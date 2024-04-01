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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%36.23 14
İL GENEL MECLİSİ
%36.09
Niğde Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
ALTUNHİSAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NEŞET DOYGUN 1036 %49.43 Detay
BOR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN BARAN 12668 %54.32 Detay
ÇAMARDI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ PINAR 953 %35.37 Detay
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
SERKAN GÜZEL 1008 %31.49 Detay
MERKEZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMRAH ÖZDEMİR 28793 %36.23 Detay
ULUKIŞLA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ UĞURLU 1947 %49.30 Detay
BELDELER ADAY OY ORAN
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
OKAN ÇAMUR 358 %21.45 Detay
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
SAFA EROL 831 %38.85 Detay
AZATLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %60.00
MUHTEREM DEMİR 660 %46.91 Detay
BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
FAZLI BATTAL 596 %37.53 Detay
BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
SERDAL ALTUNKAYNAK 62 %26.50 Detay
BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
ÜMİT SOYLU 68 %11.24 Detay
ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ SOYLUGAN 563 %29.45 Detay
DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
YILDIRAY TOK 341 %39.24 Detay
DİVARLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %88.89
RÜSTEM CULLAZ 1300 %58.11 Detay
DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
MUSTAFA KAMAR 332 %43.06 Detay
EDİKLİ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERCAN ŞAYHAN 1855 %64.52 Detay
GÜMÜŞLER Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
BAYRAM UZAN 1087 %48.42 Detay
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
BABAOĞLAN ALTUN 823 %41.86 Detay
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
EMİN YILMAZ 921 %43.53 Detay
KARAKAPI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %57.14
KAMİL DEMİRALP 409 %41.99 Detay
KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
ŞAMMA ÖZTÜRK 0 %0 Detay
KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
YUSUF KURT 250 %8.18 Detay
KİLEDERE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMAİL TERECİ 1438 %51.36 Detay
KONAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ÜNAL TOPAL 1141 %54.52 Detay
ORHANLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ŞÜKRÜ ÖZDEMİR 1394 %62.85 Detay
SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUSA GÜNAY 1024 %37.83 Detay
YEŞİLGÖLCÜK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
NURETTİN YURTSEVER 1170 %35.05 Detay
YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
HÜSEYİN ALP 324 %33.71 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı