|İLÇE
|ADAY
|OY
|ORAN
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AKÇAABAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN NURİ EKİM
|29893
|%41.72
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ARAKLI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ
|10930
|%42.09
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ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
|İBRAHİM KÜÇÜK
|8261
|%41.82
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BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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ÇAYKARA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HANEFİ TOK
|4064
|%43.49
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DERNEKPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET AŞIK
|1058
|%41.69
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DÜZKÖY
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SELİM ÇELENK
|4967
|%54.52
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HAYRAT
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MEHMET NUHOĞLU
|4180
|%72.37
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KÖPRÜBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ALİ AYDIN
|1777
|%55.51
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MAÇKA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|KORAY KOÇHAN
|7645
|%41.95
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OF
Açılan Sandık Oranı %100.00
|SALİM SALİH SARIALİOĞLU
|11925
|%47.97
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ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ERGİN AYDIN
|63592
|%38.43
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ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
|0
|%0
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SÜRMENE
Açılan Sandık Oranı %100.00
|HÜSEYİN AZİZOĞLU
|6509
|%43.81
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TONYA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|OSMAN BEŞEL
|3967
|%43.04
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VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
|MUHAMMET BALTA
|5836
|%34.39
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YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
|ABDULKADİR ÖZDEMİR
|8147
|%30.98
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