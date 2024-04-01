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Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 21:26

SİVEREK SEÇİM SONUÇLARI

%100.00
  • SİVEREK Toplam Seçmen 156.463
  • Açılan Sandık 560
  • Kullanılan Oy 115.880
  • Geçerli Oy 112.770
  • Geçersiz Oy 3.110
  • Katılım Oranı %74.06
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%100.00
TÜM SEÇİM SONUÇLARI

BELEDİYE BAŞKANLIKLARI

ALİ MURAT BUCAK adalet-ve-kalkinma-partisi
ALİ MURAT
BUCAK
%40.23 45.369 Oy
HASAN İZOL yeniden-refah-partisi
HASAN
İZOL
%40.17 45.305 Oy
ALİ DUSAK halklarin-esitlik-ve-demokrasi-partisi
ALİ
DUSAK
%16.20 18.268 Oy
ABDURRAHİM SIMAK hur-dava-partisi
ABDURRAHİM
SIMAK
%1.36 1.529 Oy
MEHMET SALİH ÇAKMAK iyi-parti
MEHMET SALİH
ÇAKMAK
%0.61 690 Oy
PARTİLER
Saadet Partisi
%0.47 533 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.33 371 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.30 342 Oy
Bağımsız Türkiye Partisi
%0.17 188 Oy
Halkın Kurtuluş Partisi
%0.16 175 Oy
*Belediye Başkanlık sonuçlarına göre

İLÇE GENEL MECLİSİ

İL GENEL MECLİSİ SEÇİM SONUÇLARI
  • Seçmen Sayısı 156.463
  • Kullanılan Oy 118.548
Yeniden Refah Partisi
%40.42 45.412 Oy
Adalet ve Kalkınma Partisi
%36.88 41.432 Oy
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
%18.06 20.292 Oy
Hür Dava Partisi
%1.64 1.839 Oy
İyi Parti
%0.76 859 Oy
Saadet Partisi
%0.57 645 Oy
Demokrasi ve Atılım Partisi
%0.48 542 Oy
Büyük Birlik Partisi
%0.36 399 Oy
Sol Parti
%0.22 243 Oy
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%54.45|26.277
ABDÜLHAKİM AYHAN 		%1.18 570 %0 0 %0.50 239 %0 0 %0 0 %43.87 21.174
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.52 11.573 %2.83 1.150 %0 0 %1.27 516
%54.39|22.072
MEHMET BEGİT 		%0.21 84 %12.78 5.185
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 8.207 %1.00 255 %0 0 %1.80 459
%36.96|9.409
AYGÜL KAPIKAYALI 		%0 0 %28.00 7.129
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%43.14 17.540 %0.65 266 %0 0 %0.37 149
%46.54|18.926
UĞUR KAHRAMAN 		%0 0 %9.30 3.782
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.57|58.578
MEHMET KUŞ 		%1.18 1.659 %0 0 %0.58 821 %14.22 20.034 %0 0 %42.46 59.833
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%34.97 7.065 %2.45 495 %0 0 %0.73 147
%39.45|7.971
MEHMET KARAYILAN 		%0 0 %22.40 4.525
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.28|61.118
MEHMET CANPOLAT 		%2.50 3.800 %0 0 %0.90 1.368 %15.88 24.090 %0 0 %40.44 61.354
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0.40 159
%58.08|22.943
MAHMUT ÖZYAVUZ 		%0.39 156 %0 0 %0 0 %41.12 16.242
HİLVAN Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%30.72 6.439 %9.31 1.951 %0 0 %0.46 97
%33.20|6.960
SERHAN PAYDAŞ 		%0.78 163 %25.54 5.353
KARAKÖPRÜ Yeniden Refah Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%32.24 37.646 %2.11 2.467 %0 0 %0.50 589 %17.44 20.363 %0.40 472 %47.31 55.249
SİVEREK Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.23|45.369
ALİ MURAT BUCAK 		%0 0 %0 0 %0.61 690 %16.20 18.268 %0 0 %42.96 48.443
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%26.89 11.283 %4.36 1.828 %0 0 %0.51 212
%57.21|24.000
AYTEN KAYA 		%0 0 %11.04 4.630
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.43 21.898 %0.79 679 %0 0 %0.43 373
%51.70|44.512
SERHAT DİCLE İNAN 		%0 0 %21.65 18.643
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ DEM Parti BĞMSZ DİĞER
AKÇAKALE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%39.42|18.644
 %1.63 770 %0 0 %0 0 %0 0 %18.32 8.664 %40.63 19.217
BİRECİK Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%28.75 11.588 %3.25 1.310 %0 0 %1.42 574
%50.70|20.438
 %0 0 %15.88 6.400
BOZOVA Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.66 8.006 %1.17 296 %0 0 %1.69 427
%36.21|9.156
 %0 0 %29.27 7.401
CEYLANPINAR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%40.53 16.308 %1.34 539 %0 0 %0.51 205
%43.82|17.632
 %0.65 262 %13.15 5.289
EYYÜBİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%41.03|57.526
 %1.48 2.069 %0 0 %0.60 840 %14.05 19.699 %0 0 %42.84 60.062
HALFETİ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.89 6.240 %3.78 740 %0 0 %1.63 318
%39.77|7.783
 %0 0 %22.93 4.488
HALİLİYE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%38.87|58.925
 %2.97 4.495 %0 0 %0.92 1.400 %15.83 24.001 %0 0 %41.41 62.767
HARRAN Milliyetçi Hareket Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%0 0 %0 0
%53.45|20.951
 %0.67 263 %0 0 %0 0 %45.88 17.984
HİLVAN Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.65|6.499
 %8.85 1.818 %0 0 %0.82 168 %30.20 6.201 %0 0 %28.49 5.850
KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
%31.58 36.815 %3.60 4.194 %0 0 %0.86 1.008 %17.98 20.965 %0 0 %45.98 53.612
SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %100.00
%36.88 41.432 %0 0 %0 0 %0.76 859 %18.06 20.292 %0 0 %44.29 49.764
SURUÇ Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.55 10.657 %4.42 1.842 %0 0 %0.58 243
%57.40|23.939
 %0 0 %12.05 5.024
VİRANŞEHİR Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
%25.73 22.011 %1.66 1.424 %0 0 %0.74 632
%48.74|41.696
 %0 0 %23.13 19.786
BELEDİYE SEÇİM SONUÇLARI İLÇE BELEDİYE MECLİSİ
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER ADAY OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		ŞEYHMUS AYDIN 48.206 %45.86
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		TURAN TÜYSÜZ 27.907 %26.55
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		FATİH MEHMET BUCAK 27.780 %26.43
Büyük Birlik Partisi
BBP 		ALİ İZOL 642 %0.61
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		MEHMET KARAKEÇİLİ 573 %0.55
31 MART 2019 30 MART 2014 29 MART 2009
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.536 %47.76
Halkların Demokratik Partisi
HDP 		25.556 %24.64
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		20.916 %20.16
Saadet Partisi
SAADET 		4.352 %4.20
İyi Parti
İYİ PARTİ 		2.665 %2.57
Büyük Birlik Partisi
BBP 		534 %0.51
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		170 %0.16
PARTİLER OY ORAN
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		49.201 %49.29
Demokrat Parti
DP 		23.464 %23.51
Barış ve Demokrasi Partisi
BDP 		23.333 %23.38
Hür Dava Partisi
HÜDA PAR 		862 %0.86
Büyük Birlik Partisi
BBP 		710 %0.71
Saadet Partisi
SAADET 		530 %0.53
Hak ve Özgürlükler Partisi
HAK-PAR 		514 %0.51
Milliyetçi Hareket Partisi
MHP 		511 %0.51
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		377 %0.38
Bağımsız Türkiye Partisi
BTP 		234 %0.23
Türkiye Komünist Partisi
TKP 		74 %0.07
PARTİLER OY ORAN
Demokrat Parti
DP 		17.631 %43.86
Adalet ve Kalkınma Partisi
AK PARTİ 		12.125 %30.16
Demokratik Toplum Partisi
DTP 		9.093 %22.62
Saadet Partisi
SAADET 		1.165 %2.90
Cumhuriyet Halk Partisi
CHP 		182 %0.45
Kaynak: Anadolu Ajansı