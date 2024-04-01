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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

ALTINORDU SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • ALTINORDU Toplam Seçmen 168.129
  • Açılan Sandık 532
  • Kullanılan Oy 131.180
  • Geçerli Oy 123.940
  • Geçersiz Oy 7.240
  • Katılım Oranı %78.02
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ULAŞ TEPE cumhuriyet-halk-partisi
ULAŞ
TEPE
%49.69 61.582 Oy
AŞKIN TÖREN adalet-ve-kalkinma-partisi
AŞKIN
TÖREN
%37.83 46.881 Oy
ÇAĞATAY DENİZ iyi-parti
ÇAĞATAY
DENİZ
%8.31 10.298 Oy
ORHAN GÜNDOĞDU yeniden-refah-partisi
ORHAN
GÜNDOĞDU
%1.72 2.137 Oy
YENER TURAN zafer-partisi
YENER
TURAN
%0.90 1.121 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.49 606 Oy
Demokrat Parti
%0.35 439 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.23 287 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.13 158 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%0.09 115 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 168.129
  • Kullanılan Oy 131.212
Cumhuriyet Halk Partisi
%39.48 48.342 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.34 44.497 Oy
İyi Parti
%16.05 19.654 Oy
Yeniden Refah Partisi
%2.35 2.872 Oy
Zafer Partisi
%1.85 2.259 Oy
BAĞIMSIZ
%0.96 1.174 Oy
Saadet Partisi
%0.68 829 Oy
Demokrat Parti
%0.38 466 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.37 449 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%50.41|6.822
İSA DEMİRCİ 		%8.36 1.131 %0 0 %35.47 4.800 %0 0 %0 0 %5.76 780
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%37.83 46.881
%49.69|61.582
ULAŞ TEPE 		%0 0 %8.31 10.298 %0.09 115 %0 0 %4.09 5.064
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.23|6.458
İZZET GÜNDOĞAR 		%10.85 1.292 %0 0 %17.49 2.083 %0 0 %0 0 %17.43 2.075
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%34.79|2.449
LEYLA ÇITIR 		%16.74 1.178 %5.36 377 %0 0 %11.49 809 %31.62 2.226
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.84|4.442
AHMET ÖZAY 		%1.11 101 %0 0 %46.14 4.196 %0 0 %0 0 %3.91 356
ÇAYBAŞI Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%45.55 3.801 %2.14 179 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %52.31 4.365
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%51.58|35.573
İBRAHİM ETEM KİBAR 		%31.70 21.858 %0 0 %9.12 6.286 %0.12 80 %0.89 612 %6.60 4.554
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%47.07|7.900
FİKRİ ULUDAĞ 		%18.38 3.084 %0 0 %32.07 5.382 %0 0 %0 0 %2.48 416
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.48 2.386
%53.53|3.501
MEDET SİPAHİ 		%6.41 419 %0 0 %0 0 %3.18 208
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.49 4.544
%51.44|5.634
CEMİL ÇOŞKUN 		%0 0 %4.21 461 %0 0 %0 0 %2.86 313
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %17.89 1.655
%40.87|3.781
OSMAN KAYGI 		%0 0 %0 0 %0 0 %41.24 3.815
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.49|2.289
YENER KAYA 		%15.71 827 %0 0 %34.70 1.826 %0 0 %0 0 %6.10 321
KABATAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%29.58 2.161
%36.34|2.655
BÜLENT GÜNEY 		%0 0 %30.99 2.264 %0 0 %0 0 %3.08 225
KORGAN İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.65 5.981 %1.39 227 %0 0
%37.36|6.097
SAİT KORGAN 		%0 0 %0 0 %24.59 4.013
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%73.88|12.924
YUSUF YALÇUVA 		%13.53 2.367 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %12.59 2.202
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.88|4.134
CENGİZ KOÇYİĞİT 		%29.99 2.762 %0 0 %8.08 744 %0 0 %0.42 39 %16.63 1.532
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.63|8.087
CİHAT ALBAYRAK 		%38.32 7.819 %0 0 %18.43 3.761 %0 0 %0.21 43 %3.40 694
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.23|5.573
İSA TÜRKCAN 		%33.56 5.309 %0 0 %26.24 4.150 %0 0 %0 0 %4.97 786
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.44|30.485
HÜSEYİN TAVLI 		%8.30 6.259 %0 0 %37.39 28.184 %0.11 81 %0.19 140 %13.58 10.238
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKKUŞ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.90|6.676
 %9.42 1.261 %0 0 %33.65 4.502 %0 0 %0 0 %7.03 941
ALTINORDU Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.34 44.497
%39.48|48.342
 %0 0 %16.05 19.654 %0.13 160 %0.96 1.174 %7.03 8.606
AYBASTI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%53.96|6.425
 %12.03 1.432 %0 0 %19.24 2.291 %0 0 %0 0 %14.77 1.759
ÇAMAŞ Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0
%30.70|2.120
 %22.10 1.526 %10.21 705 %0 0 %6.39 441 %30.61 2.114
ÇATALPINAR Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%49.55|4.474
 %0 0 %0 0 %44.84 4.049 %0 0 %0 0 %5.61 507
ÇAYBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%48.80|4.030
 %4.06 335 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %47.15 3.894
FATSA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%46.66|32.132
 %29.46 20.288 %0 0 %13.47 9.275 %0.13 88 %0.96 662 %9.32 6.415
GÖLKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%44.64|7.397
 %19.65 3.257 %0 0 %32.05 5.311 %0 0 %0 0 %3.66 607
GÜLYALI Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %36.43 2.362
%48.47|3.143
 %8.82 572 %0 0 %0 0 %6.28 407
GÜRGENTEPE Cumhuriyet Halk Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.60 4.566
%47.55|5.220
 %0 0 %6.70 735 %0 0 %0 0 %4.15 456
İKİZCE Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %18.65 1.664
%40.43|3.608
 %0 0 %0 0 %0 0 %40.92 3.651
KABADÜZ Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.42|2.271
 %17.48 914 %0 0 %31.95 1.671 %0 0 %0 0 %7.15 374
KABATAŞ İyi Parti
Açılan Sandık Oranı %100.00
%33.25 2.420 %27.36 1.991 %0 0
%33.53|2.440
 %0 0 %0 0 %5.87 427
KORGAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.95|6.433
 %2.65 426 %0 0 %35.53 5.722 %0 0 %0 0 %21.88 3.523
KUMRU Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%69.63|12.037
 %15.10 2.610 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %14.98 2.590
MESUDİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.85|4.017
 %29.34 2.688 %0 0 %10.70 980 %0 0 %0 0 %16.10 1.475
PERŞEMBE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.04|8.179
 %35.92 7.337 %0 0 %19.06 3.893 %0 0 %0 0 %4.98 1.017
ULUBEY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%35.66|5.604
 %30.16 4.739 %0 0 %27.88 4.380 %0 0 %0 0 %6.30 990
ÜNYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.13|32.258
 %10.68 7.990 %0 0 %30.64 22.917 %0 0 %0 0 %15.55 11.627
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		AŞKIN TÖREN 58.475 %50.58
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		BİROL YILMAZ 49.438 %42.76
Saadet Partisi
SAADET 		HALUK ŞENSOY 6.619 %5.72
Demokratik Sol Parti
DSP 		KEZBAN SÖNMEZ 546 %0.47
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		AHMET KAHVECİ 207 %0.18
Vatan Partisi
VATAN 		OSMAN ERDAŞ 199 %0.17
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ENGİN TEKİNTAŞ 51.386 %44.98
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		ŞENEL ÖZTÜRK 31.644 %27.70
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		ONUR ŞAHİN 28.641 %25.07
Büyük Birlik Partisi
BBP 		AHMET AKSU 676 %0.59
Saadet Partisi
SAADET 		ZEKERİYA GÜHER 641 %0.56
Demokratik Sol Parti
DSP 		MEHMET ÇAKMAK 363 %0.32
BAĞIMSIZ
BĞMSZ 		- 309 %0.27
Demokrat Parti
DP 		SÜLEYMAN ARSLAN 304 %0.27
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		YEKDA ÖZTÜRK 275 %0.24
31 MART 2019 30 MART 2014
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		58.673 %50.86
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		44.928 %38.95
Saadet Partisi
SAADET 		9.475 %8.21
Büyük Birlik Partisi
BBP 		935 %0.81
Demokratik Sol Parti
DSP 		517 %0.45
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		311 %0.27
Demokrat Parti
DP 		305 %0.26
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		209 %0.18
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		53.540 %46.95
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		36.731 %32.21
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		19.877 %17.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		1.101 %0.97
Saadet Partisi
SAADET 		775 %0.68
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		550 %0.48
Demokratik Sol Parti
DSP 		536 %0.47
Demokrat Parti
DP 		304 %0.27
Türkiye İşçi Partisi
TİP 		286 %0.25
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		190 %0.17
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		79 %0.07
Özgürlük ve Dayanışma Partisi
ÖDP 		77 %0.07
Kaynak: Anadolu Ajansı