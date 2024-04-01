|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKKUŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA DEMİRCİ
|6822
|%50.41
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ALTINORDU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AŞKIN TÖREN
|46881
|%37.83
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AYBASTI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İZZET GÜNDOĞAR
|6458
|%54.23
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ÇAMAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇATALPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|AHMET ÖZAY
|4442
|%48.84
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ÇAYBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSMET YANIK
|3801
|%45.55
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FATSA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM ETEM KİBAR
|35573
|%51.58
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GÖLKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|FİKRİ ULUDAĞ
|7900
|%47.07
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GÜLYALI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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GÜRGENTEPE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YENER YALÇINKAYA
|4544
|%41.49
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İKİZCE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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KABADÜZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YENER KAYA
|2289
|%43.49
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KABATAŞ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YAKUP YILMAZ
|2161
|%29.58
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KORGAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TUNCAY KİRAZ
|5981
|%36.65
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KUMRU
Açılan Sandık Oranı %100.00
|YUSUF YALÇUVA
|12924
|%73.88
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MESUDİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CENGİZ KOÇYİĞİT
|4134
|%44.88
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PERŞEMBE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CİHAT ALBAYRAK
|8087
|%39.63
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ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İSA TÜRKCAN
|5573
|%35.23
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ÜNYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN TAVLI
|30485
|%40.44
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