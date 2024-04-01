|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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BAYKAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM ERDEM
|1049
|%31.59
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ERUH
Açılan Sandık Oranı %100.00
|CEVHER ÇİFTÇİ
|2857
|%53.56
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KURTALAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NEVZAT KARAATAY
|7524
|%41.95
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|EKREM OLĞAÇ
|27844
|%37.14
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PERVARİ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|TEYYAR ÖZCAN
|1970
|%52.09
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ŞİRVAN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|NECAT CELLEK
|1074
|%57.07
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TİLLO
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İDHAM AYDIN
|861
|%76.81
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|BELDELER
|ADAY
|OY
|ORAN
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ATABAĞI
Açılan Sandık Oranı %0
|TAYYAR LALE
|0
|%0
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BEĞENDİK
Açılan Sandık Oranı %100.00
|GÜRGÜN ÖZDEMİR
|562
|%68.20
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GÖKÇEBAĞ
Açılan Sandık Oranı %0
|FERZENT ÇİÇEK
|0
|%0
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KAYABAĞLAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HASAN NAS
|1509
|%44.42
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VEYSELKARANİ
Açılan Sandık Oranı %0
|MURAT AKGÜN
|0
|%0
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