60
Ajans Veri Saati: 01 Nisan 2024, 05:30
AK PARTİ

  • KISALTMA

    AK PARTİ

  • GENEL BAŞKAN

    Recep Tayyip Erdoğan

  • KURULUŞ TARİHİ

    14/08/2001
AK PARTİ TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
%35.49
  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 12
  • Kazandığı İl Sayısı 12
  • Kazandığı İlçe Sayısı 356
  • Kazandığı Belde Sayısı 125
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
%99.82
TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
%51.49 11
İL GENEL MECLİSİ
%39.82
Trabzon Sayfasına Git
İLÇE ADAY OY ORAN
AKÇAABAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN NURİ EKİM 29893 %41.72 Detay
ARAKLI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AVNİ COŞKUN ÇEBİ 10930 %42.09 Detay
ARSİN
Açılan Sandık Oranı %100.00
İBRAHİM KÜÇÜK 8261 %41.82 Detay
BEŞİKDÜZÜ
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇARŞIBAŞI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
ÇAYKARA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HANEFİ TOK 4064 %43.49 Detay
DERNEKPAZARI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET AŞIK 1058 %41.69 Detay
DÜZKÖY Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SELİM ÇELENK 4967 %54.52 Detay
HAYRAT Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
MEHMET NUHOĞLU 4180 %72.37 Detay
KÖPRÜBAŞI Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
ALİ AYDIN 1777 %55.51 Detay
MAÇKA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
KORAY KOÇHAN 7645 %41.95 Detay
OF Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
SALİM SALİH SARIALİOĞLU 11925 %47.97 Detay
ORTAHİSAR
Açılan Sandık Oranı %100.00
ERGİN AYDIN 63592 %38.43 Detay
ŞALPAZARI
Açılan Sandık Oranı %100.00
0 %0 Detay
SÜRMENE Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
HÜSEYİN AZİZOĞLU 6509 %43.81 Detay
TONYA Adalet ve Kalkınma Partisi
Açılan Sandık Oranı %100.00
OSMAN BEŞEL 3967 %43.04 Detay
VAKFIKEBİR
Açılan Sandık Oranı %100.00
MUHAMMET BALTA 5836 %34.39 Detay
YOMRA
Açılan Sandık Oranı %100.00
ABDULKADİR ÖZDEMİR 8147 %30.98 Detay
Kaynak: Anadolu Ajansı