%2.28 420 Oy
YUNUSEMRE ARAPOĞLU bagimsiz
YUNUSEMRE
ARAPOĞLU
%1.78 329 Oy
ALPER SEBEN zafer-partisi
ALPER
SEBEN
%1.00 185 Oy
PARTİLER
Yeniden Refah Partisi
%0.84 155 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.68 126 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.32 59 Oy
Hür Dava Partisi
%0.17 32 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 24 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 22.534
  • Kullanılan Oy 19.429
Cumhuriyet Halk Partisi
%56.96 10.449 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%33.62 6.167 Oy
İyi Parti
%2.75 505 Oy
Türkiye İşçi Partisi
%1.40 257 Oy
Zafer Partisi
%1.34 246 Oy
Yeniden Refah Partisi
%1.14 210 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.80 146 Oy
BAĞIMSIZ
%0.55 100 Oy
Türkiye Komünist Partisi
%0.38 69 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.45 35.418
%57.12|62.346
TAMER MANDALİNCİ 		%0 0 %1.56 1.702 %4.26 4.655 %0.67 728 %3.95 4.309
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.39 8.020
%57.49|16.836
SEZER DURMUŞ 		%0 0 %5.40 1.580 %0.73 213 %0.29 85 %8.71 2.551
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.62|7.325
AYTAÇ KURT 		%38.72 6.218 %0.92 147 %2.37 380 %9.17 1.473 %3.20 514
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.43|45.589
ALİM KARACA 		%26.71 26.806 %24.05 24.131 %0.41 412 %0.19 195 %3.21 3.219
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%57.23|4.292
MEHMET DEMİR 		%38.71 2.903 %0 0 %1.68 126 %0.15 11 %0 0 %2.23 167
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.53 8.727
%60.10|15.643
ALİ ERDOĞAN 		%0 0 %3.74 974 %0.35 91 %0.07 18 %2.21 574
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.12 22.430
%44.75|24.415
ACAR ÜNLÜ 		%0 0 %9.86 5.381 %1.53 835 %0.10 55 %2.63 1.437
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.89 23.355
%53.32|37.864
GONCA KÖKSAL 		%0 0 %7.92 5.622 %0.74 527 %0 0 %5.13 3.645
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.33 32.653
%50.16|46.349
FEVZİ TOPUZ 		%0 0 %6.63 6.124 %2.55 2.361 %0.38 350 %4.95 4.574
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%46.98|16.175
EVREN TEZCAN 		%35.36 12.174 %12.52 4.311 %1.40 481 %0.21 73 %3.53 1.217
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%61.36|25.848
BAYRAM ÖNDER AKDENİZLİ 		%22.99 9.684 %0 0 %8.19 3.451 %0.33 137 %0 0 %7.13 3.004
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.92 6.440
%57.62|10.625
MEHMET CANER 		%0 0 %2.28 420 %0.68 126 %1.78 329 %2.71 500
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.19 12.386
%51.77|16.362
MESUT GÜNAY 		%0 0 %6.31 1.994 %0.26 81 %0 0 %2.48 784
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
BODRUM Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.58 29.879
%56.86|61.602
 %0 0 %2.42 2.618 %5.67 6.146 %0.24 263 %7.22 7.826
DALAMAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%27.59 8.093
%56.15|16.470
 %0 0 %5.77 1.692 %0.79 231 %0 0 %9.71 2.848
DATÇA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%50.04|8.001
 %33.57 5.367 %1.47 235 %4.10 656 %0 0 %10.81 1.729
FETHİYE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%45.51|45.429
 %26.79 26.739 %19.40 19.364 %0.52 517 %0 0 %7.78 7.765
KAVAKLIDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.00|4.020
 %40.81 3.038 %0 0 %2.20 164 %0.12 9 %0 0 %2.87 214
KÖYCEĞİZ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.84 8.799
%55.05|14.316
 %0 0 %4.55 1.183 %0.46 119 %0 0 %6.10 1.587
MARMARİS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.60 19.390
%47.26|25.740
 %0 0 %9.27 5.046 %2.18 1.189 %0 0 %5.68 3.095
MENTEŞE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.11 21.373
%53.42|37.917
 %0 0 %7.25 5.146 %0.84 597 %0 0 %8.38 5.952
MİLAS Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.47 29.981
%50.63|46.746
 %0 0 %7.33 6.764 %3.07 2.835 %0 0 %6.51 6.007
ORTACA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%49.05|16.765
 %30.66 10.479 %13.32 4.554 %1.55 529 %0.37 127 %5.05 1.725
SEYDİKEMER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%56.79|23.815
 %24.93 10.453 %0 0 %9.15 3.839 %0.30 126 %0 0 %8.83 3.704
ULA Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.62 6.167
%56.96|10.449
 %0 0 %2.75 505 %0.80 146 %0.55 100 %5.33 978
YATAĞAN Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.33 11.435
%51.93|16.344
 %0 0 %7.40 2.328 %0.24 76 %0 0 %4.10 1.292
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		İSMAİL AKKAYA 8.145 %46.47
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ÜMİT KARAARSLAN 7.161 %40.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		BEKİR TAVAS 1.879 %10.72
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		FETEHNE BİROL 173 %0.99
Vatan Partisi
VATAN 		MEHMET TİRYAKİ 98 %0.56
Saadet Partisi
SAADET 		GÜLFEM OKUR 72 %0.41
PARTİLER ADAY OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		NADİ ŞENKAL 1.396 %35.31
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		NASUH KANAT 1.163 %29.42
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		MERİH EKMEKÇİ 850 %21.50
Demokratik Sol Parti
DSP 		TİMUR KOCABIÇAK 471 %11.92
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		MEHMET ALİ GÜÇ 42 %1.06
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		AHMET AKSÜT 17 %0.43
Saadet Partisi
SAADET 		SERDAR FİDAN 9 %0.23
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		BAYRAM SARI 5 %0.13
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		7.557 %43.31
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.302 %41.85
İyi Parti
İYİ PARTİ 		1.975 %11.32
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		227 %1.30
Saadet Partisi
SAADET 		102 %0.58
Büyük Birlik Partisi
BBP 		100 %0.57
Vatan Partisi
VATAN 		94 %0.54
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		91 %0.52
PARTİLER OY ORAN
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		7.160 %43.75
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		5.573 %34.05
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		2.812 %17.18
Demokrat Parti
DP 		383 %2.34
Büyük Birlik Partisi
BBP 		122 %0.75
Doğru Yol Partisi
DYP 		105 %0.64
Demokratik Sol Parti
DSP 		59 %0.36
Saadet Partisi
SAADET 		42 %0.26
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		41 %0.25
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		41 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		27 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		1.357 %34.97
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		1.022 %26.33
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		941 %24.25
Demokratik Sol Parti
DSP 		435 %11.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		126 %3.25
Kaynak: Anadolu Ajansı