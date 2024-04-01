|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDÜLHAKİM AYHAN
|26277
|%54.45
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MAHMUT MİRKELAM
|11573
|%28.52
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SUPHİ AKSOY
|8207
|%32.24
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SEYYİTHAN ATİLLA
|17540
|%43.14
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET KUŞ
|58578
|%41.57
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ŞEREF ALBAYRAK
|7065
|%34.97
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET CANPOLAT
|61118
|%40.28
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ASLAN ALİ BAYIK
|6439
|%30.72
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|METİN BAYDİLLİ
|37646
|%32.24
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ MURAT BUCAK
|45369
|%40.23
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUSTAFA YÜKSEL
|11283
|%26.89
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİH EKİNCİ
|21898
|%25.43
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