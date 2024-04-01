KALABA SEÇİM SONUÇLARI

|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.76 1.093
|%2.07 76
|
%66.27|2.434MEHMET EROĞLU
|%0.41 15
|%0 0
|%0 0
|%1.50 55
|
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%19.41 1.827
|%35.51 3.342
|
%35.70|3.360MUSTAFA KENAN SARITAŞ
|%2.71 255
|%0.13 12
|%3.29 310
|%3.24 305
|
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.13 2.847
|
%49.96|3.544TANER İNCE
|%8.88 630
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.03 73
|
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.14 2.606
|%4.54 357
|
%61.14|4.808ERKAN ÇİFTCİ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.18 93
|
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%2.61 79
|%30.52 923
|%0.33 10
|%20.17 610
|%0 0
|
%42.53|1.286
|%3.84 116
|
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%29.58 1.423
|
%43.15|2.076SEFER NESLİHANOĞLU
|%24.88 1.197
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.39 115
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.50 22.061
|%3.24 2.074
|%6.25 3.996
|
%52.03|33.268RASİM ARI
|%0.22 140
|%0 0
|%3.76 2.402
|
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.70 3.599
|
%35.48|5.170ALİ ERTUĞRUL BUL
|%35.23 5.134
|%1.37 200
|%0.10 14
|%0.21 31
|%2.91 424
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.09 523
|%0 0
|
%44.87|616MUSTAFA DEMİR
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%17.04 234
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%38.95 539
|%0 0
|
%59.90|829ZÜBEYİR KALAY
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.16 16
|
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%39.18 686
|%17.19 301
|
%41.18|721İSMAİL GÜZEL
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.46 43
|
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.09 647
|%0 0
|
%56.60|870ÖMER EREN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.30 20
|
KALABA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.96|1.436ERDAL YORGANCI
|%0 0
|%47.80 1.347
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.24 35
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%60.03|1.092YASİN GÜNEŞ
|%0 0
|%36.23 659
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.74 68
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.26 720
|%0 0
|
%57.36|1.001FERİDUN BAĞCI
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.38 24
|
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%49.16 1.461
|%0 0
|
%49.63|1.475HARUN ÇEKİÇ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.21 36
|
NAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%54.23|1.654SÜLEYMAN ÖZÇELİK
|%8.92 272
|%34.39 1.049
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.46 75
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%47.12|1.006MUSTAFA ATEŞ
|%7.92 169
|%43.98 939
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.98 21
|
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.14|1.059ABDÜLKADİR MACİT
|%11.23 242
|%38.70 834
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.93 20
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.56 579
|%2.51 35
|
%52.84|736FATİH KALKAN
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%3.09 43
|
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%47.05 654
|%0 0
|
%51.94|722ERCAN SELVİ
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.01 14
|
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.53 836
|%0 0
|
%47.29|952ABDULLAH ÇAMCI
|%9.39 189
|%0 0
|%0 0
|%1.79 36
|
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.79 1.038
|
%49.36|1.119BİROL DEMİRDELEN
|%4.46 101
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.40 9
|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ACIGÖL
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%31.44 1.133
|%6.60 238
|
%60.02|2.163
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.94 70
|
AVANOS
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%20.44 1.910
|
%37.65|3.519
|%33.90 3.168
|%3.49 326
|%0 0
|%0 0
|%4.53 423
|
DERİNKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.84 2.607
|
%47.16|3.337
|%13.79 976
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.20 156
|
GÜLŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%33.57 2.613
|%8.11 631
|
%57.03|4.439
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.28 100
|
HACIBEKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%4.20 126
|%33.53 1.006
|%0 0
|%18.17 545
|%0 0
|%0 0
|%44.10 1.323
|
KOZAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%28.83 1.373
|
%40.96|1.951
|%24.65 1.174
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%5.56 265
|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%34.47 21.852
|%7.16 4.537
|%11.93 7.560
|
%37.97|24.071
|%0.31 194
|%0 0
|%8.16 5.173
|
ÜRGÜP
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%24.09 3.509
|
%34.98|5.096
|%34.39 5.009
|%1.73 252
|%0 0
|%0 0
|%4.81 701
|BELDELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|İYİ PARTİ
|DEM Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
|
ÇALIŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%36.96 509
|%0 0
|
%45.75|630
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%17.28 238
|
ÇAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.37 562
|%0 0
|
%59.63|830
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
GÖRE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.89 718
|%13.44 236
|
%43.56|765
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%2.11 37
|
GÖREME
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%42.87 655
|%0 0
|
%57.13|873
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KALABA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%49.41 1.388
|%0 0
|
%50.59|1.421
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KARAPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%58.11|1.050
|%0 0
|%37.80 683
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.10 74
|
KAVAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%43.89 762
|%0 0
|
%56.11|974
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
KAYMAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%50.14|1.480
|%0 0
|%49.86 1.472
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
NAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%49.90|1.508
|%13.93 421
|%36.17 1.093
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.26|944
|%15.28 326
|%40.46 863
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|
ÖZKONAK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|
%44.62|957
|%18.55 398
|%35.94 771
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.89 19
|
SULUSARAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%41.16 575
|%4.80 67
|
%49.68|694
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%4.37 61
|
TATLARIN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%45.75 641
|%0 0
|
%52.61|737
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%1.64 23
|
UÇHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%40.03 805
|%0 0
|
%46.35|932
|%11.44 230
|%0 0
|%0 0
|%2.19 44
|
YAZIHÜYÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|%44.68 1.007
|
%46.67|1.052
|%8.34 188
|%0 0
|%0 0
|%0 0
|%0.31 7
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ERDAL YORGANCI
|1.428
|%49.19
|
|ÜMİT KÖROĞLU
|887
|%30.55
|
|ERDOĞAN KARAYILAN
|293
|%10.09
|
|İZZET TAŞTAK
|290
|%9.99
|
|ZÜBEYİR AYHAN
|5
|%0.17
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|MUSTAFA KÖROĞLU
|1.517
|%52.89
|
|HİKMET NAZLI
|1.329
|%46.34
|
|NECATİ DENSİZ
|22
|%0.77
|PARTİLER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
|ÜMİT KÖROĞLU
|1.683
|%53.91
|
|MUSTAFA KÖROĞLU
|1.423
|%45.58
|
|OSMAN GÜL
|16
|%0.51