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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%34.50 1
İL GENEL MECLİSİ
%33.46
Nevşehir Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ERTAŞ 1093 %29.76 Detay
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÖMER ÖNAL 1827 %19.41 Detay
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
BÜLENT AKSOY 2847 %40.13 Detay
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
FATİH ÇİFTCİ 2606 %33.14 Detay
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
HACI KAYA 79 %2.61 Detay
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
RIZA AYDIN 1423 %29.58 Detay
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET SAVRAN 22061 %34.50 Detay
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAHRİ YILDIZ 3599 %24.70 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %0
YAŞAR YAZICI 0 %0 Detay
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN ÇETİNKAYA 539 %38.69 Detay
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
KEMAL ÖZDEMİR 686 %38.78 Detay
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %60.00
MUSTAFA DURMAZ 369 %40.33 Detay
KALABA
Açılan Sandık Oranı %0
ERDAL YORGANCI 0 %0 Detay
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
YASİN GÜNEŞ 0 %0 Detay
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
DURSUN NEİŞ 720 %41.26 Detay
KAYMAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %36.36
HALİT ELMA 497 %51.99 Detay
NAR
Açılan Sandık Oranı %0
SÜLEYMAN ÖZÇELİK 0 %0 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
MUSTAFA ATEŞ 0 %0 Detay
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %0
ABDÜLKADİR MACİT 0 %0 Detay
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %0
SADİ ARISOY 0 %0 Detay
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %0
OLCAY GÜNBEY 0 %0 Detay
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %0
OSMAN SÜSLÜ 0 %0 Detay
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %0
CENGİZ ÇAVDAR 0 %0 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı