60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%40.07 11
İL GENEL MECLİSİ
%40.78
Ordu Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA DEMİRCİ 6822 %50.41 Detay
ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
AŞKIN TÖREN 46881 %37.83 Detay
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İZZET GÜNDOĞAR 6458 %54.23 Detay
ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
AHMET ÖZAY 4442 %48.84 Detay
ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSMET YANIK 3801 %45.55 Detay
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM ETEM KİBAR 35573 %51.58 Detay
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
FİKRİ ULUDAĞ 7900 %47.07 Detay
GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER YALÇINKAYA 4544 %41.49 Detay
İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YENER KAYA 2289 %43.49 Detay
KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
YAKUP YILMAZ 2161 %29.58 Detay
KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
TUNCAY KİRAZ 5981 %36.65 Detay
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
YUSUF YALÇUVA 12924 %73.88 Detay
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CENGİZ KOÇYİĞİT 4134 %44.88 Detay
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
CİHAT ALBAYRAK 8087 %39.63 Detay
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
İSA TÜRKCAN 5573 %35.23 Detay
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN TAVLI 30485 %40.44 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı