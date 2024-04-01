|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
|
ALTUNHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEŞET DOYGUN
|1036
|%49.43
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|
BOR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN BARAN
|12668
|%54.32
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|
ÇAMARDI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ PINAR
|953
|%35.37
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|
ÇİFTLİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SERKAN GÜZEL
|1008
|%31.49
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|
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMRAH ÖZDEMİR
|28793
|%36.23
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ULUKIŞLA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ UĞURLU
|1947
|%49.30
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
|
AKTAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OKAN ÇAMUR
|358
|%21.45
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|
ALAY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SAFA EROL
|831
|%38.85
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AZATLI
Açılan Sandık Oranı %60.00
|MUHTEREM DEMİR
|660
|%46.91
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BAĞLAMA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FAZLI BATTAL
|596
|%37.53
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BAHÇELİ
Açılan Sandık Oranı %11.11
|SERDAL ALTUNKAYNAK
|62
|%26.50
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BOZKÖY
Açılan Sandık Oranı %20.00
|ÜMİT SOYLU
|68
|%11.24
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ÇUKURKUYU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ SOYLUGAN
|563
|%29.45
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DEĞİRMENLİ
Açılan Sandık Oranı %66.67
|YILDIRAY TOK
|341
|%39.24
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DİVARLI
Açılan Sandık Oranı %88.89
|RÜSTEM CULLAZ
|1300
|%58.11
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DÜNDARLI
Açılan Sandık Oranı %42.86
|MUSTAFA KAMAR
|332
|%43.06
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EDİKLİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERCAN ŞAYHAN
|1855
|%64.52
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|
GÜMÜŞLER
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BAYRAM UZAN
|1087
|%48.42
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|
HACIABDULLAH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|BABAOĞLAN ALTUN
|823
|%41.86
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|
KARAATLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EMİN YILMAZ
|921
|%43.53
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KARAKAPI
Açılan Sandık Oranı %57.14
|KAMİL DEMİRALP
|409
|%41.99
|Detay
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KEÇİKALESİ
Açılan Sandık Oranı %0
|ŞAMMA ÖZTÜRK
|0
|%0
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KEMERHİSAR
Açılan Sandık Oranı %70.59
|YUSUF KURT
|250
|%8.18
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|
KİLEDERE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMAİL TERECİ
|1438
|%51.36
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KONAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ÜNAL TOPAL
|1141
|%54.52
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ORHANLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
|1394
|%62.85
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SAZLICA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSA GÜNAY
|1024
|%37.83
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YEŞİLGÖLCÜK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NURETTİN YURTSEVER
|1170
|%35.05
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YILDIZTEPE
Açılan Sandık Oranı %66.67
|HÜSEYİN ALP
|324
|%33.71
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